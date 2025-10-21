ETV Bharat / state

ఎక్కడైనా ఆ బ్యాచ్​ సిరప్​లు కనిపిస్తే మా దృష్టికి తీసుకురండి - డీసీఏ కీలక నిర్ణయం

దగ్గుమందుతో చిన్నారుల మృత్యువాత నేపథ్యంలో డీసీఏ నిర్ణయం - సిరప్‌లను తయారు చేసేవి సుమారు 42 ఫార్మా కంపెనీలు - టీజీఎంఎస్‌ఐడీసీకి ఔషధ నియంత్రణ విభాగం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ

Syrup Manufactures in Telangana
Syrup Manufactures in Telangana (IANS)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 1:43 PM IST

Syrup Manufactures in Telangana : రాష్ట్రంలో సిరప్​ల తయారీ దారులపై ఔషధ నియంత్రణ విభాగం (డ్రగ్​ కంట్రోల్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్​- డీసీఏ) నిఘా మరింత పెంచింది. మధ్యప్రదేశ్​లో దగ్గు మందు తీసుకున్న చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘటనతో రాష్ట్రంలో డీసీఏ మరింత అప్రమత్తమైంది. పిల్లల మృతికి కారణమైన దగ్గు మందులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించకూడదని, ఎక్కడైనా ఆ బ్యాచ్​ సిరప్​లు కనిపిస్తే తమ దృష్టికి తేవాలని ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.

దగ్గు, జలుబు, ఇతర రుగ్మతల నివారణకు ఉపయోగించే సిరప్​ల తయారీదారులతో ఇటీవల అధికారులు వర్చువల్​గా సమావేశమై ఆ దగ్గు మందు తయారీలో పాటించాల్సిన నిబంధనలను వివరించారు. వాటిని ఉల్లంఘించినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. తెలంగాణలో వివిధ సిరప్​లను తయారు చేసే ఫార్మా కంపెనీలు సుమారు 42 ఉన్నట్టు సమాచారం.

బ్లాక్‌ లిస్ట్‌లో ఉన్న సిరప్​ కంపెనీ : ప్రయోగశాలల్లో తగిన పరీక్షలు చేశాకే ప్రైవేటు ఉత్పత్తిదారుల నుంచి సిరప్​లను కొనాలని తెలంగాణ వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఎంఎస్​ఐడీసీ)కి ఔషధ నియంత్రణ విభాగం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టీజీఎంఎస్​ఐడీసీకి సిరప్​లు సరఫరా చేసే సంస్థలు సుమారు 14 మంది ఉన్నట్టు తెలిసింది. వీటిలో 11 కంపెనీలకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్​వో) ధ్రువీకరించిన గుడ్​ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్​ ప్రాక్టీస్​ ఉందని అధికారులు నిర్ధారించుకున్నారు.

రెండు కంపెనీలకు డబ్యూహెచ్వో జీఎంపీతో పాటు దేశీయంగా ఇచ్చే కరెంట్​ జీఎంపీ (సీజీఎంపీ) ఉన్నట్టు తేల్చారు. ఒక సరఫరాదారు మాత్రం ఈ నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో గతంలోనే బ్లాక్​లిస్ట్​లో పెట్టినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు సరఫరా అవుతున్న సిరప్​లన్నీ పూర్తి సురక్షితమేనని అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు.

సిరప్‌ల తయారీలో పాటించాల్సిన నిబంధనలు :

  • ఔషధాల తయారీలో వినియోగించే ఎక్సిపియంట్లయిన గ్లిజరిన్​, ప్రొపిలిన్​ గ్లైకాల్​, సార్బిటాల్​ ద్రావణాలను నేరుగా తయారీదారుల నుంచే సేకరించాలి.
  • గ్లిజరిన్​, ప్రొపిలిన్​ గ్లైకాల్​, సార్బిటాల్​ ద్రావణాలను మందుల తయారీలో వినియోగించే ముందు డై ఇథలిన్​ గ్లైకాల్ (డీఈజీ), ఇథలిన్​ గ్లైకాల్ (ఈజీ)లాంటి హానికారణమైన టాక్సిన్లు లేవని పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.
  • డై ఇథలిన్​ గ్లైకాల్​, ఇథలిన్​ గ్లైకాల్​ పరీక్ష ఫలితాల నివేదికలను ఎప్పటికప్పుడు డీసీఏకి అందజేయాలి.

ప్రిస్కిప్షన్ లేకుండా సిరప్​ల అమ్మకాలు : నగరంలో ఎలాంటి ప్రిస్కిప్షన్, సిఫారసు లేకుండా విచ్చలవిడిగా అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. ఆ దగ్గు మందు తీసుకున్న కారణంగా చిన్నారులు మృతి చెందడంతో ఔషధ నియంత్రణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ నగర వ్యాప్తంగా ఆ బ్యాచ్​కు చెందిన అన్ని సిరప్​లపై ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

ఇటీవల రెండు దగ్గు మందులను నిషేధిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రీలైఫ్‌, రెస్పీఫ్రెష్‌-టీఆర్‌ అనే మందులను విక్రయించొద్దంటూ అందులో పేర్కొంది. ఈ రెండు దగ్గు మందుల్లోనూ కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డ్‌ రిఫ్‌ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్టు డ్రగ్​ కంట్రోల్​ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ) ప్రకటించింది.

ఈ రెండు దగ్గు మందులు అమ్మకండి - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం

రెండేళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు మందు వాడకండి! - వైద్యుల హెచ్చరిక

