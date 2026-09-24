ఏపీలో దంచికొట్టిన వర్షం - నేడు ఆ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో బుధవారం నాడు ఉత్తరాంధ్రతో పాటు పలు చోట్ల వర్షం దంచికొట్టింది. నేడు ఉత్తరాంధ్ర, ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 9:39 AM IST
AP Heavy Rains : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో బుధవారం ఉత్తరాంధ్రతో పాటు పలు చోట్ల వాన దంచికొట్టింది. రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. నదులు, వాగులు వంకలు ఉప్పొంగాయి. భారీ ఈదురుగాలుల ధాటికి పెద్ద చెట్లూ నేలకొరిగాయి. ఇవాళ కూడా భారీ వర్షాలు పడతాయన్న హెచ్చరికలతో ఉత్తరాంధ్ర, ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.
ఎడతెరిపి లేని వాన ధాటికి శ్రీకాకుళం జిల్లా చిగురుటాకులా వణికింది. వంశధార, నాగావళి, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదుల్లో వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. వానల ధాటికి 46 రోడ్లు, తొమ్మిది కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయి. ఎనిమిది చెట్లు రోడ్లపై విరిగిపడ్డాయి. మూడు రోజుల్లో రహదారులు భవనాల శాఖకు దాదాపు రూ.46.80 లక్షల నష్టం జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు పలు చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు విరిపడ్డాయి. దాదాపు 20 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా విద్యుత్ శాఖకు రూ.9.24 లక్షల నష్టం వాటినట్లు అధికారులు చెప్పారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని చాలా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. పలు చోట్ల ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సరుబుజ్జిలి మండలం కొత్తపేట వద్ద ఖాళీగా ఉన్న ఇళ్లు, ఇచ్ఛాపురంలోని ఊదుపురం, పురుషోత్తంపట్నంలో రెండు ఇళ్ల ప్రహరీ గోడలు కూలిపోయాయి. ఈ ఘటనల్లో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. ఇప్పటివరకు 12,022 హెక్టార్లలో వరిపంట నీట మునిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కవిటి, వజ్రపుకొత్తూరు, పోలాకి, సోంపేట, పలాస, టెక్కలి, జలుమూరు, సారవకోట మండలాల్లోని 1814 మంది రైతులకు సంబంధించిన పొలాలు మునిగిపోయినట్లు తెలిపారు.
నీట మునిగిన పంటలు : విజయనగరం జిల్లా రాజాం మండలం కంచరాం గ్రామ సమీపంలో భారీ చెట్టు కూలి రోడ్డుపై పడింది. దీంతో కాసేపు రాకపోకలు ఆటంకం ఏర్పడింది. పోలీసులు జేసీబీ సాయంతో చెట్టును తొలగించి రాకపోకలు పునరుద్ధరించారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలో వరి, పత్తి పంటలు నీట మునిగాయి. వర్షాలు ఇంకా కురిస్తే పంట కుళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విశాఖలో భారీ వర్షానికి గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ చుట్టూ ఫెన్సింగ్లా ఏర్పాటు చేసిన నీలం రంగు షీట్లు నేలకొరిగాయి. దీంతో మట్టికొట్టుకుపోయింది.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ నియోజకవర్గంలో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో చాలా ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. కొంతమంది నిత్యావసరాల కోసం ప్రమాదకరంగా వాగులు దాటుతున్నారు. కాకినాడ జిల్లాలోని పిఠాపురం, తుని, పెద్దాపురం, సామర్లకోట, జగ్గంపేట, ప్రత్తిపాడు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. పలు చోట్ల రోడ్లపై నీరు చేరడంతో వాహనదారులు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
గుడివాడలో భారీ ఈదురుగాలులకు చెట్టు కూలి కారుపై పడటంతో పాక్షికంగా ధ్వంసమైంది. కారులో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. కృష్ణా జిల్లా దివిసీమ ప్రాంతంలో వర్షం దంచికొట్టింది. ఎల్నినోతో ఎండిపోయిన పంటలకు ఈ వాన ఊపిరి పోసిందని రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో భారీ వర్షం కురిసింది. పట్టణంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. రోడ్లపైకి పెద్ద ఎత్తున నీరు చేరడంతో ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కరెంట్ స్తంభాలు, లైన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతినకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అదనపు సిబ్బంది, పరికరాలతో స్తంభాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. ఎక్కడైనా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడితే యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని నిర్దేశించారు. మరోవైపు ఇవాళ భారీ వర్షాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. విజయనగరం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, పోలవరం, ఏలూరు, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు.
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