సౌర విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలు ఉండవు! - క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

డిసెంబర్ నెలాఖరుతో ముగియనున్న ‘పీఎం కుసుమ్‌’ గడువు - కొత్త పీపీఏల నిలిపివేతకు కేంద్రం ఆదేశాలు - రెండో దశ కింద 20 వేల మెగావాట్ల సొలార్ ప్లాంట్లకు అనుమతించాలని రాష్ట్రం విజ్ఞప్తి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
PM Kusum Scheme Last Date : పొలాల్లో రైతులు ఏర్పాటు చేసుకునే సోలార్​ ప్లాంట్ల నుంచి కొత్తగా విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందాలు(పీపీఏ) చేసుకోవడాన్ని నిలిపివేశారు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్‌ ఊర్జ సురక్ష ఉత్తాన్‌ మహాభియాన్‌ (పీఎం కుసుమ్‌) కింద ఈ ప్లాంట్లతో పీపీఏలు చేసుకునేందుకు గడువు ఈ నెలాఖరుతో ముగుస్తుందని కేంద్రప్రభుత్వం స్పష్టంచేసింది. కొత్త ఏడాది ఆరంభం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా పీపీఏలు నిలిపివేయాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. ఈ పథకంలో సెకండ్ ఫేజ్​ కింద 20 వేల మెగావాట్ల సోలార్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు అనుమతించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం కోరింది.

అయితే రెండోదశపై ఇంతవరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనందున ఈ నెల 31వ తేదీ తర్వాత కొత్త పీపీఏలు చేసుకోవద్దని కేంద్ర నూతన, పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఎన్‌ఆర్‌ఈ) పేర్కొంది. ఈ పథకం అమలుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుద్ధరణీయ ఇంధన అభివృద్ధి సంస్థను నోడల్‌ ఏజెన్సీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. తొలిదశ కింద గతంలో రెడ్కో టెండర్లను పిలవగా రైతులు తమ పొలాల్లో 5 వేల మెగావాట్ల సామర్థ్యమున్న సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చారు. అయితే చివరికి 1,450 మెగావాట్ల ప్లాంట్లకే పీపీఏలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం వీటి ఏర్పాటు పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.

ఈ నెలాఖరుతో ముగుస్తున్న గడువుతేదీ : పీఎం కుసుమ్‌ తొలిదశ కింద రాష్ట్రంలో రైతులు ఎవరైనా పొలంలో సోలార్​ ప్లాంటును ఏర్పాటుచేస్తే అక్కడ ఉత్పత్తయ్యే కరెంటును యూనిట్‌కు రూ.3.13 చొప్పున చెల్లించి రాష్ట్ర డిస్కంలు(విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు) కొనాలని రాష్ట్ర విద్యుత్‌ నియంత్రణ మండలి(ఈఆర్‌సీ) గతంలో ఉత్తర్వులిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

తొలిదశ గడువు ఈ నెలాఖరుతో ముగుస్తున్నందున ఈ ధరతో వచ్చేనెల 1వ తేదీ నుంచి ఈ పథకం కింద పీపీఏలు చేసుకునేది లేదని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు తెలిపాయి. వాస్తవానికి దేశంలో ప్రస్తుతం సౌరవిద్యుత్‌ యూనిట్‌ ధర ఇంతకన్నా తక్కువకే లభిస్తున్నందున ఇకపై రూ.3.13కి పీపీఏలు చేసుకోవద్దని డిస్కంలు నిర్ణయించినట్లుగా తెలిసింది. రెండోదశకు కేంద్రం అనుమతించినప్పటికీ మళ్లీ ఈఆర్‌సీ(విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి) కొత్త ధరను నిర్ణయించనుంది.

త్వరలో టెండర్లు పిలిచేందుకు సన్నాహాలు : మూడేళ్లలో 3వేల మెగావాట్ల సౌరవిద్యుత్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఇటీవల అనుమతించింది. ఏటా 1000 మెగావాట్ల చొప్పున కొనేందుకు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు త్వరలో టెండర్లను పిలిచేందుకు రెడ్కో సన్నాహాలను చేస్తోంది. ప్రైవేటు కంపెనీలు ఎంత తక్కువ ధరకు సోలార్​ విద్యుత్​ను ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తాయనేది ఈ టెండర్లలో తెలపాల్సి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగానే భవిష్యత్తులో పీఎం కుసుమ్‌ రెండోదశ కింద సోలార్‌ కరెంటు కొనుగోలు ధరను విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి నిర్ణయించనుందని తెలుస్తోంది.

ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయానికి మార్గం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి, వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం కుసుమ్ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ప్రధానంగా రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయాన్ని సమకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 33/11 కేవీ(కిలోవాట్) విద్యుత్తు ఉపకేంద్రం 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎంపిక చేపట్టారు.

500 కిలో వాట్ల నుంచి 2 మెగా వాట్ల వరకు కనిష్ఠంగా 2 నుంచి గరిష్ఠంగా 7 ఎకరాల్లో సోలార్ ప్లాంట్‌ ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించారు. దీని ద్వారా 25 ఏళ్ల పాటు నిలకడ కలిగిన ఆదాయం ఆర్జించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. టీజీ రెడ్‌కో, విద్యుత్తు శాఖలు సంయుక్తంగా అమలుకు బాధ్యతలు పర్యవేక్షిస్తుంటాయి. నాబార్డు(నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్​ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్​మెంట్) లోన్​ సహకారం అందించనుంది.

సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లతో ప్రయోజనాలు

  • పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరైన సౌర విద్యుత్తు వినియోగం పెంపు
  • వ్యవసాయ యాంత్రీకరణలో డీజిల్‌ వినియోగం తగ్గింపు, పర్యావరణ కాలుష్యానికి కట్టడి
  • సౌర విద్యుత్తును ఒక యూనిట్‌కు రూ.3.13 చొప్పున విక్రయించవచ్చు
  • ఏడాదికి ఒక మెగావాట్‌(ఎంవీ) యూనిట్‌ ద్వారా రూ.50 - 60 లక్షలు ఆదాయం

ఈ పథకంతో రైతులకు 25 ఏళ్ల పాటు స్థిరమైన ఆదాయం

ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకంతో అదనపు ఆదాయం - ఆన్​లైన్​లో​ ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

