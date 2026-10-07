ఎస్ఐఆర్ - నేటితో ముగియనున్న అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు
Deadline for SIR 2026 : ఎస్ఆర్ఐలో అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల గడువు నేటితో ముగియనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు ఏడున్నర లక్షల దరఖాస్తులు రాగా అందులో హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్లోనే 4,64,685 ఉన్నాయి.
Published : October 7, 2026 at 12:01 AM IST
Deadline for SIR 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో మరో దశ నేటితో ముగియనుంది. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ల దరఖాస్తులకు నేడే చివరి రోజు. ఆగస్టు 17న ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించిన ఎన్నికల కమిషన్ అదే రోజు నుంచి అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు స్వీకరిస్తోంది.
ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 73.39 వేల ఓట్లు పోయాయి. వాటిపై ఇవాళ్టి వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 7,56,180 అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు వచ్చినట్లు సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది. అందులో క్యూర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల నుంచే 4,64,685 ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ జిల్లాలో 2,65,788 అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు రాగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1,06,608 మేడ్చల్ మల్కాజిగిరిలో 92,289 వచ్చాయి.
రాష్ట్రంలో అత్యధిక దరఖాస్తులు హైదరాబాద్ జిల్లాలోనే ఉండగా ములుగు జిల్లాలో కేవలం 785 వచ్చాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎక్కువగా ఫామ్-6లే వచ్చాయి. కొత్తగా ఓటు కోసం 4,40,942 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. చిరునామా లేదా ఇతర వివరాల మార్పు కోసం అందిన ఫామ్-8లు 2 లక్షల 81,443 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఫామ్-6,8లోనూ సగానికిపైగా హైదరాబాద్ క్యూర్లోనే ఉన్నాయి. కొన్ని రోజులుగా వివాదంగా మారిన ఫామ్-7లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 27,555 మాత్రమే వచ్చినట్లు సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది.
హైదరాబాద్లోని గోషామహల్, ముషీరాబాద్ వంటి నియోజకవర్గాల్లో బీఎల్ఏలు బల్క్గా ఫామ్-7 దరఖాస్తులు సమర్పిస్తున్నట్లు రాజకీయ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ జిల్లాలో కేవలం 5,077 మాత్రమే ఫామ్-7లు వచ్చినట్లు సీఈవో కార్యాలయం పేర్కొంది. వాటిలో 4,802 అప్లికేషన్లు ఇంకా విచారణ దశలోనే ఉన్నాయని తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫామ్-7తో పాటు అన్ని అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు 7,56,180 రాగా పరిష్కరించనవి కేవలం 41,776 మాత్రమే. మిగతా 7,14,401 దరఖాస్తులు ఇంకా విచారణ దశలోనే ఉన్నాయి. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్ పరిష్కారానికి నవంబరు 5 వరకు గడువు ఉంది. మరోవైపు నోటీసుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. నవంబరు 11 వరకు నోటీసుల జారీ, హియరింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి నవంబరు 9న తుది ఓటరు జాబితాను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించనుంది.
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