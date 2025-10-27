ETV Bharat / state

రౌడీ షీటర్​పై డీసీపీ కాల్పులు - కారు డ్రైవర్‌ అప్రమత్తతే పట్టించింది

నిందితుడికి శస్త్రచికిత్స పూర్తి - ప్రస్తుతం నిలకడగా ఆరోగ్యం

FIRING IN HYDERABAD
Gun Firing (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
DCP Chaitanya Kumar Gun Firing : రాజధాని నడిబొడ్డున సంచలనం సృష్టించిన కాల్పుల ఘటనపై సౌత్​ఈస్ట్​ డీసీపీ చైతన్య కుమార్​ ఫిర్యాదుతో ఆదివారం సుల్తాన్​బజార్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రధాన నిందితుడు మహ్మద్ ఒమర్ అన్సారీ, అతని సహచరుడు, ఆటో డ్రైవర్‌ను నిందితులుగా చేర్చారు. డీసీపీ కారు డ్రైవర్​ అప్రమత్తతే నిందితుడిని పట్టించింది. పరారీలో ఉన్న ఇద్దర్ని సైతం టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసులు గుర్తించారు.

ఇప్పటికే 22 కేసులు : కత్తి, తల్వార్లతో తిరిగే ఒమర్​ అన్సారీ, తాను చేసే చోరీని అడ్డుకుంటే ఎంతకైనా తెగిస్తాడు. ఇప్పడికే అన్సారీపై 22 కేసులున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్​లో జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. శనివారం ఉదయం ఒమర్​ అన్సారీ ఆటోలో మరో ఇద్దరితో కలిసి చాదర్​ఘాట్​ ట్రాఫిక్​ జంక్షన్​ సమీపంలో సెల్​ఫోన్​ స్నాచింగ్​కు సిద్ధమయ్యారు.

కాల్పులకు ముందు ఏం జరిగిందంటే? : శనివారం సాయంత్రం బషీర్​బాగ్​ నుంచి సౌత్​ ఈస్ట్​ డీసీపీ చైతన్యకుమార్​ కారులో సైదాబాద్​లోని డీసీపీ కార్యాలయం వైపు వెళ్తున్నారు. వారు ఇసామియాబజార్​ వద్దకు చేరగానే ఆటోలోని ప్రయాణికుడి నుంచి ఒక వ్యక్తి సెల్​ఫోన్​ స్నాచింగ్​కు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు కారు డ్రైవర్​ సందీప్​ డీసీపీకి తెలిపాడు. డీసీపీ గన్​మెన్​ మూర్తి కిందకు దిగి ఒమర్​ అన్సారీని పట్టుకున్నాడు.

ఈ క్రమంలో గన్​మెన్​ వద్ద ఉన్న 9 ఎంఎం పిస్టల్​ కిందపడిపోవటంతో దాన్ని డీసీపీ తీసుకున్నారు. ఈలోగా అన్సారీ సమీపంలోని భవనంపైకి చేరాడు. గన్​మెన్​, డీసీపీ వెంబడించారు. అన్సారీని గమ్​మెన్​ పట్టుకోబోగా, నిందితుడు కత్తితో పొడవబోయాడు. దీంతో డీసీపీ రెండు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. నిందితుడు భవనం పైనుంచి కిందకు దూకి పారిపోతుండగా డీసీపీ వెంబడించి పట్టుకున్నారు. నిందితుడికి రెండు చోట్ల బుల్లెట్‌ గాయాలు కాగా, చికిత్స నిమిత్తం నాంపల్లిలోని కేర్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

డీజీపీ ప్రశంసలు : ఈ కాల్పుల ఘటన సందర్భంగా స్వల్పంగా గాయపడిన డీసీపీ చైతన్యకుమార్​, గన్​మెన్​ మూర్తి సోమాజిగూడ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిని డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి, నగర సీపీ వీసీ సజ్జనార్​, డీసీపీలు చింతమనేని శ్రీనివాస రావు, స్నేహమెహ్రా ఆదివారం పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా డీసీపీని, ఆయన గన్​మెన్​ను, డ్రైవర్​ను డీజీపీ అభినందించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. నిందితుడు ఒమర్​ అన్సారీకి ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్టు వివరించారు.

ఏడాది పాటు చంచల్​గూడ జైల్లో : నిందితుడు ఒమర్‌పై రెండుసార్లు పీడీ చట్టం కింద కేసులు నమోదయ్యాయని, 2016లో కామటిపురం పీఎస్‌లో నమోదైన పీడీ యాక్టు కేసులో సంవత్సరం పాటు జైల్లో ఉన్నట్లు సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. 2020లో హుస్సేనీ ఆలమ్‌ పోలీస్​ స్టేషన్​లో పీడీ యాక్ట్‌ కేసులో ఏడాదిపాటు చంచల్‌గూడ జైల్లో ఉండి తిరిగి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒమర్‌ ప్రవర్తన మారలేదని అన్నారు. ఆ తర్వాత కాలాపత్తర్‌ పీఎస్‌లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయని సీపీ తెలిపారు.

రియాజ్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌పై విచారణ జరుగుతోంది: డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి

హైదరాబాద్​లో కాల్పుల కలకలం - దొంగలపై 2 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన డీసీపీ

