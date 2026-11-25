సమృద్ధిగా ఆహారం, నీరు - కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలోనే తిష్ట వేసిన పెద్దపులి
Day 5 Tiger Search Operation : ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలం కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం ఐదో రోజుకు చేరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:30 PM IST
ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం మండలం కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం ఐదో రోజుకు చేరింది. గత ఐదు రోజులుగా అటవీ ప్రాంతంలో ఒకే చోట పులి తిష్ట వేయడంతో అటవీశాఖ అధికారులు, ప్రత్యేక బృందాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. రెండు రోజులుగా ట్రాకర్ ద్వారా పులి కదలికలకు సంబంధించిన సంకేతాలు స్పష్టంగా అందడం లేదని తెలుస్తుండగా, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి పులి వెళ్లినప్పుడు ట్రాకర్ సంకేతాలను గుర్తించడంలో కొంత ఇబ్బంది ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
పులికి అవసరమైన ఆహారం, నీరు సమృద్ధిగా లభించడంతో పాటు అనువైన అటవీ వాతావరణం ఉండటంతోనే కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలో పులి తిష్ట వేసినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ట్రాకర్ సంకేతాలు స్పష్టంగా అందకపోయినా అటవీ ప్రాంతానికి అన్ని వైపులా నిఘా ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు, పులి ఆచూకీ గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలతో నిరంతర గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు.
ఒంటరిగా అటవుల్లోకి వెళ్లొద్దు : పెద్దపులిని ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా సురక్షితంగా బంధించేందుకు అహర్నిశలు అటవీశాఖ అధికారులు శ్రమిస్తున్నారు. పులి సంచారం నేపథ్యంలో సమీప గ్రామాల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించవద్దని, ఒంటరిగా అటవీ ప్రాంతాలు, పొలాల వైపు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. సమీప గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పెద్దపులి సంచారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని తిరువూరు ఆర్డీవో ఏ. కుమార్ సూచించారు.
కదలికలపై నిరంతరం నిఘా : మరోవైపు పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాన్ని నిరంతరం పరిశీలిస్తూ దాని కదలికలపై నిఘా ఉంచుతున్నారు. పులిని బంధించే ఆపరేషన్లో పుణెకు చెందిన నిపుణులు, ప్రత్యేక సిబ్బంది చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. పెద్దపులిని ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా సురక్షితంగా బంధించేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపడుతూ అటవీశాఖ అధికారులు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారు.
పులి కోసం గాలింపు - నాలుగో రోజు కొనసాగుతున్న ఆపరేషన్
రెడ్డిగూడెం అడవిలోకి పెద్దపులి - డ్రోన్లతో నిఘా, రంగంలోకి పుణె నిపుణులు