నగరంలో క్షీణిస్తున్న వాయు నాణ్యత - అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం!

నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న కాలుష్యం - ఊపిరితిత్తులతో పాటు ఇతర అవయవాలకు హాని - మానసిక ప్రవర్తనపై ప్రభావం పడే అవకాశం - ఎలాంటి గాలి వల్ల ఏ వ్యాధి వస్తుందంటే?

December 27, 2025

December 27, 2025

Air Pollution Problems In Hyderabad : బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త దహనం చేయడం, నిర్మాణ రంగాల్లో దుమ్ము నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోకపోవడం, వాహన కాలుష్యం కారణంగా నగరంలో వాయునాణ్యత క్షీణిస్తోంది. ఈ పరిస్థితి ఇంకొన్నాళ్లు ఇలాగే కొనసాగితే శరీరంలోని వివిధ అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడి అనారోగ్యం బారిన పడతారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నగరంలో నమోదవుతున్న కాలుష్య ఉద్గారాల వార్షిక సగటు పరిశీలిస్తే (ఘనపు మీటరు గాలిలో) సల్ఫర్‌ డయాక్సైడ్‌- 50, నైట్రస్‌ ఆక్సైడ్‌- 40, పీఎం 10- 60 మైక్రో గ్రాములుగా ఉంది. ఇందులో పీఎం 10, కార్బన్‌ మోనాక్సైడ్‌ పరిమితికి మించి నమోదవుతున్నట్టు వెల్లడైంది. మిగిలిన ఉద్గారాలు పెరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఈ వ్యాధులు వచ్చేందుకు అవకాశం:

  • సస్పెండెడ్‌ పార్టిక్యులేట్‌ మ్యాటర్‌ : అతిసూక్ష్మంగా ఉండే ఈ కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చొచ్చుకుపోయి రక్తంలో కలిసిపోతాయి. కళ్లు, ముక్కుపై దద్దుర్లు, ఎర్రబడటం వంటి లక్షణాలుంటాయి. ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం పడి ఆస్తమా, క్రోనిక్‌ బ్రాంకైటిస్, కాలేయ, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వస్తాయి.
  • నైట్రోజన్‌ ఆక్సైడ్స్‌ : ఇంధన వినియోగం, కలపను మండించడం ద్వారా ఇవి వెలువడుతాయి. ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం పడి శ్వాసకోశ వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. గాలి పీల్చడంలోనూ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. తీవ్రత పెరిగితే క్యాన్సర్‌కు కారణమవుతుంది. నరాల బలహీనత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • కార్బన్‌ మోనాక్సైడ్‌ : వాహనాలు, ఇంజిన్ల ఇంధన వినియోగంతో ఇది వెలువడుతుంది. రంగు, వాసన లేని ఈ వాయువును పీల్చితే కళ్లు మసకబారడం, వినికిడి శక్తి మందగించడం, తలనొప్పి, ఛాతీలో నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • సల్ఫర్‌ డయాక్సైడ్‌ : ఇంధన వినియోగం, విద్యుత్‌ ఉపకరణాల వినియోగం, పరిశ్రమల నుంచి ఈ వాయువు విడుదలవుతుంది. విపరీతంగా దగ్గు, గాలి పీల్చుకోవడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి.
  • భూ స్థాయి ఓజోన్‌ : నైట్రస్‌ ఆక్సైడ్, వోలటైల్‌ ఆర్గానిక్‌ కాంపౌండ్‌లు సూర్యకాంతిలో రసాయన చర్యలు జరిగి భూస్థాయి ఓజోన్‌ వెలువడుతుంది. కంటి నుంచి నీరు కారడం, గొంతు నొప్పి, ఆస్తమా, పొడి దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ఛాతీ నొప్పి, కొన్నిరకాల ఇన్‌ఫెక్షన్లకు కారణమవుతుంది.

మానసికంగానూ ఇబ్బందే : 2022లో యూఎస్, డెన్మార్క్‌లోని పర్యావరణ నిపుణులు చేసిన అధ్యయనంలో కాలుష్యం పెరిగితే మానసిక ప్రవర్తనపై ప్రభావం పడుతుందని వెల్లడైంది. ఈ కాలుష్యం కారణంగా కేవలం ఊపిరితిత్తుల సమస్య మాత్రమే కాదు కుంగుబాటు, స్క్రిజోఫ్రీనియా, బైపోలార్‌ డిజార్డర్‌ వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.

హైదరాబాద్​లో అధిక కాలుష్యం : ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​లోనూ కాలుష్యం పెరుగుతోంది. ఇటీవల ఎయిర్​ క్వాలిటీ ఇండెక్స్​(ఏక్యూఐ)లో 160 నుంచి 200 దాకా నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నగరంలోని జూపార్కు ప్రాంతంలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులకు బదులుగా కాలుష్యానికి కారణమయ్యే కట్టెలు, బొగ్గులను విపరీతంగా మండిస్తున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కంటికి కనిపించని, ఊపిరి సలపనివ్వని అతి సూక్ష్మ ధూళి కణాల స్థాయి గణనీయంగా పెరిగింది.

క్రమంగా పెరుగుతున్న కాలుష్యం : హైదరాబాద్‌ నగరంతో పాటు కొత్తూరు, రామగుండం తదితర ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం అధికంగా నమోదవుతోంది. నిజామాబాద్‌లో ఏడాదిలో 16.6 శాతం వాయు కాలుష్యం పెరిగిందంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సూక్ష్మ ధూళికణాల పరిమితి 2022లో 56 కాగా, అది 2023లో 60కి, 2024లో 71కి పెరిగింది. నిజామాబాద్‌ శివారు ప్రాంతం మామిడిపల్లి వద్ద రోడ్డు కోసం కంకర వేసి, అలా వదిలేయడంతో ఎదురుగా ఏ వాహనం వస్తుందో కూడా కనిపించనంత ధూళి లేస్తోంది.

జూపార్కు ఏరియాలో ఉంటున్నారా? - అయితే జాగ్రత్త!

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం - హైదరాబాద్​ కంటే ఆ ప్రాంతాల్లోనే అధికం

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

