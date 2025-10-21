ఎక్కడైనా ఆ బ్యాచ్ సిరప్లు కనిపిస్తే మా దృష్టికి తీసుకురండి - డీసీఏ కీలక నిర్ణయం
దగ్గుమందుతో చిన్నారుల మృత్యువాత నేపథ్యంలో డీసీఏ నిర్ణయం - సిరప్లను తయారు చేసేవి సుమారు 42 ఫార్మా కంపెనీలు - టీజీఎంఎస్ఐడీసీకి ఔషధ నియంత్రణ విభాగం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ
Published : October 21, 2025 at 1:43 PM IST
Syrup Manufactures in Telangana : రాష్ట్రంలో సిరప్ల తయారీ దారులపై ఔషధ నియంత్రణ విభాగం (డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్- డీసీఏ) నిఘా మరింత పెంచింది. మధ్యప్రదేశ్లో దగ్గు మందు తీసుకున్న చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం కలిగించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘటనతో రాష్ట్రంలో డీసీఏ మరింత అప్రమత్తమైంది. పిల్లల మృతికి కారణమైన దగ్గు మందులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వినియోగించకూడదని, ఎక్కడైనా ఆ బ్యాచ్ సిరప్లు కనిపిస్తే తమ దృష్టికి తేవాలని ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది.
దగ్గు, జలుబు, ఇతర రుగ్మతల నివారణకు ఉపయోగించే సిరప్ల తయారీదారులతో ఇటీవల అధికారులు వర్చువల్గా సమావేశమై ఆ దగ్గు మందు తయారీలో పాటించాల్సిన నిబంధనలను వివరించారు. వాటిని ఉల్లంఘించినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. తెలంగాణలో వివిధ సిరప్లను తయారు చేసే ఫార్మా కంపెనీలు సుమారు 42 ఉన్నట్టు సమాచారం.
బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్న సిరప్ కంపెనీ : ప్రయోగశాలల్లో తగిన పరీక్షలు చేశాకే ప్రైవేటు ఉత్పత్తిదారుల నుంచి సిరప్లను కొనాలని తెలంగాణ వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి సంస్థ (టీజీఎంఎస్ఐడీసీ)కి ఔషధ నియంత్రణ విభాగం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టీజీఎంఎస్ఐడీసీకి సిరప్లు సరఫరా చేసే సంస్థలు సుమారు 14 మంది ఉన్నట్టు తెలిసింది. వీటిలో 11 కంపెనీలకు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్వో) ధ్రువీకరించిన గుడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉందని అధికారులు నిర్ధారించుకున్నారు.
రెండు కంపెనీలకు డబ్యూహెచ్వో జీఎంపీతో పాటు దేశీయంగా ఇచ్చే కరెంట్ జీఎంపీ (సీజీఎంపీ) ఉన్నట్టు తేల్చారు. ఒక సరఫరాదారు మాత్రం ఈ నిబంధనలను పాటించకపోవడంతో గతంలోనే బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు సరఫరా అవుతున్న సిరప్లన్నీ పూర్తి సురక్షితమేనని అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు.
సిరప్ల తయారీలో పాటించాల్సిన నిబంధనలు :
- ఔషధాల తయారీలో వినియోగించే ఎక్సిపియంట్లయిన గ్లిజరిన్, ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్, సార్బిటాల్ ద్రావణాలను నేరుగా తయారీదారుల నుంచే సేకరించాలి.
- గ్లిజరిన్, ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్, సార్బిటాల్ ద్రావణాలను మందుల తయారీలో వినియోగించే ముందు డై ఇథలిన్ గ్లైకాల్ (డీఈజీ), ఇథలిన్ గ్లైకాల్ (ఈజీ)లాంటి హానికారణమైన టాక్సిన్లు లేవని పరీక్షల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.
- డై ఇథలిన్ గ్లైకాల్, ఇథలిన్ గ్లైకాల్ పరీక్ష ఫలితాల నివేదికలను ఎప్పటికప్పుడు డీసీఏకి అందజేయాలి.
ప్రిస్కిప్షన్ లేకుండా సిరప్ల అమ్మకాలు : నగరంలో ఎలాంటి ప్రిస్కిప్షన్, సిఫారసు లేకుండా విచ్చలవిడిగా అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. ఆ దగ్గు మందు తీసుకున్న కారణంగా చిన్నారులు మృతి చెందడంతో ఔషధ నియంత్రణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ఆ బ్యాచ్కు చెందిన అన్ని సిరప్లపై ముమ్మర తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
ఇటీవల రెండు దగ్గు మందులను నిషేధిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రీలైఫ్, రెస్పీఫ్రెష్-టీఆర్ అనే మందులను విక్రయించొద్దంటూ అందులో పేర్కొంది. ఈ రెండు దగ్గు మందుల్లోనూ కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిఫ్ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్టు డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ) ప్రకటించింది.
