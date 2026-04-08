రాష్ట్రంలో తగ్గుతున్న పప్పులు, నూనె గింజల ఉత్పత్తి - అవసరాల కంటే 3 రెట్లు అధికంగా వరి సాగు

రాష్ట్ర అవసరాల కంటే మూడురెట్లు అధికంగా వరి సాగు - నానాటికీ తగ్గుతున్న పప్పులు, నూనెగింజల ఉత్పత్తి - 20శాతం నుంచి 50శాతం వరకు దిగుమతులే దిక్కు - అగ్రివర్సిటీ అధ్యయనంలో వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 12:50 PM IST

Declining Production of Pulses and Oilseeds : రాష్ట్రంలో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటల్లో మాత్రమే వినియోగ అవసరాలకు మించి మిగులు నిల్వలు ఉంటున్నాయి. పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజలు, కూరగాయల సాగులో కొరత తీవ్రంగా ఉందని ఆచార్య జయశంకర్​ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్యయనంలో తేలింది. ఉత్పత్తులు, వినియోగ సమతుల్యత కోసం పెద్ద ఎత్తున పంటల మార్పిడి జరగాల్సిన అవసరం ఉందని, దానికనుగుణంగా ప్రతి పంట కాలంలో సాగు ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేయాలని సూచనలు ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో పంటల సాగు, ఉత్పత్తుల సామర్థ్యం, వినియోగ అవసరాలు, ఎగుమతులు, దిగుమతులపై అగ్రి వర్సిటీ 2 నెలలు అధ్యయనం చేసి ఈ నివేదికను విడుదల చేసింది.

వరికి అగ్రపీఠం : రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సమయం (2013-14)లో పంటల సాగు విస్తీర్ణం 1.57 కోట్ల ఎకరాలుగా ఉండగా, ఇప్పుడది 2.27 కోట్ల ఎకరాలకు చేరింది. మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో 75-80 శాతానికి పైగా వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలే సాగు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ప్రత్యేకంగా 2013-2014లో 50 లక్షల ఎకరాలు 32 శాతంగా ఉన్న వరి సాగు ఇప్పుడు 1.20 కోట్ల ఎకరాలకు 53శాతం, అదే పత్తి అయితే 42 లక్షల ఎకరాల నుంచి 50.70 లక్షల ఎకరాలకు, మొక్కజొన్న 11 లక్షల ఎకరాల నుంచి 17.72 లక్షల ఎకరాలకు చేరింది.

13 మిలియన్​ టన్నుల మిగులు నిల్వలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో 17.17 మిలియన్​ టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఇందులో వినియోగ అవసరాలు 4 మిలియన్​ టన్నులు కాగా మిలిగిన 13 మిలియన్​ టన్నుల మిగులు నిల్వలు ఉంటున్నాయి. వాటి విక్రయాలు సమస్యగా మారాయి. ఎగుమతులు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండటం లేదు. ప్రస్తుతం నూనెగింజల సాగు విస్తీర్ణం 27.7 లక్షల ఎకరాల (17.6 శాతం) నుంచి 15.97 లక్షల ఎకరాలకు 7 శాతం, అదే ఉద్యాన పంటల విస్తీర్ణం 12.6 లక్షల ఎకరాల నుంచి 12.5 లక్షల ఎకరాలకు తగ్గిపోయింది. 2014లో మూడు లక్షల ఎకరాల్లో ఉన్న కూరగాయల సాగు ఇప్పుడు దాదాపు లక్ష ఎకరాలకు పడిపోయింది.

మిగతా రాష్ట్రాల మదిరిగానే పంటల మార్పిడి : రాష్ట్రంలో రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం బహుళ పంటల విధానం చేయడం ద్వారా ప్రస్తుత పంట ఉత్పత్తుల్లో సమతుల్యత సాధ్యమవుతుంది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్​, హరియాణా, కేరళ అనుసరిస్తున్న విధానాలను తెలంగాణలో కూడా అమలు చేయాలి. పంటల మార్పిడిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించడం ద్వారా రైతులు నుంచి ఆదాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

రాష్ట్రంలో బెండ, దొండ అన్నీ దిగుమతులు : పప్పుధాన్యాల అవసరాల్లో 50 శాతం, నూనె గింజల్లో 20 శాతం, కూరగాయాల్లో 30 శాతం ఉత్పత్తి సాధిస్తుండగా మిగిలింది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కువగా టమాట, బెండ, కాకర, చిక్కుడు, బీర, దొండ, సొర, ఉల్లి, బంగాళదుంప, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్​, క్యాప్సికం, క్యాబేజీలు, కాలిఫ్లవర్​లను అధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. దానితో పాటుగా పాలు, వాటి అనుబంధ ఉత్పత్తులు, అరటి, దానిమ్మ, ద్రాక్ష వంటి వాటికీ దిగుమతులే మిగిలిపోతున్నాయి.

దేశంలో మూడో స్థానంలో గుడ్ల ఉత్పత్తి : ప్రస్తుతం దేశంలోని గుడ్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మూడో స్థానంలో అలాగే మాంసం ఉత్పత్తిలో ఐదోవ స్థానంలో ఉంది. జాతీయ పోషకాహార సంస్థ సిఫారసుల కంటే గుడ్లు, మాంసం లాభాలు నాలుగైదు రెట్లు అధికంగా ఉంది. బియ్యం ఎగుమతులపై అధిక ప్రభావం పడొచ్చు. గతేడాది పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి భారత్​ 4.43 బిలియన్​ డాలర్ల విలువైన బియ్యాన్ని ఎగుమతి చేసింది. భారత్​ నుంచి మొత్తం బియ్యం ఎగుమతుల్లో పశ్చిమాసియా దేశాల వాటనే 36 శాతం. ముఖ్యంగా పంజాబ్​, హరియాణా, ఏపీ, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి గల్ఫ్​ మార్కెట్లకు అధికంగా బియ్యం ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ప్రస్తుత పరిణామాలతో రాష్ట్రాల్లోని రైతులపై నేరుగా తీవ్రంగా ప్రభావం పడనుందని వ్యవస్థాపకుడు అజయ్​ శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు.

