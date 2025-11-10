ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే 'శీతాకాలం'లో సేఫ్!

రాష్ట్రంలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 25 డిగ్రీల కంటే దిగువకు - రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతాయన్న వాతావరణ నిపుణులు

Day by Day Temperatures Decreasing in AP
Day by Day Temperatures Decreasing in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 9:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Day by Day Temperatures Decreasing in AP : రాష్ట్రంలో రెండు రోజులుగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 25 డిగ్రీల కంటే దిగువకు పడిపోతున్నాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు దట్టంగా కురుస్తోంది. దీంతో వృద్ధులు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాల వ్యాధిగ్రస్థులు అవస్థలు పడుతున్నారు. శనివారం రాత్రి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగులలో అత్యల్పంగా 11.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతాయని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు, చిత్తూరు, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కర్నూలు, విజయనగరం, వైఎస్సార్‌ కడప, ప్రకాశం, అనకాపల్లి, నంద్యాల, పార్వతీపురం మన్యం, పల్నాడు, తూర్పు గోదావరి, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 15 నుంచి 20 డిగ్రీల మధ్యలో నమోదవుతున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని ముంచంగిపుట్టులో 12.7, డుంబ్రిగుడలో 13.7, పెదబయలులో 13.9, అరకులో 14.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. పలు జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు తగ్గాయి.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో గత కొద్దిరోజులుగా రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పడిపోతున్నాయి. ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు మంచు కురుస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంది. పిల్లలు, వృద్ధులు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలని, చిన్నపాటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులూ తలెత్తవని జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్‌ కృష్ణమూర్తి నాయక్‌ పేర్కొన్నారు. శీతాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను ఆయన వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు డీఎంహెచ్‌ఓ మాటల్లోనే

నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్‌ చేయాలి : చలికాలంలో ఎక్కువగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో శరీరంలో సరైన రక్త ప్రసరణ జరగక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేందుకు నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్‌ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఉదయం పూట వేడి నీరు తాగాలి. సీజనల్‌ పండ్లను తింటే రోగాలబారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు.

గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం : ఈ కాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. దీనికి దూరంగా ఉండాలంటే చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండొద్దు. మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా పిల్లలకు టీకా వేయించాలి. వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. చలికాలంలో శరీరంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గి గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలపై తక్షణం చికిత్స తీసుకుంటే శీతాకాలం నుంచి గట్టెక్కినట్లే.

ఏళ్లనాటి ఒంటినొప్పులు మళ్లీ : శీతాకాలంలో ఏళ్లనాటి ఒంటినొప్పులు మళ్లీ వస్తుంటాయి. అనేక మంది కీళ్లనొప్పులతో సతమతమవుతుంటారు. మోకాళ్ల నొప్పి నివారణకు ఎక్కువగా జిగురు పదార్థాలు తీసుకోవాలి. భుజం నొప్పి రాకుండా చేయిని అటూ, ఇటు తిప్పాలని డీఎంహెచ్‌వో సూచించారు. గత నాలుగు రోజులుగా జలుబు, పొడి దగ్గు సమస్యలతో బాధపడుతూ పాడేరు జిల్లా ఆసుపత్రికి సుమారు 100 మంది వచ్చారు. ఓపీకి వస్తున్నవారిలో రోజూ 30 నుంచి 40 వరకు ఈ రకమైన అనారోగ్యంతో వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

తగ్గుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు : చింతపల్లిలో శుక్రవారం 16.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైందని ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనాస్థానం వాతావరణ విభాగం నోడల్‌ అధికారి డాక్టర్‌ అప్పలస్వామి తెలిపారు. జి.మాడుగులలో 15.1, హుకుంపేట 15.4, డుంబ్రిగుడ, అరకులోయలో 15.6 డిగ్రీల చొప్పున నమోదయ్యాయి.

చలికాలంలో ఇళ్లలో వెచ్చగా ఉండటానికి గదిలోనే మంటలు పెట్టడం వల్ల కార్బన్‌ మోనాక్సైడ్‌ విడుదలై చిన్నపిల్లల్లో శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణురాలు డాక్టర్‌ రామరాజ్యం తెలిపారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా కలగవచ్చుని అన్నారు. చలి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఉన్ని దుస్తులు, దుప్పట్లు వినియోగించాలని, పిల్లల్లో దగ్గు, జ్వరం, శ్వాస ఇబ్బందులు ఉంటే వెంటనే సమీపంలోని వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు.

విదేశీ అతిథుల 'థింసా' డ్యాన్స్ - అరకు చలి ఉత్సవాలు ధూమ్ ధామ్

బయట వేడి- లోపల చలి- ఈ మిస్టీరియస్ శివాలయం గురించి తెలుసా?

TAGGED:

TEMPERATURES IN ANDHRA PRADESH
FOG AND SNOW IN AGENCY AREAS
PRECAUTIONS DURING WINTER SEASON
ఏపీలో చలి తీవ్రత
TEMPERATURES DECREASING IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.