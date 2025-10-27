రౌడీ షీటర్పై డీసీపీ కాల్పులు - కారు డ్రైవర్ అప్రమత్తతే పట్టించింది
October 27, 2025
DCP Chaitanya Kumar Gun Firing : రాజధాని నడిబొడ్డున సంచలనం సృష్టించిన కాల్పుల ఘటనపై సౌత్ఈస్ట్ డీసీపీ చైతన్య కుమార్ ఫిర్యాదుతో ఆదివారం సుల్తాన్బజార్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రధాన నిందితుడు మహ్మద్ ఒమర్ అన్సారీ, అతని సహచరుడు, ఆటో డ్రైవర్ను నిందితులుగా చేర్చారు. డీసీపీ కారు డ్రైవర్ అప్రమత్తతే నిందితుడిని పట్టించింది. పరారీలో ఉన్న ఇద్దర్ని సైతం టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు గుర్తించారు.
ఇప్పటికే 22 కేసులు : కత్తి, తల్వార్లతో తిరిగే ఒమర్ అన్సారీ, తాను చేసే చోరీని అడ్డుకుంటే ఎంతకైనా తెగిస్తాడు. ఇప్పడికే అన్సారీపై 22 కేసులున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. శనివారం ఉదయం ఒమర్ అన్సారీ ఆటోలో మరో ఇద్దరితో కలిసి చాదర్ఘాట్ ట్రాఫిక్ జంక్షన్ సమీపంలో సెల్ఫోన్ స్నాచింగ్కు సిద్ధమయ్యారు.
కాల్పులకు ముందు ఏం జరిగిందంటే? : శనివారం సాయంత్రం బషీర్బాగ్ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్ డీసీపీ చైతన్యకుమార్ కారులో సైదాబాద్లోని డీసీపీ కార్యాలయం వైపు వెళ్తున్నారు. వారు ఇసామియాబజార్ వద్దకు చేరగానే ఆటోలోని ప్రయాణికుడి నుంచి ఒక వ్యక్తి సెల్ఫోన్ స్నాచింగ్కు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు కారు డ్రైవర్ సందీప్ డీసీపీకి తెలిపాడు. డీసీపీ గన్మెన్ మూర్తి కిందకు దిగి ఒమర్ అన్సారీని పట్టుకున్నాడు.
ఈ క్రమంలో గన్మెన్ వద్ద ఉన్న 9 ఎంఎం పిస్టల్ కిందపడిపోవటంతో దాన్ని డీసీపీ తీసుకున్నారు. ఈలోగా అన్సారీ సమీపంలోని భవనంపైకి చేరాడు. గన్మెన్, డీసీపీ వెంబడించారు. అన్సారీని గమ్మెన్ పట్టుకోబోగా, నిందితుడు కత్తితో పొడవబోయాడు. దీంతో డీసీపీ రెండు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. నిందితుడు భవనం పైనుంచి కిందకు దూకి పారిపోతుండగా డీసీపీ వెంబడించి పట్టుకున్నారు. నిందితుడికి రెండు చోట్ల బుల్లెట్ గాయాలు కాగా, చికిత్స నిమిత్తం నాంపల్లిలోని కేర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
డీజీపీ ప్రశంసలు : ఈ కాల్పుల ఘటన సందర్భంగా స్వల్పంగా గాయపడిన డీసీపీ చైతన్యకుమార్, గన్మెన్ మూర్తి సోమాజిగూడ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిని డీజీపీ శివధర్రెడ్డి, నగర సీపీ వీసీ సజ్జనార్, డీసీపీలు చింతమనేని శ్రీనివాస రావు, స్నేహమెహ్రా ఆదివారం పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా డీసీపీని, ఆయన గన్మెన్ను, డ్రైవర్ను డీజీపీ అభినందించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. నిందితుడు ఒమర్ అన్సారీకి ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్టు వివరించారు.
ఏడాది పాటు చంచల్గూడ జైల్లో : నిందితుడు ఒమర్పై రెండుసార్లు పీడీ చట్టం కింద కేసులు నమోదయ్యాయని, 2016లో కామటిపురం పీఎస్లో నమోదైన పీడీ యాక్టు కేసులో సంవత్సరం పాటు జైల్లో ఉన్నట్లు సీపీ సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. 2020లో హుస్సేనీ ఆలమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో పీడీ యాక్ట్ కేసులో ఏడాదిపాటు చంచల్గూడ జైల్లో ఉండి తిరిగి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒమర్ ప్రవర్తన మారలేదని అన్నారు. ఆ తర్వాత కాలాపత్తర్ పీఎస్లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయని సీపీ తెలిపారు.
