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నిమ్స్​లో బ్రెయిన్​ స్టిమ్యూలేషన్​ సర్జరీ - 2 గంటల్లోనే శస్త్ర చికిత్స

నిమ్స్‌లో ఆధునిక శస్త్రచికిత్సలు - 1-2 గంటల్లోనే డీప్‌ బ్రెయిన్‌ స్టిమ్యూలేషన్‌ సర్జరీ - చేతులు, శరీరం వణకడం వంటి సమస్యలకు అతి తక్కువ సమయంలో డీబీఎస్​ సర్జరీ

Deep Brain Stimulation Surgery at NIMS
Deep Brain Stimulation Surgery at NIMS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 2:00 PM IST

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Deep Brain Stimulation Surgery at NIMS : పార్కిన్సన్స్​, వణుకు, ముత్రాశయ నరాల వ్యాధులకు నిమ్స్​లో అధునాతన శస్త్ర అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కార్పొరేట్​లో రూ.లక్షలు ఖర్చు అయ్యే ఈ చికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీలో ఉచితంగా సాధారణ రోగులకు అతి తక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నారు. గతంలో 5-6 గంటలు పట్టే సంక్లిష్టమైన డీప్​ బ్రెయిన్​ స్టిమ్యూలేషన్​ (డీబీఎస్​) చికిత్సను 1-2 గంటల్లోనే విజయవంతంగా పూర్తి చేసే విధానం అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు న్యూరోసర్జరీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్​ డా.వై.వంశీకృష్ణ తెలిపారు. వీటితో పాటు ఎసెన్షియల్​ ట్రెమర్​ అంటే చేతులు, శరీరం వణకడం, డిస్టోనియా వంటి మూవ్​వెంట్​ డిజార్డర్లతో బాధపడే రోగులకు అతితక్కువ సమయంలో డీబీఎస్​ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

సర్జరీలో పాల్గొన్న డాక్టర్‌ వంశీకృష్ణ ఇతర వైద్యుల బృందం
సర్జరీలో పాల్గొన్న డాక్టర్‌ వంశీకృష్ణ ఇతర వైద్యుల బృందం (Eenadu)

ఇంతకముందు ఆపరేషన్ సమయంలో మెదడు నరాల స్పందనను గమనించడానికి రోగిని స్పృహలోనే ఉంచి, స్థానిక మత్తు ఇచ్చి గంటల తరబడి సర్జరీ చేసేవారు. ఇలా చేయడంతో రోగులు నరకం అనుభవించే వారు. లండన్​లో శిక్షణ పొందిన నిమ్స్​ న్యూరాలజీ బృందం జనరల్​ అనస్థిషియా ఇచ్చి నొప్పి, ఆందోళన లేకుండా అతి తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. శస్త్రచికిత్సకు ముందే అత్యాధునిక ఇమేజింగ్​ సాయంతో బ్రెయిన్​లోని నిర్దిష్ట భాగాలను డిజిటల్​గా మ్యాపింగ్​ చేసి, పక్కా ప్రణాళికతో వ్యాధికి కారణమైన నరాలను స్తంభింపజేస్తారు.

200లకుపైగా డీబీఎస్​ శస్త్ర చికిత్సలు : దాని ఫలితంగా వణుకును నియంత్రించేందుకు ఎలాంటి పరికరం అమర్చాల్సిన అవసరముండదని డా.వంశీకృష్ణ తెలిపారు. వణుకు, పార్కిన్సన్స్​తో బాధపడే పలువురికి విజయవంతంగా సర్జరీ చేశామన్నారు. రెండున్నరేళ్లలో నిమ్స్​లో న్యూరోసర్జిరీ విభాగం 200కిపైగా ఈ 3 సమస్యలకు డీబీఎస్​ శస్త్ర చికిత్సలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. దేశంలో ఈ రకమైన చికిత్సలు అందిస్తున్న ప్రభుత్వ వైద్య సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

తక్కువ వ్యవధిలో అత్యంత కచ్చితత్వంతో రోగులకు చికిత్సలు అందిస్తున్నాం. అత్యంత నాణ్యతతో కూడిన ఫంక్షనల్​ న్యూరో సర్జరీ చికిత్సలను అందించడమే మా ముందున్న లక్ష్యం. పేదలకు పూర్తి ఉచితం'' - డాక్టర్​ వై.వంశీకృష్ణ, ప్రొఫెసర్​

సరికొత్త చికిత్సలు ఇవే! :

రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్​ : మందులతో తగ్గని తీవ్రమైన వణుకు సమస్యకు ఎంఆర్​ గైడెడ్​ రేడియో అబ్లేషన్​ చికిత్సను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. గతంలో వణుకు తగ్గించేందుకు పరికరాన్ని శరీరం లోపల అమర్చేవారు. అక్కడ నుంచి రేడియో సిగ్నల్స్​ అందించి మెదడులోని నరాలను నియంత్రించేవారు. కొత్త విధానంలో ఎలాంటి పరికరాలు అమర్చకుండానే మెదడులోని డెంటాటో రూబ్రో థాలామిక్​ మార్గాన్ని గుర్తించి రేడియోఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా వణుకుకు కారణమయ్యే నరాలనే స్తంభింప చేస్తారు.

సాక్రల్​ న్యూరో మాడ్యులేషన్​ : న్యూరోజనిక్​ బ్లాడర్​తో బాధపడే వారికి తెలియకుండానే మూత్రం పోతుంది. ఇలాంటి రోగుల కోసం సాక్రల్​ న్యూరో మాడ్యులేషన్​ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనికి కారణమయ్యే నరాలను నియంత్రణలో తెచ్చి ఉపశమనం కల్పిస్తారు.

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