మూడు తరాల పోరాటంతో పట్టాలపైకి చారిత్రక ఘట్టం - విశాఖ రైల్వే జోన్ స్వప్నం నిజమైందిలా
దశాబ్దాలుగా శాంతియుత, తీవ్రస్థాయి ఉద్యమాలు - తూర్పుతీర రైల్వే ప్రతిపాదనల సమయంలోనే జోన్ డిమాండ్ - ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, మిలియన్ మార్చ్లు - 'దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్' ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 8:19 AM IST
Decades History of South Coast Railway Zone in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం-2014 హామీల్లో భాగమైన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ దశాబ్దాల ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తూ ఎట్టకేలకు కార్యరూపం దాలుస్తోంది. ఈ ఏడాది మే నాలుగో తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వ గెజిట్ నోటిఫికేషన్తో అధికారిక చట్టబద్ధత సాధించింది. దీంతో నేటి (జూన్ 1) నుంచి ఈ జోన్ పట్టాలెక్కబోతున్న వేళ- ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా ప్రజల సుదీర్ఘ పోరాట పటిమ, రాబోయే ఆర్థిక ప్రగతిని ఆవిష్కరించే ప్రత్యేక కథనం.
దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్. ఇది ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా రైల్వే జోన్ సాధన కోసం ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా ప్రజలు, విద్యార్థులు, కార్మిక సంఘాలు, ప్రజాప్రతినిధులు దశాబ్దాలుగా శాంతియుత, తీవ్రస్థాయి ఉద్యమాలు చేశారు. 1993లో తొలి అడుగు వేశారు. తూర్పుతీర రైల్వే ప్రతిపాదనల సమయంలోనే విశాఖ కేంద్రంగా జోన్ కావాలనే డిమాండ్కు పునాది పడింది. ఆ తర్వాత భువనేశ్వర్ కేంద్రంగా ఈస్ట్ కోస్ట్ జోన్ ఏర్పడినా, విశాఖకు అన్యాయం జరుగుతూనే ఉందన్న అసంతృప్తి స్థానికుల్లో పెరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం-2014 లోని షెడ్యూల్ 13 ప్రకారం, నవ్యాంధ్రకు ఒక కొత్త రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, మిలియన్ మార్చ్లు : విశాఖపట్నంలో 'రైల్వే జోన్ సాధన సమితి' ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు, మిలియన్ మార్చ్లు జరిగాయి. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు రాజకీయాలకు అతీతంగా పార్లమెంట్లోనూ, వీధుల్లోనూ గళమెత్తారు. ఎన్నికల ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖపట్నం ప్రధాన కేంద్రంగా "దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్" ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, పరిపాలనాపరమైన అనుమతులు, నిధుల కేటాయింపుల్లో జాప్యం వల్ల ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగింది. రైల్వే బోర్డు, కేంద్ర క్యాబినెట్ తుది ఆమోదంతో 2026 మే 4న దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ అధికారిక పరిధిని నిర్దేశిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పూర్తిస్థాయిలో తన విధులను ప్రారంభించనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ సొంత రైల్వే జోన్ కల సాకారమయ్యే చారిత్రాత్మక రోజు ఇది.
మధ్యలో మరో మెలిక కొన్నాళ్లు కాలయాపనకు కారణమైంది. 2019లో కేంద్ర ప్రభుత్వం దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రకటిస్తూనే, వాల్తేరు డివిజన్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. వాల్తేరు డివిజన్లోని ప్రధాన ఆదాయ వనరులను, ఒడిశా పరిధిలోని భాగాలను కలిపి రాయగడ కేంద్రంగా కొత్త డివిజన్ ఏర్పాటు చేస్తామని, మిగిలిన భాగాన్ని విజయవాడ డివిజన్లో కలుపుతామని ప్రతిపాదించారు. అంటే, విశాఖపట్నానికి 'జోన్ హెడ్క్వార్టర్స్' లభిస్తుంది కానీ, సొంత 'డివిజన్ కార్యాలయం' ఉండదు. ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు, రైల్వే కార్మిక సంఘాలు ఆందోళనలు చేపట్టినప్పుడు, అప్పటి పాలకుల నుంచి జోన్ మద్దతుదారుల నుంచి ఈ వ్యాఖ్య వినిపించింది.
రైల్వే చరిత్రలోనే ఎక్కడా లేని వింత ప్రయోగం : "మేము మీకు పెద్దదైన 'విశ్వవిద్యాలయం' (రైల్వే జోన్) ఇస్తుంటే, చిన్నదైన 'కళాశాల' (వాల్తేరు డివిజన్) కావాలని ఎందుకు పట్టుబడుతున్నారు?" అని ఈ వాదనలోని తర్కం ఏమిటంటే రైల్వే పరిపాలనలో డివిజన్ కంటే జోన్ చాలా పెద్దది. ఒక జోన్ హెడ్క్వార్టర్స్ వస్తే జనరల్ మేనేజర్ స్థాయి అధికారి విశాఖలోనే ఉంటారు. కాబట్టి చిన్న డివిజన్ కార్యాలయం పోయినా నష్టం లేదు, పెద్ద జోన్ కార్యాలయమే సర్వహక్కులు కలిగి ఉంటుంది అనేది వారి వాదన. ఈ "విశ్వవిద్యాలయం" వాదనను ఉత్తరాంధ్ర రక్షణ వేదిక, రైల్వే సాధన సమితి, కార్మిక సంఘాలు తీవ్రంగా తప్పుపట్టాయి.
వాల్తేరు డివిజన్ దేశంలోనే అత్యధిక లాభాలు ఆర్జించే టాప్-5 డివిజన్లలో ఒకటి. గూడ్స్ రవాణా ద్వారానే దీనికి రూ.వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తుంది. ఆదాయం వచ్చే ప్రధాన మార్గాలన్నింటినీ ఒడిశా వైపు -రాయగడ డివిజన్కు- తరలించి, కేవలం ఖర్చులతో కూడిన ప్యాసింజర్ లైన్లను మాత్రమే విజయవాడ డివిజన్లో కలపడం వల్ల కొత్త జోన్కు ఆర్థిక బలం తగ్గుతుంది. విశాఖ నగరంలో ఒక చిన్న రైలు నడపాలన్నా, స్టేషన్ పరిధిలో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అనుమతుల కోసం విజయవాడ డివిజన్ కార్యాలయంపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. జోన్ హెడ్క్వార్టర్స్ ఉన్న నగరంలోనే సొంత డివిజన్ లేకపోవడం అనేది దేశ రైల్వే చరిత్రలోనే ఎక్కడా లేని వింత ప్రయోగం.
ప్రజాప్రతినిధుల నిరంతర ఒత్తిడి కారణంగానే : వందేళ్ల చరిత్ర కలిగిన వాల్తేరు డివిజన్ రద్దయితే, ఇక్కడి డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ కార్యాలయంలో పనిచేసే వేల మంది సిబ్బందిని ఇతర ప్రాంతాలకు బదిలీ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల స్థానికంగా ఉండే ఉద్యోగాల సంఖ్య పెరగాల్సింది పోయి తగ్గుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఈ వివాదం, ప్రజాప్రతినిధుల నిరంతర ఒత్తిడి కారణంగానే 2019 నుంచి 2026 వరకు ఈ జోన్ పనులు తుది దశకు చేరడానికి ఆలస్యమైంది. మే 4, 2026న విడుదలైన తుది గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో పరిపాలనాపరమైన సర్దుబాట్లు చేశారు. విశాఖపట్నానికి జోన్ హెడ్క్వార్టర్స్ హోదాతో పాటు, స్థానిక అవసరాల కోసం విజయవాడ డివిజన్ పరిధిని పునర్వ్యవస్థీకరించి విశాఖకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ హక్కులు కల్పించేలా స్పష్టతనిచ్చారు. దీంతో "విశ్వవిద్యాలయం వస్తోంది అలాగే స్థానిక కాలేజీ పరిపాలనా హక్కులు కూడా ఇక్కడే భద్రంగా ఉంటుంది" అనే నమ్మకం స్థానిక ప్రజల్లో కుదిరింది.
నూతనంగా ఏర్పాటవుతున్న దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ దేశంలోనే అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జించే జోన్లలో ఒకటిగా నిలవబోతోంది. విశాఖపట్నం ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండే ఈ జోన్లో అంతర్భాగంగా విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు డివిజన్లుతోపాటు విశాఖ కొత్త డివిజన్ ఉంటాయి. ఈ జోన్ పరిధిలోని గూడ్స్, ప్యాసింజర్ సేవల ద్వారా ఏడాదికి సుమారు 12 వేల కోట్ల రూపాయల నుంచి 15 వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఆదాయం లభిస్తుందని అంచనా. విశాఖపట్నంలో రైల్వే జోన్ హెడ్క్వార్టర్స్ రావడం వల్ల కేవలం రైల్వే రంగానికే పరిమితం కాకుండా, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఊహించని రీతిలో పుంజుకోనుంది. ముఖ్యంగా మూడు రంగాలు లాభపడే వీలుంది.
విశాఖకు వ్యాపారవేత్తలు, కాంట్రాక్టర్లు : రైల్వే జోన్ కార్యాలయం ఏర్పాటుతో వందలాది మంది ఉన్నతాధికారులు, వేలాది మంది సిబ్బంది విశాఖకు తరలివస్తారు. విశాఖపట్నం, దాని పరిసర ప్రాంతాలైన మధురవాడ, ఆనందపురం, గాజువాక, పెందుర్తి వైపు గృహ నిర్మాణ రంగానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. కమర్షియల్ స్పేస్లు, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ల లీజింగ్ మార్కెట్ పుంజుకుంటుంది. భూముల విలువలు 20% నుండి 30% వరకు వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. అలాగే రైల్వే జోన్ కేంద్రం కావడం వల్ల నిరంతరం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైల్వే బోర్డు ప్రతినిధులు, వ్యాపారవేత్తలు, కాంట్రాక్టర్లు విశాఖకు రాకపోకలు సాగిస్తారు.
స్టార్ హోటళ్లు, బడ్జెట్ హోటళ్లు, లాడ్జింగ్స్, రెస్టారెంట్ల వ్యాపారం కనీసం 35% పెరుగుతుంది. ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, లోకల్ క్యాబ్ సర్వీసులకు నిరంతర ఆక్యుపెన్సీ లభిస్తుంది. రైల్వే లావాదేవీలు, కొత్త ప్రాజెక్టుల కాంట్రాక్టుల వల్ల బ్యాంకింగ్ రంగ కార్యకలాపాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగుల కుటుంబాల రాకతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు కలిగిన పాఠశాలలు, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల విస్తరణ వేగవంతం అవుతుంది. స్థానిక యువత దశాబ్దాలుగా ఈ జోన్ కోసం ఎదురు చూడటానికి ప్రధాన కారణం ఉపాధి అవకాశాలు. ఆర్ఆర్బి వల్ల ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు రైల్వే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్, టెక్నీషియన్లు, సేఫ్టీ అండ్ సిగ్నలింగ్ స్టాఫ్, గ్రూపు-సి, డి పోస్టుల భర్తీకి వీలుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
పరోక్షంగా రైల్వే కాంట్రాక్టులు, మెయింటినెన్స్ విభాగాలు, క్యాటరింగ్, హౌస్కీపింగ్, ఐటీ సపోర్టు, భధ్రత సేవలు, రవాణా రంగాల్లో ఉపాధి లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల పోరాటాలు, కోస్తా తీరప్రాంత వాసుల పట్టుదలకు దక్కిన చారిత్రక విజయం దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్. ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రగతి పథంలో పరుగులు తీయిస్తుందని ఆశిద్దాం.
