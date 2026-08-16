ఇంజినీరింగ్ 'కన్వీనర్ కోటా'లో తగ్గిన విద్యార్థుల సంఖ్య - ఈసారి 72,000 మంది మాత్రమే చేరిక
అందుబాటులో ఉన్న 94,000 సీట్లకు 72,000 మాత్రమే చేరిక - ప్రైవేట్, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీల వల్ల ప్రభావం - స్లైడింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా బ్రాంచీలు మారిన 2,856 మంది విద్యార్థులు
Published : August 16, 2026 at 9:07 AM IST
Reduction In Engineering College Seats : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో 'కన్వీనర్ కోటా'లో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య ఈ ఏడాది స్వల్పంగా తగ్గింది. గత ఏడాది సుమారు 75,000 మంది విద్యార్థులు చేరగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 72,000కు పడిపోయింది. ప్రైవేట్, డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల ప్రభావం వల్లే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కన్వీనర్ కోటాలో అందుబాటులో ఉన్న 94,000 సీట్లకు గాను, చివరి విడత కౌన్సెలింగ్లో 75,054 మంది విద్యార్థులు సీట్లు పొందినప్పటికీ, వాస్తవానికి 72,000 మంది మాత్రమే కళాశాలల్లో చేరారు. 'స్లైడింగ్' ప్రక్రియ ద్వారా బ్రాంచ్లు మార్చుకునే అవకాశం కల్పించగా, దీనికి 6,751 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో 2,856 మంది విజయవంతంగా తమ బ్రాంచ్లను మార్చుకున్నారని అడ్మిషన్స్ కన్వీనర్ శ్రీదేవసేన శనివారం తెలిపారు.
స్పాట్ అడ్మిషన్ల కోసం ఎప్సెట్ : విద్యార్థులు ఈ నెల 17వ తేదీలోపు తమ అలాట్మెంట్ లెటర్లను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, కొత్త బ్రాంచ్లలో చేరేందుకు సంబంధిత కళాశాలల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని ఆమె సూచించారు. కాగా శనివారంతో స్లైడింగ్ ప్రక్రియ ముగియడంతో 'స్పాట్ అడ్మిషన్ల' కోసం మిగిలి ఉన్న సీట్ల వివరాలను వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ నెల 19, 20 తేదీల్లో స్పాట్ అడ్మిషన్లు జరుగుతాయని, పూర్తి వివరాలను ఎప్సెట్ వెబ్సైట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు. స్పాట్ అడ్మిషన్ల ద్వారా చేరే విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ప్రయోజనాలు వర్తించవని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ప్రముఖ కళాశాలల్లోనూ ఖాళీ సీట్లు :
- సీబీఐటీ, సీవీఆర్, నారాయణమ్మ, భోజరెడ్డి వంటి ప్రముఖ కళాశాలల్లోని ప్రధాన బ్రాంచ్లలో సీట్లు ఇంకా భర్తీ కాలేదు.
- కొత్తగూడెం ఎర్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీలో సీఎస్ఈ, ఈసీఈ, ఐటీ, ఈఈఈలోనూ బ్రాంచ్లలో పెద్ద సంఖ్యలో సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
- జేఎన్టీయూహెచ్ మహబూబాబాద్లో గణనీయమైన సంఖ్యలో సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మెకానికల్ విభాగంలో 66 సీట్లకు గాను 60, ఈసీఈలో 50, ఈఈఈలో 49, సీఎస్ఈలో 34, డేటా సైన్స్లో 47 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
- హైదరాబాద్లోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో 'బిల్డింగ్ సర్వీసెస్ ఇంజినీరింగ్'లో 52 సీట్లు బీ ప్లానింగ్లో 22 సీట్లు ఇంకా భర్తీ కాలేదు. జేఎన్టీయూ పాలేరు కళాశాలలో పలు విభాగాల్లో సీట్లు భర్తీ కాకుండా మిగిలిపోవడం గమనార్హం.
- డేటా సైన్స్లో 66 సీట్లకుగాను 45, సీఎస్ఈలో 44, ఈసీఈలో 49, ఈఈఈలో 59, మెకానికల్ విభాగంలో 60 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వనపర్తి, సిరిసిల్లలోని జేఎన్టీయూ కళాశాలల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
- కోస్గిలోని ప్రభుత్వ కళాశాలలో భర్తీ అయిన సీట్ల సంఖ్య కంటే ఖాళీగా ఉన్న సీట్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంది.
- శాతవాహన యూనివర్సిటీ పరిధిలోని హుస్నాబాద్లో స్పాట్ అడ్మిషన్లకు అందుబాటులో ఉన్న సీట్లలో ఐటీలో 60, సీఎస్ఈ ఏఐలో 30, సీఎస్ఈలో 19, ఈసీఈలో 34 సీట్లు ఉన్నాయి.
- తగిన మౌలిక సదుపాయాలు, అధ్యాపకులు లేరనే భావనతో ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో చేరడానికి విద్యార్థులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. అలాగే హైదరాబాద్ శివార్లలోని వివిధ మార్గాల్లో ఉన్న కళాశాలలను ఎంచుకోవడానికి కూడా వారు వెనుకడుగు వేశారు.
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