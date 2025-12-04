ఉపాధి హామీ పథకంలో తిర'కాసు' - కూటమికి గుదిబండగా మారుతోన్న గత ప్రభుత్వ హామీలు
క్రమంగా తగ్గుతున్న పరిపాలన నిధులు - వేతనాలు, ఇతర ఖర్చులకు నెలకు రూ.6 కోట్ల అదనపు భారం! - గుది బండగా మారిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నియామకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
December 4, 2025
MGNREGA Scheme In Ap: ఉపాధి హామీ పథకంలో గత ప్రభుత్వ హయంలో చేపట్టిన నియామకాలతో సిబ్బందికి వేతనాల చెల్లింపు కూటమి ప్రభుత్వానికి గుదిబండగా మారుతోంది. ఈ పథకానికి కేంద్రం నుంచి వస్తున్న పరిపాలన నిధులు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమస్య మరింత సంక్లిష్టమయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. రానున్న రోజుల్లో నెలకు రూ.6 కోట్లకు పైగా అదనపు భారం తప్పదని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఉపాధి హామీ పథకంలో వివిధ కేటగిరీల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 19 వేల మందికి పైగా సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. వీరికి వేతనాల చెల్లింపులు, ఇతరత్రా నిర్వహణకు నెలకు దాదాపుగా రూ.35 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి రూ.420 కోట్లు అవసరం అవుతోంది. శ్రామికుల ద్వారా ఏడాదికి 21 కోట్ల పని దినాలు వినియోగించుకుంటే గనక కనీస వేతనం, మెటీరియల్ నిధుల మొత్తాలపై 5.5% అడ్మిన్ కాస్ట్ కింద ఏడాదికి రూ.513 కోట్లు కేంద్రం కేటాయిస్తుంది. వీటిని కూడా సరిగా విడుదల చేయడం లేదు. గత సంవత్సరం (2024-25) రూ.295 కోట్లే ఇచ్చారు.
పని దినాల్లో 3.50 కోట్లు కోత: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి పథకంలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకు వస్తోంది. ప్రత్యేకించి దొంగ మస్టర్ల కట్టడికి తాజాగా శ్రామికుల ఈకేవైసీ తీసుకోవడంతో పాటు వాటిని ఆధార్కు అనుసంధానించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో దొంగ మస్టర్లు భారీగా చోటు చేసుకున్నాయన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ కారణంగానే రాష్ట్రానికి 2025-26లో ఉపాధి పని దినాలు కేంద్రం తక్కువ కేటాయించింది. రెండు విడతల్లో ఇప్పటి వరకు 18 కోట్లే ఇచ్చింది. గత ఏడాది కంటే 3.50 కోట్లు తక్కువ. రెండు విడతల్లో గతంలో ఏడాదికి 25 కోట్లకు పైగా కేటాయించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. గత రెండు ఏళ్లుగా కేంద్రం వీటిని తగ్గిస్తోంది.
అదనంగా రూ.70 కోట్లు: ఈ ఏడాది పరిమితం చేసిన 18 కోట్ల పని దినాలకు వేతనాలు, వాటి పై 2/3% మెటీరియల్ నిధుల మొత్తాలపై మెటీరియల్ కాస్ట్ కింద రూ.442 కోట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది కూడా కేంద్రం పూర్తిగా విడుదల చేస్తుందా? గత ఏడాదిలా తగ్గించి ఇస్తుందా? అనేది చూడాలి. రూ.350 కోట్ల వరకు రావొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆ విధంగా చూసినా సిబ్బంది జీతాలకు, డ్వామా కార్యాలయాల నిర్వహణ, వాహనాల అద్దెలు, విద్యుత్తు ఛార్జీలు, ఇతరత్రా ఖర్చులకు అదనంగా రూ.70 కోట్లు అవసరమవుతుందని అంచనా వేశారు.
పరిమితికి మించి నియామకాలు: ఉపాధి పథకంలో క్షేత్ర సహాయకులు (రోజ్గార్ సేవక్), సీనియర్ మేట్ల నియామకం వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ఇందుకు విరుద్ద్ధమైన పరిస్థితి. వీరిద్దరితో పాటు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, సహాయక ప్రాజెక్టు అఫీసర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు ఇలా పలువుర్ని ఏర్పాటు చేశారు.
పని దినాలు ఎక్కువగా వినియోగించుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే వివిధ కేటగిరీల్లో సిబ్బందిని నియమించారు. 5,000 మందితో మొదలైన వీరి సంఖ్య క్రమంగా 19 వేలకు చేరుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో పాత వాళ్లను తప్పిం చేసి వారి స్థానంలో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలను నియమించుకున్నారు. అదనంగా మరికొందరికి చోటు కల్పించారు. ఒక పద్ధతి లేకుండా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల సిఫార్సుల పై పలువుర్ని అధికారులు నియమించారు. కొన్ని మండల కేంద్రాల్లో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు 3 నుంచి 4 ఉన్నారంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
