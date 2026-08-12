ఎగువ నుంచి ఆగిన వరద - తుంగభద్ర జలాశయానికి తగ్గుతున్న ఇన్ ఫ్లో
ఎగువ నుంచి 31,431 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం - 24 గంటల్లో ఆగిపోయిన పదివేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో - గరిష్ఠ నీటి నిల్వ 105.78 టీఎంసీలు, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 85.35 టీఎంసీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 2:00 PM IST
Decreased Inflow Into Tungabhadra Reservoir: తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టిందని టీబీ డ్యాం బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం ఉదయం 8 గంటల సమయానికి 34,051 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో కొనసాగింది. ప్రస్తుతం డ్యాంలో 1,627.61 అడుగులకుగాను 85.36 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉందన్నారు. వివిధ కాల్వలకు 1,680 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎగువన వర్షాలు తగ్గడంతో వరద ప్రవాహం తగ్గిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
గడిచిన 24 గంటల్లో సుమారు పదివేల క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం ఎగువ నుంచి ఆగిపోయినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం 31వేల 431 క్యూసెక్కులు మాత్రమే ఎగువ నుంచి జలాశయంలోకి ప్రవాహం వస్తోంది. తక్కువగా వస్తున్న ప్రవాహంతో జలాశయంలోకి నెమ్మదిగా నీరు చేరుతోంది. జలాశయం గరిష్ట నీటి నిల్వ 105.78 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 85.35 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. జలాశయం గరిష్ట నీటి మట్టం 1633 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1627.61 అడుగుల నీరు జలాశయానికి చేరింది.
వర్షాలు తగ్గుముఖం: తుంగభద్ర జలాశయం ఎగువన ఉన్న తుంగ ప్రాజెక్టు నుంచి 1900 క్యూసెక్కులు ఔట్ ఫ్లోగా వరద టీబీ డ్యాంకు చేరుతోంది. భద్ర నదిపై ఉన్న ప్రాజక్టు నిల్వ సామర్థ్యం 71 టీఎంసీలు కాగా, ఇప్పటి వరకు 54 టీఎంసీల నీరు చేరింది. భద్ర ప్రాజక్టులోకి గరిష్ట స్థాయిలో నీరు చేరితే, అదనంగా వచ్చిన నీటిని గేట్ల ద్వారా ఔట్ ఫ్లో గా తుంగభద్ర జలాశయంలోకి విడుదల చేయనున్నారు. రానున్న వారం రోజుల్లో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో వర్షాలు మరింత తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉన్నందున, టీబీ డ్యాంకు ఇన్ ఫ్లో మరింత తగ్గతుందని జలాశయం ఇంజనీర్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆ జిల్లాలకు వర్షసూచన: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో బుధవారం వాయవ్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కోనసీమ, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది.
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