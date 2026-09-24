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తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం - తెలుగురాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటింది. తీరం దాటినా భూభాగంపై తీవ్రవాయుగుండంగానే కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రభావంతో తెలుగురాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

Depression Crossed in Kalingapatnam
తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 7:26 AM IST

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Depression Crossed in Kalingapatnam : బంగాళాఖాతం తీరంవైపు దూసుకొచ్చిన తీవ్ర వాయుగుండం ఎట్టకేలకు తీరం దాటింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల తర్వాత తీవ్ర వాయుగుండం తీరాన్ని తాకింది. కొన్ని గంటలపాటు తీరందాటే ప్రక్రియ కొనసాగింది. ఇవాళ తెల్లవారుజామున శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కళింగపట్నానికి నైరుతి దిశలో తీరం దాటింది. అయితే తీరం దాటినా భూభాగంపై తీవ్రవాయుగుండంగానే కొనసాగుతోంది. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరో 48 గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. తీర ప్రాంతాల్లో సముద్ర అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. మత్స్యకారులను సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు.

ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలతో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలోనే అత్యవసర సహాయ చర్యల కోసం విశాఖ, అల్లూరి, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో 5 ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, 4 ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలను మోహరించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. తీవ్ర వాయుగుండం దృష్ట్యా విపత్తుల సంస్థ స్టేట్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ 112, 1070, 1800-425-0101 టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

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