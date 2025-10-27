ఇది ‘డెక్కన్‌ క్వీన్‌’ బస్సు - నాటి నిజాం రవాణా వ్యవస్థకు సాక్ష్యం

ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రంలో 1932లో రోడ్డు రవాణాకు నాంది పలికిన యువరాణి జహీరాబేగం - మూడు డిపోలు, 27 బస్సులు, 166 మంది సిబ్బందితో మొదలైన NSR-RTD సంస్థ

first bus Deccan Queen
విజయవాడ పీఎన్‌బీఎస్‌ సిటీ టెర్మినల్‌ వద్ద ఉంచిన డెక్కన్‌ క్వీన్‌ బస్సు (Eenadu)
Deccan Queen The First Bus of Hyderabad State: హైదరాబాద్‌ రాష్ట్రంలో రోడ్డు రవాణాను వ్యవస్థకు మైలురాయి “డెక్కన్‌ క్వీన్‌” బస్సు. నేటి రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థకు పునాది వేసిన ఈ బస్సు, నిజాం ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 1932లో ప్రారంభించారు. అప్పటి హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో ప్రజల రవాణా సౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉండగా, నిజాం ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పాటుచేసిన రైల్వే, రోడ్డు రవాణా సంస్థ “నిజాం స్టేట్‌ రైల్‌ అండ్‌ రోడ్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ (NSR RTD)” ద్వారా ప్రజలకు ప్రయాణం అందుబాటులోకి వచ్చింది.

నిజాం పాలనలో రవాణా వ్యవస్థ ప్రారంభం: 1930లలో హైదరాబాదు రాష్ట్రం విస్తారంగా ఉన్నప్పటికీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు రాకపోకలు చాలా కష్టంగా ఉండేవి. రైలు మార్గాలు ఉన్నా, చివరి ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో ప్రజలు నడవాల్సి వచ్చేది. అప్పుడు నిజాం ప్రభుత్వం ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థపై దృష్టి సారించింది. దీనికి ముఖ్యమైన కారణం యువరాణి జహీరాబేగం.

నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌ నుంచి నార్కట్‌పల్లి వరకు నడిచి వెళ్తున్న ప్రజల కష్టాలు చూసి యువరాణి చలించిపోయారు. అప్పుడే యువరాణి జహీరాబేగం ఆలోచన మేరకు డెక్కన్‌ క్వీన్‌ బస్సును ఏర్పాటు చేశారు. నిజాం ప్రభుత్వం లండన్‌ నుంచి ప్రత్యేకంగా అల్బియాన్‌ పాసింజర్‌ బస్సులను దిగుమతి చేసింది. వాటిలో మొదటి బస్సుకు “డెక్కన్‌ క్వీన్‌” అని పేరు పెట్టారు.

జహీరాబేగం గుర్తుగా: 1932లో డెక్కన్‌ క్వీన్‌ తొలి బస్సు ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. 1932లో మూడు డిపోలు, 27 బస్సులు, 166 మంది సిబ్బందితో నిజాం రాష్ట్ర రైల్వే రోడ్డు రవాణా సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పడింది. లండన్‌ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న ఈ బస్సులు 1970 వరకు హైదరాబాద్‌ ప్రాంత పరిధిలో సుమారు 400 కిలోమీటర్ల వరకు నడిపారు. బస్సులో సీట్లు, వెంటిలేషన్‌ కోసం కిటికీలు ఉండేవి. ఆ కాలంలో ఇది అత్యంత విలాసవంతమైన రవాణా వ్యవస్థగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రవాణా వ్యవస్థ ప్రారంభానికి వెనుక ఉన్న ముఖ్యమైన వ్యక్తి జహీరాబేగం. ఆమె సేవలను గుర్తిస్తూ, నాటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్లలో ఆమె పేరులోని మొదటి అక్షరమైన “Z” ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో ఇప్పుడంటే పలు రకాల బస్సులు తిరుగుతున్నాయి కానీ నగర రోడ్లపై నడిచిన తొలి బస్సు ‘ఆల్బియాన్‌’. 93 ఏళ్లయినా అది ఇప్పటికీ పరుగులు పెడుతోంది. ఈ బస్సును 'డెక్కన్‌ క్వీన్‌’ అని పిలుస్తుంటారు. జహీరాబేగం తన నగలను విక్రయించి సుమారు 3.7 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసి యూకే నుంచి 27 బస్సులను కొనుగోలు చేసినట్లు చెప్తుంటారు.

ప్రస్తుతం 2 మాత్రమే ఉన్నాయి: వాటిని ముంబయికి ఓడల్లో తీసుకొచ్చి, అక్కడి నుంచి సుమారు 27 రోజుల ప్రయాణం తర్వాత నగరానికి చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం నాటి 27 బస్సులలో 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒకటి ఏపీలోని విజయవాడ బస్టాండ్‌ వద్ద ఉండగా, రెండవది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉప్పల్‌లోని జోనల్‌ వర్క్‌షాప్‌లో ఉంది. ఇందులో డ్రైవర్, కండక్టర్‌ సహా 19 మంది వరకూ ప్రయాణించవచ్చు.

నిజాం కాలం నాటి డెక్కన్ క్వీన్ బస్సుకు నూతన హంగులు

హైదరాబాద్​లో ​పురాతన పెట్రోల్​ పంప్​- వెలుగులోకి తెచ్చిన వాకర్​

DECCAN QUEEN BUS HISTORY
NIZAM TRANSPORT HISTORY
HYDERABAD FIRST PUBLIC BUS
ALBION PASSENGER BUS
FIRST BUS DECCAN QUEEN

