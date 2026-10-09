కాసులు కురిపిస్తోన్న వరి - కోతకు ముందే అడ్వాన్స్లు - మద్ధతు ధర కంటే ఎక్కువ చెల్లింపులు
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలో పంట కోతకు ముందే మధ్యవర్తులు ధాన్యం కొనుగోలుకు రైతులకు అడ్వాన్స్లు ఇస్తున్నారు. ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రైవేట్ మార్కెట్లో సన్నరకం బియ్యానికి మార్కెట్ ఉండడంతో పొలాలకే ఏజెంట్లను పంపి కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 1:05 PM IST
Agreements To Before Paddy Harvesting : వానాకాలం సీజన్లో 65 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, దశల వారీగా కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పటికీ, ఈసారి పరిస్థితి గతానికి భిన్నంగా ఉంది. గతంలో రైతులు తమ ధాన్యం తూకం వేయించుకోవడానికి కొనుగోలు కేంద్రాల (పీపీసీ) వద్ద వారాల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి తలకిందులై, రైతుల రాక కోసం కేంద్రం నిర్వాహకులు ఎదురు చూస్తున్నారు.
అడ్వాన్స్లు ఇచ్చి మరీ ధాన్యం కొనుగోలు ఒప్పందాలు
నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్టోబర్ 1నే కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభమైనప్పటికీ, బుధవారం నాటికి ఒక్క రైతు కూడా ధాన్యం తీసుకురాలేదని, అదే సమయంలో ప్రైవేట్ మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయని అధికారిక వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి. గతానికి భిన్నంగా రైస్ మిల్లర్లు, వ్యాపారులు, మధ్యవర్తులు పంట కోతకు ముందే రైతులకు అడ్వాన్స్లు చెల్లించి, ధాన్యం కొనుగోలుకు ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నారు.
పంట కోత పూర్తయిన వెంటనే లారీల ద్వారా ధాన్యం తరలిస్తున్నారు. గతంలో అమ్మకం తర్వాత చెల్లింపులకు 20 నుంచి 45 రోజుల సమయం పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు ధాన్యం మిల్లుకు చేరిన రోజే పూర్తి చెల్లింపులు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలకు వచ్చే ధాన్యం పరిమాణం అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ మార్కెట్లో 'సన్న రకం' ధాన్యానికి మంచి ధర లభిస్తుండటంతో మిల్లర్లు, వ్యాపారులు నేరుగా పొలాల వద్దకే ఏజెంట్లను పంపి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
6.5 లక్షల టన్నులు మాత్రమే సేకరించిన ప్రభుత్వం
నిజామాబాద్ జిల్లాలో సుమారు 12 లక్షల టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి వస్తుందని అంచనా వేయగా, ప్రభుత్వం 6.5 లక్షల టన్నుల సేకరణ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. మొత్తం 721 కేంద్రాలకు గానూ ఇప్పటికే 420 కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించినట్లు జిల్లా అధికారులు తెలిపారు. ఒక దశలో సన్నరకం ధాన్యం క్వింటాల్కు రూ.3,700 వరకు పలికింది. ప్రస్తుతం అది సుమారు రూ.3,300 - రూ.3,500 వరకు అమ్ముడవుతున్నట్లు సమాచారం. రంగెల్ గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్ 28 క్వింటాళ్ల ధాన్యాన్ని ప్రైవేట్ వ్యాపారులకు క్వింటాలుకు రూ.3,650 చొప్పున విక్రయించారు.
బోధన్, వర్ని ప్రాంతాల్లో పంట కోతలు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి వ్యాపారులు రైతుల వద్ద నుంచి నేరుగా ముడి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వస్తున్నారు. మిర్యాలగూడ మిల్లర్లు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. దొడ్డు రకం ధాన్యం అంతా ప్రభుత్వ కేంద్రాలకే వస్తుందని భావించాం. కానీ ఆ రకానికి కూడా డిమాండ్ పెరుగుతోంది. మేం అక్టోబర్ 1న ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించాం. కానీ ఇప్పటివరకు ఒక్క కేంద్రానికి కూడా రైతుల నుంచి ధాన్యం రాలేదు. - ఓ అధికారి
నల్గొండలో 'అమ్మిన రోజే డబ్బులు'
నల్గొండ, మిర్యాలగూడ పరిసర గ్రామాల్లోనూ, చిట్యాల, దామరచర్ల వంటి మండలాల్లోనూ పంట కోతలు ప్రారంభమయ్యాయి. దామరచర్ల మండలంలో ఒక రైతు బీపీటీ చింట్లు రకాన్ని సాగు చేశారు. పంట కోతకు ముందే ఒక మిల్లర్ క్వింటాల్కు రూ.3,700 చొప్పున అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. కోత తర్వాత సుమారు 70 బస్తాల ధాన్యాన్ని రెండు ట్రాక్టర్లలో తరలించారని, అదే రోజున చెల్లింపు జరిగిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావం, రాబోయే యాసంగి సీజన్లో సాగు విస్తీర్ణంపై అనిశ్చితి వంటి కారణాల వల్ల మిల్లర్లు పెద్ద మొత్తంలో ధాన్యాన్ని సేకరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ అధికారి ఒకరు అభిప్రాయపడ్డారు.
కేంద్రాలకు ధాన్యం తగ్గితే - భవిష్యత్తులో ధరలు పెరిగే అవకాశం
65 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం 8,283 కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. అయితే రైతుల పంటలో గణనీయమైన భాగం ప్రైవేట్ కొనుగోలుదారులకు విక్రయిస్తే ప్రభుత్వ కేంద్రాలకు చేరే ధాన్యం పరిమాణం అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చు. నల్గొండ జిల్లాకు 4.5 లక్షల టన్నుల సేకరణ లక్ష్యం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేవలం 2 నుంచి 3 లక్షల టన్నులు మాత్రమే కేంద్రాలకు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అదేవిధంగా నిజామాబాద్లో 6.5 లక్షల టన్నుల లక్ష్యానికి గానూ సేకరణ 4 లక్షల టన్నులకు చేరుతుందా? లేదా? అనే సందేహాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు సన్నరకం బియ్యం ధరలు ఇప్పటికే భారీగా పెరిగాయి. ఒకవేళ మిల్లు యజమానులు, వ్యాపారులు సన్నరకం వరి ధాన్యాన్ని అధిక మొత్తంలో ముందుగానే సేకరిస్తే, మార్కెట్ సరఫరా కొద్ది మంది చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. భవిష్యత్తులో బియ్యం ధరలు పెరగడానికి ఇటువంటి పరిస్థితి దారితీయవచ్చని ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అలాగే పేదలకు పంపిణీ చేసే సన్న బియ్యం అవసరాలను తీర్చడంలో సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది.
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