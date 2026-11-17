చౌటుప్పల్లో దీనస్థితిలో నిరుపేద కుటుంబం - దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూపులు
Family Looking For Help : చౌటుప్పల్లో ఓ కుటుంబం దీనపరిస్థితిలో దాతల సాయం కోసం ఎదురు చూస్తోంది. దివ్యాంగురాలైన కుమార్తె, కాలు విరిగిన తల్లిదండ్రులు చికిత్స కోసం దాతలెవరైనా సాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 10:09 AM IST
రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని నిరుపేద చేనేత కుటుంబం వారిది. ఒకవైపు ఇంటి పెద్ద పక్షవాతంతో మంచాన పడటం ఆ కుటుంబాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. మరోవైపు కాళ్లు విరిగి కదలలేని పరిస్థితిలో తల్లి, పోలియోతో నడవలేని స్థితిలో కుమార్తె. ప్రభుత్వం ఇచ్చే పింఛన్ డబ్బులే ఆ కుటుంబానికి ఆధారం. ఆ వచ్చే కొద్దిపాటి సొమ్ముతోనే మందులు కొంటూ, ఇంటి అద్దె చెల్లిస్తూ బతుకు భారంగా జీవిస్తున్నారు.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్కు చెందిన మెరుగు సత్యనారాయణ మగ్గంపై నూలు చీరలు నేసేవారు. భార్య వరమ్మ రాట్నంపై కండెలు పడుతూ, ఆసు పోస్తూ భర్తకు సాయం చేసేది. వీరికి ఐదుగురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు సంతానం. ఉన్నపెంకుటిల్లు అమ్మి, అప్పులు చేసి నలుగురు కుమార్తెల పెళ్లిళ్లు చేశారు.
కుమారుడు ప్రైవేట్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నాడు. ఇందులో నాలుగో కుమార్తె అజంతాకు ఆరెళ్ల వయసులో పోలియో సోకి రెండు కాళ్లూ చచ్చుబడిపోయాయి. రెండేళ్ల కిందట సత్యనారాయణకు పక్షవాతం వచ్చి కింద పడటంతో కాలు విరిగింది. శస్త్ర చికిత్స చేయించే స్తోమత లేకపోవటంతో మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. మగ్గం మూగబోవడంతో ఆదాయ మార్గం పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.
నేలపై పాక్కుంటూ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అజంతా
దీన స్థితిలో ఉన్న కుటుంబంపై కొద్ది రోజుల క్రితం మరో పిడుగు పడింది. ఇంటి ఆవరణలో చెట్టుపై ఉన్న కోతుల మూక ఒక్కసారిగా వరమ్మపై దూకడంతో అదుపు తప్పి పక్కనున్న కాలువలో పడిపోయింది. రెండు కాళ్లు విరిగాయని, మోకాలి చిప్ప పక్కకు జరగడంతో శస్త్రచికిత్స చేయాలని వైద్యులు చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఊతం లేనిదే వరమ్మ కదలలేకపోతుంది. అజంతా దివ్యాంగురాలైనా నేలపై పాక్కుంటూ వెళ్లి పట్టుదలతో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఓ ఎన్జీవో అజంతకు శిక్షణ నిచ్చి, టెలీ కాలర్ ఉపాధి కల్పించింది. అయితే పక్షవాతంతో తండ్రి, నడవలేని స్థితిలో ఉన్న తల్లిని చూసుకోవడానికి ఉద్యోగం వదులుకుని నేలపై పాక్కుంటూ అజంత సేవలందిస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అందించే పింఛన్ డబ్బులతోనే ఆ కుటుంబం కాలం వెళ్లదీస్తోంది.
నాకు చిన్నప్పుడే పోలియో వచ్చింది. స్కూల్, కాలేజీకి బండిపైనే వెళ్లేదాన్ని. రెండు సంవత్సరాల కిందట ఉప్పల్లో ఒక ఏడాది ఉద్యోగం చేశాను. నాన్నకు పక్షవాతం వచ్చి కింద పడటంతో కాలు విరిగింది. తర్వాత అమ్మ జారి పడడంతో కాలు విరిగింది. మాకు పింఛన్ డబ్బులే ఆధారం. మాకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు. తినడానికి, మెడిసిన్కు కూడా డబ్బుల్లేవు. దాతలు ఎవరైనా ఆర్థిక సాయం చేస్తే బాగుంటుంది. - అజంత, దివ్యాంగురాలు
దాతలు ఎవరైనా వైద్యానికి సాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి
సత్యనారాయణ ఆరోగ్యం రోజురోజుకూ క్షీణిస్తోంది. వరమ్మకు మోకాలికి, కాళ్లకు ఆపరేషన్ చేస్తేనే సొంతంగా నడవగలుగుతుందని డాక్టర్లు చెప్పారు. డబ్బు లేకపోవడంతో నిస్సహాయంగా మిన్నకుండి పోయారు. వృద్ధ దంపతుల వైద్యానికి, దివ్యాంగురాలికి మూడు చక్రాల వాహనం కోసం ఆ కుటుంబం ప్రభుత్వం, దాతల సహకారం కోరుతున్నారు.
'అమ్మానాన్నలు లేరు - నానమ్మ-తాతయ్యలకు భారమవుతున్నాం - మమ్మల్ని ఆదుకోరూ!'
పసివాడికి అరుదైన వ్యాధి - ఆపన్నహస్తం కోసం కుటుంబం ఎదురుచూపు - సాయం పేరిట కేటుగాళ్ల బురిడీ