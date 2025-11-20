ETV Bharat / state

మూడు విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు! - ప్రభుత్వానికి డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ నివేదిక

50 శాతం మించకుండా తాజాగా రిజర్వేషన్లు సిఫారసు చేసిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ - పంచాయతీలు, వార్డుల వారీగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్ల శాతం సిఫారసు చేసిన కమిషన్ - డిసెంబరులో పంచాయతీ ఎన్నికలు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Dedicated Commission Report on BC Reservations : తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లపై డెడికేటెడ్ కమిషన్ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. డెడికేషన్ కమిషన్ బూసాని వెంకటేశ్వరరావు ఇవాళ సీఎస్‌ రామకృష్ణరావుకు నివేదిక సమర్పించారు. రిజర్వేషన్లు 50 శాతం మించకుండా కమిషన్ తాజాగా రిజర్వేషన్లను సిఫార్సు చేసింది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం కోర్టులో ఉన్నందున పాత రిజర్వేషన్ల పద్ధతిలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపాలని ఈనెల 17న నిర్ణయించిన కేబినెట్ దానికి అనుగుణంగా సిఫార్సు చేయాలని డెడికేటెడ్ కమిషన్‌ను కోరింది.

డిసెంబరు 16 వరకు పంచాయతీల ఎన్నికలు పూర్తి! : మూడు రోజులుగా కసరత్తు చేసిన డెడికేడెట్ కమిషన్ నివేదికను సమర్పించింది. డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సులను ప్రభుత్వం ఆమోదించిన తర్వాత దాని ఆధారంగా పంచాయతీ రాజ్‌ శాఖ కొత్త రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయనుంది. ఈ నెల 24న హైకోర్టులో విచారణ సమయానికి రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రభుత్వం కొత్త రిజర్వేషన్ల జాబితా ఇస్తే ఈనెల 24 లేదా 25న షెడ్యూలు ప్రకటించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. మూడు విడతల్లో డిసెంబరు 16 వరకు పంచాయతీల ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని ఎస్‌ఈసీ భావిస్తోంది.

పంచాయతీ ఎన్నికలపై ఉన్నతాధికారులతో ఎస్‌ఈసీ సమావేశం : ఇవాళ రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులు, కలెక్టర్లతో ఎస్‌ఈసీ రాణికుముదినీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పంచాయతీ ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని అధికార యంత్రాంగానికి రాణికుముదినీ తెలిపారు. గ్రామాల్లో ఓటరు జాబితాలో పొరపాట్ల సవరణ ప్రక్రియ ఈనెల 23 వరకు పూర్తి కానుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 వేల 733 పంచాయతీలు, లక్ష 12వేల 288 వార్డుల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కసరత్తు చేస్తోంది.

తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఓటరు జాబితా సవరణకు షెడ్యూల్ విడుదల

