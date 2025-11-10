రేషన్ షాపుల్లో జరిగే ఈ మోసం గురించి మీరు తెలుసుకోండి!
రేషన్ బియ్యం తూకంలో వ్యత్యాసాలు - కొంతమంది డీలర్ల మాయజాలం - సాంకేతికతను ఉపయోగించి కొత్త తరహా మోసాలకు తెరతీస్తున్న వైనం
Published : November 10, 2025 at 6:52 PM IST
Irregularities PDS RICE Distribution : పేదల నోటికి ముద్ద అందించాలన్న సదుద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాయితీపై బియ్యాన్ని చౌక ధరల దుకాణాలు(రేషన్ షాప్లు) ద్వారా అందిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల కొంతమంది రేషన్ డీలర్లు బియ్యం తూకంలో మోసాలకు పాల్పడుతూ ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి గండికొడుతున్నారు. కొన్నేళ్లుగా డీలర్ల మోసాలు యథేచ్ఛగా సాగుతున్నప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదని లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు. మోసంపై ప్రశ్నిస్తే ఉచితంగా వచ్చే బియ్యానికి గొడవెందుకు చేస్తున్నారని, మండల స్థాయి బియ్యం నిల్వల కేంద్రం నుంచి తూకం వేయకుండా తక్కువ ఇస్తుండటం వల్ల తామే నష్టపోతున్నామంటూ తిరిగి బుకాయిస్తున్నట్లుగా సమాచారం.
బియ్యం తూకంలో మోసాలిలా : గోనె సంచుల మోసంతో పాటు తెలివిగా తూకం యంత్రాల్లో అత్యాధునిక చిప్లను అమర్చి వాటిని రిమోట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తూ బరువు ఎక్కువ చేసి చూపిస్తూ కొంతమంది మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. కిలో నుంచి రెండు కిలోల వరకు బియ్యం తక్కువ తూకం వేస్తున్నట్లుగా లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు. తూనికలు కొలతల శాఖాధికారులు(లీగల్ మెట్రాలజీ) ప్రతి రేషన్ దుకాణాన్ని సందర్శించి యంత్రాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉండగా పట్టించుకునే నాథుడే లేరు. డీలర్లు అడ్డూఅదుపు లేకుండా సాంకేతికతను ఉపయోగించి కొత్తతరహా మోసాలకు తెరదీస్తూ ఇష్టారాజ్యంగా సొమ్ముచేసుకుంటున్నారు.
గోనె సంచితో తూకంతో భారం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నప్పటి నుంచి లబ్ధిదారులు రేషన్ దుకాణాలకు వరుస కడుతున్నారు. లబ్ధిదారుడు తీసుకొచ్చిన ప్లాస్టిక్ సంచితో తూకం వేయాల్సి ఉండగా, కొంతమంది ప్రభుత్వం నుంచి బియ్యం సరఫరాకు ఉపయోగించిన జనపనార(గోనె) సంచితో తూకం వేస్తున్నారు. ఈ సంచి సుమారు 550 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి కుటుంబానికి సరఫరా చేసిన బియ్యంలో ఒక అర కిలో తక్కువగా వెళ్తుంది. ఈ లెక్కన ఎన్నో వేల కేజీల బియ్యం పక్కదారిపడుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
తిరిగి డీలర్కే విక్రయం : ఇటీవల మంజూరైన రేషన్ కార్డుల్లో కొంతమంది ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డవారూ ఉన్నారు. వీరు రేషన్ ద్వారా వచ్చే బియ్యాన్ని తీసుకొని తినకుండా అదే పౌరసరఫరాల దుకాణంలో డీలర్కు అమ్ముతున్నారు. కొంతమంది మధ్య తరగతి కుటుంబాలు కూడా ఇలాగే వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే ఆసరాగా తీసుకున్న డీలర్లు లబ్ధిదారుల నుంచి బియ్యాన్ని రూ.15 చొప్పున కొనుగోలు చేస్తూ బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలిస్తున్నారు.
వారికి తూకమే వేయరట : రేషన్ డీలర్లకు కేటాయించిన బియ్యం బస్తాలను తూకం వేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే సరఫరాలో ఆలస్యం అవుతుందనే కారణంతో కొన్నిసార్లు తూకం వేయకుండానే లారీల్లో నింపుతున్నారు. బస్తాలను తూకం వేస్తే వ్యత్యాసం వచ్చే అవకాశం లేదు. తమ కోటా ఆధారంగా బియ్యం తరలిస్తుండటంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంటోందని డీలర్లు ఆరోపిస్తున్నారు. దొడ్డు బియ్యం సంచులు నెలల తరబడి నిల్వ ఉండటంతో వ్యత్యాసం వచ్చేవి. అయితే సన్నబియ్యం ఇటీవల మరపట్టినవే కావడంతో వ్యత్యాసం వచ్చే అవకాశాలు లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు.
"రేషన్ బియ్యాన్ని గోనె సంచులతో తూకం వేయొద్దు. లబ్ధిదారులు తీసుకొచ్చిన సంచులలో మాత్రమే తూనిక వేయాలి. దీనిపై విచారణ చేయిస్తా. తూకం యంత్రాలను రిమోట్ సహాయంతో ఆపరేట్ చేస్తున్నారనే విషయం నాకు తెలియదు. యంత్రాలను తనిఖీ చేయాలని తూనికలు కొలతల శాఖాధికారులకు(లీగల్ మెట్రాలజీ) లేఖ రాస్తాను"- నర్సింగరావు, కరీంనగర్ డీఎస్వో
