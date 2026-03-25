ప్రియుడితో కలిసి తల్లిని హత్య చేసిన కుమార్తె - కారణం ఇదే

ప్రేమ వ్యవహారానికి అడ్డుపడిందని తల్లిని చంపిన కుమార్తె

Daughter Kills Mother with Lover in Secunderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 2:52 PM IST

Daughter Kills Mother with Lover in Secunderabad : సికింద్రాబాద్​లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రేమ వ్యవహారానికి అడ్డుపడిందని తల్లిని ప్రియుడి సహాయంతో కుమార్తె హత్య చేసింది. ఈ ఘటన నగరంలోని జవహర్‌నగర్‌ పరిధి కౌకూర్‌ భరత్‌నగర్‌లో జరిగింది.

ప్రియుడితో సహజీవనంపై తల్లి మందలించడంతో హత్య : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పది నెలల క్రితం అంజు అనే మహిళ అదృశ్యం అయింది. దీనిపై జవహర్‌నగర్‌ పీఎస్‌లో పెద్ద కుమార్తె ఫిర్యాదు చేసింది. కుటుంబసభ్యుల ఫోన్‌కాల్స్‌ను పోలీసులు విశ్లేషించడంతో పాటు స్థానికులను విచారించారు. ఈ క్రమంలో తల్లిని హత్య చేసినట్లు చిన్న కుమార్తె ఇషిక అంగీకరించింది. ప్రియుడు మౌంటీరాజ్‌తో కలిసి ఈ హత్య చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రేమ వ్యవహారానికి అడ్డుపడిందని, అలాగే ప్రియుడితో సహజీవనంపై తల్లి మందలించడంతో తల్లిని చంపి ఇంట్లోనే పూడ్చిపెట్టినట్లు చెప్పింది. దీంతో పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం రిమాండ్‌కు తరలించారు.

