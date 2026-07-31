రేషన్ కార్డు ఈ-కేవైసీకి నేడే చివరి రోజు - పూర్తి చేసుకోకుంటే కార్డు డీయాక్టివేట్!
నేటితో ముగియనున్న రేషన్ ఈ-కేవైసీ గడువు- చేయించుకోని వారు ఇవాళ సాయంత్రంలోపు చేసుకోవాలంటున్న అధికారులు - లేదంటే కార్డు డీయాక్టివేట్ అవుతుందన్న పౌర సరఫరాల శాఖ - రేషన్ నిలిపివేసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిక
Published : July 31, 2026 at 8:32 AM IST
Ration Card e-KYC Process Deadline : రేషన్ కార్డులో పేరున్న ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారుడు తప్పనిసరిగా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవాలని పౌర సరఫరాల శాఖ స్పష్టం చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఈ-కేవైసీ గడువు నేటితో ముగియనుంది. రేపటి నుంచి 3 నెలల కోటా రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 30 శాతం పైగా లబ్ధిదారులు ఈ-కేవైసీ చేయించుకోలేదు. కేవలం 10 సెకన్లలో పూర్తయ్యే ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే రేషన్ నిలిపివేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో 70 శాతం మాత్రమే పూర్తి : జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం కింద రేషన్ కార్డుదారులకు ఈ-కేవైసీని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో రేషన్ కార్డులో పేరు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవాలనేది నిబంధన. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డుల సంఖ్య ఒక కోటి 6 వేలు ఉండగా, లబ్ధిదారుల సంఖ్య 3,42,50,110 వరకు ఉన్నారు. వీరిలో 70 శాతం వరకు ఈ-కేవైసీ చేయించుకున్నారు. హైదరాబాద్లో అధిక శాతం రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన కుటుంబాలు, వలస కూలీలు ఉంటున్నారు.
నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉండే ప్రజలు వారి సమీపంలో ఉన్న చౌక ధరల దుకాణాల వద్దకు వెళ్లి ఈ-కేవైసీ చేయించుకుంటున్నారు. స్వగ్రామంలోనే కేవైసీ చేయించుకోవాలని కొందరు డీలర్లు చెబుతున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. వన్ నేషన్ - వన్ రేషన్ విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దేశంలో ఎక్కడైనా రేషన్ తీసుకోవచ్చు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అలాగే రేషన్ తీసుకుంటున్నారు.
ఇవాళ సాయంత్రంలోపు కేవైసీ చేసుకోవాలి : శనివారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు నెలల రేషన్ కోటా పంపిణీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం, పౌర సరఫరాల శాఖ రంగం చేసింది. రేషన్ కార్డులో నమోదై ఉన్న ఒక్కో సభ్యుడికి 6 కిలోల చొప్పున మూడు నెలలకు 18 కిలోలు పంపిణీ చేసేందుకు రేషన్ దుకాణాల్లో బియ్యం నిల్వలు సిద్ధం చేసింది. ఇవాళ సాయంత్రంలోపు విధిగా ప్రతి కార్డుదారుడు ఆధార్ కార్డుతో ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
కేవైసీ చేసుకోకుంటే రేషన్ బంద్! : రేషన్ షాపుల్లో కేవలం 10 సెకన్ల వ్యవధిలో వేలి ముద్ర లేదా ముఖ గుర్తింపు ద్వారా బయోమెట్రిక్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ-కేవైసీ చేయించుకోని వారికి రేషన్ నిలిపివేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ-కేవైసీ విషయంపై పౌర సరఫరాల శాఖ విస్తృత ప్రచారం కల్పించినా, 90 శాతం కూడా పూర్తి కాకపోవడంతో ఉన్నతాధికారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందరూ ఈ-కేవైసీ చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో సంక్షేమ పథకాలు వాస్తవ లబ్ధిదారులకు అందేందుకు తోడ్పడుతుందని భావిస్తున్నారు.
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