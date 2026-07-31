ప్రాణం పోసిన గుంత - ఆనందంలో కుటుంబసభ్యులు
కిడ్నీ సమస్యతో ఆసుపత్రిలో చేరిన మాజీ సర్పంచి రామతులసి - ఆమె చనిపోయిందని నిర్ధారించిన ప్రైవేటు ఆసుపత్రి వైద్యులు - స్వగ్రామానికి అంబులెన్స్లో వస్తుండగా కుదుపుతో తిరిగొచ్చిన ప్రాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:04 PM IST
Dead Woman Wakes Up : సినిమాలు, సీరియళ్లలో మాత్రమే చూసే అద్భుతం అది. చనిపోయిందని వైద్యులు తేల్చేశారు. దహన సంస్కారాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. బంధువులంతా కడసారి చూపు కోసం కన్నీరుమున్నీరుగా ఏడుస్తూ ఎదురుచూస్తున్నారు. సానుభూతి తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వెల్లువెత్తాయి. కానీ, ఆ దేవుడి స్క్రిప్ట్ వేరేలా ఉంది. విగతజీవిగా వస్తుందనుకున్న ఆమె, ఓ రోడ్డు గుంత పుణ్యమా అని మృత్యుంజయురాలిగా తిరిగి ప్రాణం పోసుకుంది. ఏలూరు జిల్లాలో కళ్లెదుటే చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన అందరినీ విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
ఆరోగ్యం క్షీణించి : ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు మండలం భుజబలపట్నం గ్రామానికి చెందిన గురజాల రామతులసి మాజీ సర్పంచి. ఒక పార్టీ నాయకురాలిగా కూడా ఆమె చురుగ్గా ఉన్నారు. రామతులసి కొంతకాలంగా కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. రెండు రోజుల కిందట అనారోగ్య సమస్య తలెత్తడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఏలూరులోని ఓ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. బుధవారం ఆమె పరిస్థితి మరింత క్షీణించింది. ఇక ఆశలు వదులుకోవాలని, ఇంటికి తీసుకువెళ్లాలని వైద్యులు కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పారు. గురువారం తెల్లవారుజామున వెంటిలేటర్పై ఉంచి సీపీఆర్ సహా అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందించారు. అయినా ఫలితం లేకపోయింది. పల్స్ పూర్తిగా పడిపోవడంతో ఆమె చనిపోయినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు : వైద్యుల మాటలతో ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. రామతులసి మరణవార్త తెలుసుకున్న బంధువులు, గ్రామస్థులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. కడసారి చూపు కోసం అందరూ ఆమె ఇంటికి చేరుకున్నారు. శ్మశానవాటికలో దహన సంస్కారాలకు సైతం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఆమె ప్రజా ప్రతినిధి కావడంతో సోషల్ మీడియాలో సైతం సంతాప పోస్టులు వెల్లువెత్తాయి. మరోవైపు కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి నివాళుల మధ్య అంబులెన్స్లో మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు.
ప్రాణం పోసిన రోడ్డు గుంత : భర్త, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు దుఃఖం ఆపుకుంటూ అంబులెన్స్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆ వాహనం మండవల్లి మండలం పులపర్రు వద్దకు చేరుకుంది. అదే సమయంలో ఓ ద్విచక్ర వాహనం అడ్డురావడంతో దానిని తప్పించే క్రమంలో అంబులెన్స్ రోడ్డుపై ఉన్న ఓ గుంతలో పడింది. వాహనం ఒక్కసారిగా కుదుపునకు గురైంది. అంతే విగతజీవిగా పడి ఉన్న రామతులసి శరీరంలో ఒక్కసారిగా చలనం వచ్చింది. ఆమె కదలడం చూసి కుటుంబ సభ్యులు ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. పోయిన ప్రాణం తిరిగి రావడం చూసి నమ్మలేకపోయారు.
ఆసుపత్రుల చుట్టూ పరుగు : చలనం రావడంతో అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు, వెంటనే అంబులెన్స్ను సమీపంలోని మరో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి పరుగులు తీయించారు. అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు, ఆమెలో ఇంకా కొన ఊపిరి ఉందని చెప్పారు. దీంతో హుటాహుటిన ఏలూరు సర్వజన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు సత్వర చికిత్స అందించి, మెరుగైన వైద్యం కోసం విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు.
ఆనందంలో కుటుంబం : విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రి వైద్య బృందం వెంటనే రంగంలోకి దిగింది. వేగంగా అత్యవసర చికిత్స అందించింది. సాయంత్రానికి రామతులసి ఆరోగ్యం కుదుటపడింది. సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. చనిపోయిందనుకున్న మనిషి, మృత్యుంజయురాలిగా తిరిగి రావడంతో ఆ కుటుంబం ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఊళ్లో కట్టిన ఫ్లెక్సీలను, సోషల్ మీడియా పోస్టులను వెంటనే తొలగించారు. థ్రిల్లర్ సినిమాను తలపించిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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