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వెనుకబడిన కులాల రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ - 2 వేలకుపైగా పేజీలతో నివేదిక

సీఎం చంద్రబాబుకు నివేదికను అందించిన రాజీవ్‌రంజన్‌ మిశ్ర -ఈ నెల 17న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లు పెట్టి దీన్ని ఆమోదించే అవకాశం - అక్టోబర్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు అవకాశం

Dedicated Commission to Finalize Reservations for Backward Classes
Dedicated Commission to Finalize Reservations for Backward Classes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 10:58 AM IST

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Dedicated Commission to Finalize Reservations for Backward Classes: అక్టోబర్‌ మొదటి వారంలో ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనుకబడిన కులాల రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం కుటుంబ సమగ్ర సర్వేను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్న డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ తన నివేదికను సీఎం చంద్రబాబుకు అందించింది. దీంతో ఈ నెల 17న అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లు పెట్టి దీన్ని ఆమోదించే అవకాశముంది. అనంతరం ఎన్నికలకు వెళ్తారని సమచారం.

డెడికేటెడ్​ కమిషన్​ నివేదిక: స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం నియమించిన డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ ప్రభుత్వానికి తన నివేదికను సమర్పించింది. విశ్రాంత ఐఏఎస్​ అధికారి రాజీవ్‌రంజన్‌ మిశ్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి నివేదికను అందించారు. దీనిపై సమగ్ర అధ్యయనం తర్వాత ఈ నెల 18న జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదించనున్నారు. ఈ నెల 17 నుంచి మొదలయ్యే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో బిల్లు పెట్టి ఆమోదించే అవకాశముంది. అక్టోబర్‌ మొదటి వారంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కమిషన్‌ ఏర్పాటు కాగా 6 నెలల సమగ్ర అధ్యయనం తర్వాత కమిషన్‌ 2 వేలకుపైగా పేజీలతో 6 వాల్యూమ్‌లుగా నివేదికను రూపొందించింది.

వెనుకబడిన కులాల రిజర్వేషన్ల ఖరారు కోసం డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ - 2 వేలకుపైగా పేజీలతో నివేదిక (ETV Bharat)

వివిధ శాఖలతో సమావేశం: వెనుకబడిన తరగతుల వివరాల నిర్ధారణకు సమకాలీన డేటాను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉన్న నేపథ్యంలో కుటుంబ సమగ్ర సర్వేను కమిషన్‌ ప్రాతిపదికగా తీసుకుంది. దీంతోపాటుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీల స్థితిగతుల అధ్యయనానికి కమిషన్‌ జిల్లాల్లో పర్యటించింది. ప్రజాప్రతినిధులు, సంఘాల నేతలు, ఆయా సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించింది. సంక్షేమ వివరాల సేకరణకు వివిధ శాఖలతోనూ సమావేశం నిర్వహించింది.

ఆయాశాఖల నుంచి బీసీ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వివిధ పథకాలకు సంబంధించి వెనుకబడిన తరగతుల లబ్ధిదారుల వివరాలను తీసుకుంది. పంచాయతీరాజ్, పురపాలకశాఖల నుంచి గత కొన్నేళ్లుగా జిల్లాల వారీగా పురపాలక సంఘాలు, నగరపాలక సంస్థలు, పంచాయతీల వారీగా సర్పంచులు, వార్డుల్లో ఎన్నికైన బీసీ ప్రజాప్రతినిధుల సంఖ్యను తీసుకుంది. ఏ జిల్లాల్లో ఎంతమేర బీసీలకు పదవులు దక్కాయనే వివరాల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

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TAGGED:

FINALIZE RESERVATIONS FOR BC
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