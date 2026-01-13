ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 15 శాతం - బీసీలకు 34 శాతానికిపైగా - మున్సిపాలిటీ రిజర్వేషన్లు ఇలా!
బీసీ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ - ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ - బీసీలకు 34 శాతానికిపైగా కోటా కేటాయించినట్లు సమాచారం
January 13, 2026
BC Reservation in Muncipal Elections : రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి బీసీ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేస్తూ డెడికేటెడ్ కమిషన్ ప్రభుత్వానికి జనవరి 12న నివేదిక సమర్పించింది. మున్సిపాలిటీల వారీగా వార్డులు, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు బీసీ రిజర్వేషన్లను తెలిపింది. మొత్తం 50 శాతం రిజర్వేషన్లలో ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు తీసివేయగా మిగిలినవి బీసీలకు కేటాయించింది. గ్రామాలతో పోల్చితే పట్టణాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ జనాభా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆ రెండింటికి కలిపి దాదాపు 15 శాతానికి పైగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. బీసీలకు 34 శాతానికిపైగా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని డెడికేటెడ్ కమిషన్ పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగా మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల వారీగా రిజర్వేషన్లను మరో రెండు రోజుల్లో ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. అనంతరం తుది నివేదికను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి పురపాలక శాఖ అందజేయనుంది.
తుది జాబితాలు ప్రచురించిన ఎన్నికల సంఘం : ఎన్నికలు జరగనున్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో వార్డుల వారీగా ఓటర్ల తుది జాబితాలను ఎన్నికల సంఘం ప్రచురించింది. ఎన్నికలు జరిగే మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో 52,42,993 మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. అందులో 25,62,358 మంది పురుషులు, 26,80,005 మంది మహిళలు, 630 మంది ఇతర ఓటర్లున్నట్లు వెల్లడించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 32 జిల్లాల్లోని ఆరు కార్పొరేషన్లు, 366 డివిజన్లు, 117 మున్సిపాలిటీలు, 2,630 వార్డుల్లో ఓటర్ల జాబితా ఇటీవల సవరణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. నేడు పోలింగ్ కేంద్రాల ముసాయిదా వివరాలు ప్రచురించనున్నారు. ఈ నెల 16వ తేదీన పోలింగ్ కేంద్రాల తుది జాబితాతో పాటు ఫొటోలతో కూడిన ఓటర్ల జాబితాను సైతం ప్రచురించనున్నారు. ఎన్నికల సన్నాహాల్లో భాగంగా జిల్లా, మండల, రాష్ట్ర స్థాయిలో అధికారులు అభ్యంతరాలు, సూచనలను స్వీకరించారు.
త్వరలో షెడ్యూల్ : పురపాలక శాఖకు రిజర్వేషన్లపై బీసీ డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక సమర్పించడంతో పాటు ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురితం కావడంతో మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణకు మార్గం మరింత సులవు అయ్యింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలో షెడ్యూల్ వెలువరించే అవకాశం ఉంది.
ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న ఆశావహులు : నగరపాలక సంస్థ, పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలు పార్టీల గుర్తులతో జరుగుతాయి. దీంతో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీల్లోని ఆశావహులు పోటీకి సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఎక్కువ స్థానాలు కైవసం చేసుకుని బల్దియా పీఠం దక్కించుకోవాలని ప్రధాన పార్టీలు ఆశిస్తున్నాయి. గెలిచే అవకాశమున్న అభ్యర్థులను రంగంలోకి దింపాలని పార్టీలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం ఈ నెలలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తుందని ప్రచారం జరుగుతుండటంతో ఆశావహులు పార్టీల అగ్రనేతలను ప్రసన్నం చేసుకోవాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు.
సిద్ధమవుతున్న పట్టణాభివృద్ధి శాఖ : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం జనవరి 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించింది. ఈ నెల 12న తుది జాబితా వెల్లడించింది. ఎన్నికల షెడ్యూల్ సంక్రాంతి పండగ, సెలవుల కారణంగా 20న విడుదల చేస్తారు. ఇందుకు అనుగుణంగా, మిగతా ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రంలో 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు ఈ నెలతోనే పాలన గడువు ముగిసింది. అప్పటి నుంచి అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నడుస్తున్నాయి. వరంగల్ ఖమ్మం కార్పొరేషన్లు, మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాల్లోని 2 మున్సిపాలిటీల పాలక వర్గాలకు ఏప్రిల్ వరకు గడువు ఉండటంతో మినహాయింపు ఇవ్వవచ్చు అనేది సమాచారం. జీహెచ్ఎంసీకి వచ్చే ఫిబ్రవరి, మిగిలిన వాటికి మే నెల వరకు గడువు ఉంది.
