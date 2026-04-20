కొలిమిగుండ్ల పీఎస్లో వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి - మనస్తాపంతో ఉరి వేసుకున్నాడంటున్న పోలీసులు
నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల పోలీసుస్టేషన్లో లాకప్ మరణం - మనస్తాపంతో ఉరి వేసుకున్నాడంటున్న పోలీసులు - ట్రాక్టర్ దొంగతనం కేసులో విచారణలో ఉన్న వెంకటసుబ్బయ్య అనుమానాస్పద మృతి చెందడం గమనార్హం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 2:12 PM IST
Lockup Death Case In Nandyal District: నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల పోలీసుస్టేషన్లో దొమ్మరి వెంకటసుబ్బయ్య(39) అనే వ్యక్తి ఆదివారం తెల్లవారుజామున లాకప్ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలం రేపింది. ట్రాక్టర్ దొంగతనం కేసులో అతను విచారణలో ఉన్న సమయంలో మృతి చెందడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
అసలేం జరిగిందంటే?: కొలిమిగుండ్ల మండలం బెలుం శింగవరానికి చెందిన వెంకటసుబ్బయ్య కంటికి బ్లాక్ఫంగస్ సోకడంతో చికిత్సకు సుమారు రూ.12 లక్షల వరకు ఖర్చయింది. అప్పటికే అప్పులు ఉండడంతో తన బంధువు తేజ, నరేశ్ అనే మరో వ్యక్తితో కలిసి ఈ నెల 16న ట్రాక్టర్ దొంగిలించినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. కొలిమిగుండ్ల పోలీసులు శనివారం వెంకటసుబ్బయ్య, తేజలను అరెస్టు చేశారు. తేజ స్వగ్రామమైన తెలంగాణ రాష్ట్రం గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి మండలం పరగటూరు గ్రామ పరిసరాల్లో ట్రాక్టర్ ఉందని తెలిసి అక్కడికి వెళ్లి తీసుకొచ్చారు.
వెంకటసుబ్బయ్య, తేజను పోలీసు స్టేషన్లోనే ఉంచారు. ప్రస్తుతం నరేశ్ అనే మరో నిందితుడి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున వెంకటసుబ్బయ్య కాలకృత్యాల కోసం స్టేషన్లోని మరుగుదొడ్డిలోకి వెళ్లి ఎంతకీ రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన తేజ మరుగుదొడ్డి తలుపును బలంగా తోశాడు. ఆ తర్వాత వెంకటసుబ్బయ్య లుంగీతో ఉరి వేసుకుని కనపడటంతో పోలీసుల సాయంతో వెంటనే స్థానికంగా అవుకులోని ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. కాగా అప్పటికే అతను మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
పోలీసులు కొట్టడం వల్లేనా!: వెంకటసుబ్బయ్యను పోలీసులు అమానుషంగా కొట్టడం వల్లే మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ దొంగతనం చేసి దొరికిపోవడంతో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు కొలిమిగుండ్ల సీఐ ఎం.రమేశ్బాబు వెల్లడించారు. మేము కొట్టడం వల్లే చనిపోయాడని జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎటువంటి వాస్తవం లేదని అధికారులు వివరించారు. మృతుడి భార్య లక్ష్మి, కుమారుడు సుమంత్ సైతం వెంకటసుబ్బయ్య అవమానభారంతోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని పేర్కొనడం గమనార్హం.
వెంకటసుబ్బయ్యను రక్షించడంలో కొలిమిగుండ్ల పోలీసులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలు రావడంతో కొందరు స్థానిక టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పంచాయితీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఆత్మహత్యకు గల కారణాలకు సంబంధించిన విచారణ పూర్తయ్యేవరకు వెంకటసుబ్బయ్య కుటుంబసభ్యులు బయట మాట్లాడకుండా పోలీసులు చూసుకున్నారు. నంద్యాల సబ్డివిజన్ ఏఎస్పీ జావళి, డోన్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, పలువురు సీఐలు, ఎస్ఐలు అవుకు ప్రభుత్వాస్పత్రి ప్రాంగణంలోనే సాయంత్రం వరకు ఉండి మృతదేహాన్ని కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించి స్వగ్రామానికి పంపారు. ఆపై మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు.
వైద్య ఖర్చుల కోసమే దొంగతనం: అయితే పోలీసుల విచారణలో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగుచూసింది. వెంకటసుబ్బయ్య ఎడమ కంటికి బ్లాక్ఫంగస్ రావడంతో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నాడని, అందుకుగాను రూ.12 లక్షల వరకు వెచ్చించాడని అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా అతనికి మరికొన్ని అప్పులుండటం, వైద్యం కోసం మరికొంత నగదు అవసరం కావడంతో ట్రాక్టర్ను దొంగిలించి విక్రయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా దొంగిలించిన ట్రాక్టర్ను విక్రయించడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుండగా పోలీసులకు వెంకటసుబ్బయ్య తదితరులు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. మరో నిందితుడు నరేశ్ మాత్రం ఇంకా పరారీలోనే ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని త్వరలో వెల్లడిస్తామని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.
