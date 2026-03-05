ETV Bharat / state

వేట్లపాలెం విస్ఫోటనం - 28కి చేరిన మృతుల సంఖ్య

వేట్లపాలెం ఘటనలో ఇవాళ మరో ఇద్దరు మృతి - కాకినాడ జీజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతూ మోర్తా శ్రీను(30), వెంకటలక్ష్మి(69) మృతి

Death Toll Rises to 28 in Vetlapalem Fireworks Explosion
Death Toll Rises to 28 in Vetlapalem Fireworks Explosion (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Death Toll Rises to 28 in Vetlapalem Fireworks Explosion: కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెం ఘటనలో మృతుల సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో కాకినాడ జీజీహెచ్​లో చికిత్స పొందుతున్న మరో ఇద్దరు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుల్లో పెద్దాపురం కొండయ్యపేటకు చెందిన మోర్తా శ్రీను (30), చౌడేశ్వరీ నగర్‌కు చెందిన వెంకటలక్ష్మీ (69) ఉన్నారు. వీరితో బాణసంచా పేలుడు ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 28కు చేరింది.

పెరుగుతున్న మృతుల సంఖ్య: కాకినాడ జిల్లా బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ఫిబ్రవరి 28 శనివారం రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ విస్పోటనంలో అదేరోజు 20 మంది ఆహుతయ్యారు. ఆ తర్వాత చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఒక్కొక్కరు ప్రాణాలొదులుతూ నేటికి మృతుల సంఖ్య 28కి చేరింది. కాగా మరికొందరు ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే.

కార్మికులు బయటకు రాలేక కాలిపోయారు: వేట్లపాలెంలో కొన్నేళ్లుగా సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్‌ పేరిట బాణాసంచా తయారీ సాగుతోంది. రోజూలాగే కార్మికులు టపాసులు తయారీలో నిమగ్నం అయ్యారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ప్రాంతంలో పేలుళ్లు సంభవించాయి. పెద్ద మొత్తంలో టపాసులు నిల్వ ఉండడంతో విస్ఫోటం ఆగలేదు. కార్మికులు బయటకు రాలేక కాలిపోయారు. 10 మంది పురుషులు, 10 మంది మహిళలు సజీవ దహనం అయ్యారు. కొందరివి కాళ్లుంటే చేతులు లేవు, చేతులుంటే కాళ్లు లేవు. కొన్ని శరీరభాగాలే మిగిలాయి. పెను విస్ఫోటం నుంచి 10 మంది గాయాలతో బయటపడగా వారిలో కొందరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఊపిరి విడిచారు. మిగిలిన ఇద్దరు చికిత్స పొందుతున్నారు.

తప్పుడు విధానంలో సల్ఫర్ వినియోగించడం: చిన్నసాటి నిర్లక్ష్యం వేట్లపాలెంలో భారీ ప్రమాద ఘటనకు కారణమైనట్లు తెలుస్తోంది. చిచ్చుబుడ్డీల్లో మందును దట్టించిన క్రమంలో ఇనుప దిమ్మతో మోదడంతో నిప్పు రవ్వలు రేగి పక్కనున్న బాణసంచా ముడిసరుకులో పడింది. క్షణాల్లో మంటలు వ్యాపించడం, అక్కడే భారీగా నిల్వలున్న బాంబులన్నీ ఒక్కసారి పేలడంతో భారీ విస్పోటం సంభవించింది. సల్ఫర్ తప్పుడు విధానంలో వినియోగించడం కూడా ప్రమాదానికి కారణమని అధికారులు గుర్తించారు.

బాధ్యలపై సస్పెన్షన్​ వేటు: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు ఘటనకు బాధ్యులైన అధికారులపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనపై ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టి పెద్దాపురం ఆర్డీఓ కె. శ్రీరమణి, రాజమహేంద్రవరం అసిస్టెంట్ కార్మిక కమిషనర్, కాకినాడ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్​గా వ్యవహరిస్తున్న బీఎస్. ఎం. వల్లి పై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారన్న నివేదికల మేరకు తక్షణం వారిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భద్రతా చర్యలను పాటించడంలో పెద్దాపురం ఆర్డీవో కె. శ్రీరమణి విఫలమైనట్లు గుర్తించి సస్పెన్షన్ వేటు వేసిన సంగతి తెలిసిందే.

వారి ఆస్తులు జప్తు చేస్తాం: బాణసంచా పేలుళ్ల ప్రమాదంలో నిర్వాహకుల ఆస్తులు జప్తు చేసి వాటిని బాధితులకు అందజేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పష్టం చేశారు. రాష్టంలో ఇటీవల జరిగిన బాణసంచా పేలుళ్ల ప్రమాదాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. శాసనసభలో ఏపీ అగ్నిమాపక సేవల చట్టం సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, సభ ఆమోదించాక ఆమె మాట్లాడారు. ‘అగ్ని ప్రమాద నివారణ చర్యలకు సంబంధించి చట్టంలో మార్పులు చేస్తున్నాం. ఆధునిక భవన నిర్మాణాలు, బహుళ అంతస్తులు పెరగడంతో చట్టంలో మార్పులు అనివార్యమయ్యాయి. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే భవన ప్రాంగణాన్ని సీజ్‌ చేసి చర్యలు తీసుకుంటాం’ అని హోంమంత్రి హెచ్చరించారు.

'వేట్లపాలెం బాణాసంచా విస్ఫోటనం' - 23కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

బాణసంచా పేలుడు ఘటన - బాధ్యులైన ఇద్దరు ఉన్నతాధికారులపై సస్పెన్షన్ వేటు

TAGGED:

KAKINADA EXPLOSION INCIDENT
VETLAPALEM FIREWORKS EXPLOSION
28 DEATHS IN FIREWORKS EXPLOSION
VETLAPALEM ISSUE
DEATH TOLL RISES TO 28

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.