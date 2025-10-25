హైదరాబాద్లో కాల్పుల కలకలం - దొంగలపై 3 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన డీసీపీ
డీసీపీపై కత్తితో దాడి చేసేందుకు యత్నించిన సెల్ఫోన్ దొంగలు - పారిపోతున్న ఇద్దరు దొంగలపై 3 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన డీసీపీ - కాల్పుల్లో దొంగ ఛాతి, వెన్ను భాగంలో మూడు చోట్ల గాయాలు
Published : October 25, 2025 at 7:51 PM IST
DCP Chaitanya Firing on Thieves in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని చాదర్ఘాట్ విక్టోరియా గ్రౌండ్ వద్ద జరిగిన కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. విధి నిర్వహణలో భాగంగా వెళ్లి వస్తున్న హైదరాబాద్ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ డీసీపీ చైతన్య సెల్ఫోన్ దొంగలను గుర్తించారు. పట్టుకునేందుకు వెళ్లిన క్రమంలో వారు తిరగబడి డీసీపీపై కత్తితో దాడికి యత్నించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆత్మరక్షణ కోసం వారిపై డీసీపీ 3 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడికి మూడు చోట్ల బుల్లెట్ గాయాలు కాగా చికిత్స నిమిత్తం నాంపల్లిలోని కేర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.