డీసీపీపై కత్తితో దాడి చేసేందుకు యత్నించిన సెల్‌ఫోన్ దొంగలు - పారిపోతున్న ఇద్దరు దొంగలపై 3 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన డీసీపీ - కాల్పుల్లో దొంగ ఛాతి, వెన్ను భాగంలో మూడు చోట్ల గాయాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 7:51 PM IST

DCP Chaitanya Firing on Thieves in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లోని చాదర్‌ఘాట్‌ విక్టోరియా గ్రౌండ్‌ వద్ద జరిగిన కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. విధి నిర్వహణలో భాగంగా వెళ్లి వస్తున్న హైదరాబాద్​ సౌత్​ ఈస్ట్​ జోన్​ డీసీపీ చైతన్య సెల్‌ఫోన్‌ దొంగలను గుర్తించారు. పట్టుకునేందుకు వెళ్లిన క్రమంలో వారు తిరగబడి డీసీపీపై కత్తితో దాడికి యత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆత్మరక్షణ కోసం వారిపై డీసీపీ 3 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడికి మూడు చోట్ల బుల్లెట్‌ గాయాలు కాగా చికిత్స నిమిత్తం నాంపల్లిలోని కేర్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

