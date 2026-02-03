ETV Bharat / state

పురపోరులో మరో కీలక ఘట్టం - ఇవాళ్టితో ముగియనున్న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు

నేటితో ముగియనున్న మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు - మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు బీఫారం సమర్పించనున్న రాజకీయ పార్టీలు - పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులను అక్షర క్రమంలో పొందుపరచనున్న ఎస్‌ఈసీ

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 7:28 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు నేటితో ముగియనుంది. పార్టీల తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు బీఫారం సమర్పించాలి. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులకు ఇవాళ గుర్తులు కేటాయించనున్నారు. పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులను అక్షర క్రమంలో పొందుపరచడంతో పాటు గుర్తుల కేటాయింపు కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏఐ టూల్స్ వినియోగించనుంది. మరోవైపు ఈ నెల 16న జరగాల్సిన మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్ల ఎన్నిక కోసం సన్నాహాల్లో భాగంగా ఎక్స్‌అఫీషియో ఓటర్ల జాబితాను ఎస్‌ఈసీ సిద్ధం చేస్తోంది.

పురపోరులో ఇవాళ్టితో ముగియనున్న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ - అభ్యర్థులకు గుర్తులు కేటాయించేందుకు 'ఏఐ' టూల్స్ (ETV)

ఉప సంహరణకు ఇవాళ్టితో ముగియనున్న గడువు : పురపోరులో నేడు మరో కీలక ఘట్టం ముగియనుంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ఇవాళ్టితో పూర్తి కానుంది. రాజకీయ పార్టీల తరఫున పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు బీఫారం సమర్పించాలి. అభ్యర్థులను తెలుగు అక్షర క్రమంలో ఖరారు చేసి, ఇండిపెండెంట్లకు గుర్తులు కేటాయించనున్నారు. అభ్యర్థుల పేర్లు వరుస క్రమంలో రూపొందించి, వారికి గుర్తులు కేటాయించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఏఐ టూల్స్‌ రూపొందించి కలెక్టర్లకు పంపించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల పరిశీలకుడిగా వ్యవహరిస్తున్న ఐఏఎస్ అధికారి మకరందు రూపొందించిన "సెక్యూర్" యాప్‌ ద్వారా సులువుగా ప్రక్రియ ముగిసేలా ఎస్‌ఈసీ ఏర్పాట్లు చేసింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 29,742 నామినేషన్లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 22 వేల 519 మంది అభ్యర్థులు 29,742 నామినేషన్లు వేశారు. ఇండిపెండెంట్లుగా 3 వేల 748 మంది నామపత్రాలు అందించారు. సరైన వివరాలు లేకపోవడంతో 2 వేల 911 నామినేషన్లు తిరస్కరించగా, 19 వేల 608 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఈ నెల 11న జరగనున్న పోలింగ్‌ ద్వారా కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఎన్నిక కానున్నారు. మున్సిపాలిటీల ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల పరోక్ష ఎన్నిక కోసం ఈ నెల 14న నోటీసు జారీ చేస్తారు. ఈ నెల 16న ఉదయం 11 గంటలకు మున్సిపాలిటీల్లో కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేషన్లలో కార్పొరేటర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. అదే రోజున మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటలకు మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు.

ఎన్నికల ఏర్పాట్లలో అధికారులు : మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్ ఎన్నిక కోసం ఎక్స్‌అఫీషియో ఓటర్ల జాబితా సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్లకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదిని తెలిపారు. కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లతో ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని సోమవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కార్పొరేటర్లు, వార్డు కౌన్సిలర్లతో పాటు ఎక్స్‌అఫీషియో సభ్యులకు ఓటు ఉంటుంది. అందువల్ల జాబితా సిద్ధం చేయాలన్నారు. ఎక్స్‌అఫీషియో సభ్యులుగా ఇప్పటికే నమోదైన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల వివరాలు పంపించాలని రాణికుముదిని కలెక్టర్లకు తెలిపారు. ఈ నెల 11 నుంచి 14 వరకు కొత్తగా నమోదు చేసుకోదలచిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీల వివరాలు సేకరించాలని చెప్పారు. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీ, లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యుడికి ఏదైనా ఒక మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్‌లో ఓటు వేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్నారు. సమావేశానికి కనీసం సగం మంది సభ్యులుంటే కోరంగా పరిగణించాలని, లేకపోతే మరుసటి రోజున నిర్వహించాలని ఎస్ఈసీ వివరించింది. చేతులెత్తే విధానంలో ఓటింగ్ ఉంటుందని, పార్టీ విప్‌ను సభ్యులుగా పాటించాల్సి ఉంటుందని ఎస్ఈసీ వెల్లడించింది.

పురపాలక ఎన్నికల సందర్భంగా రాష్ట్ర రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. తమ అభ్యర్థుల గెలుపునకు ఆయా పార్టీల నాయకులు శాయాశక్తులా పనిచేస్తున్నారు. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరితేదీ కావడంతో మరికొన్ని చోట్ల బుజ్జగింపుల పర్వం ఊపందుకుంది. దాదాపు అన్ని పార్టీలు తమకు రెబల్ అభ్యర్థుల బెడద ఉండొద్దని భావిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఆయా పార్టీల నాయకులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

