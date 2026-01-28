ETV Bharat / state

ప్రేమ పెళ్లికి నిరాకరణ - తల్లిదండ్రులకు ఇంజక్షన్‌ ఇచ్చి చంపేసిన కుమార్తె

కుమార్తె ప్రేమ వ్యవహారమే దంపతుల హత్యలకు కారణమని వెల్లడించిన పోలీసులు - నర్సుగా పని చేస్తున్న సురేఖ తల్లిదండ్రులకు విషమిచ్చినట్లు గుర్తింపు - ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునేందుకే దారుణానికి పాల్పడిన సురేఖ

Murder Case in Vikarabad
DAUGHTER KILLED HER PARENTS (Eenadu)
Daughter Killed Her Parents in Vikarabad : అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు. అడిగిందల్లా కొనిచ్చారు. కోరిందల్లా క్షణాల్లో ఆమె ముందు ఉంచారు. అదీ బిడ్డలపై తల్లిదండ్రులకు ఉండే ప్రేమ. కానీ ఈసారి ఆమె కోరింది కాదన్నారు. అంతే ఆమెలో ఎక్కడలేని కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. నేను అడిగిందే కాదంటారా అంటూ కక్ష పెంచుకుంది. ఇంతకీ ఆ కుమార్తె తల్లిదండ్రులను ఏం కోరింది? అంత ప్రేమగా పెంచుకున్న కుమార్తె అడిగిందానికి ఆ తల్లిదండ్రులు ఎందుకు అభ్యంతరం తెలిపారు? కనీ, పెంచిన తల్లిదండ్రులను ఆ కుమార్తె ఏం చేసింది?

తల్లిదండ్రులను మించిన దైవం లేదంటారు, ఈ సృష్టిలో అమ్మానాన్న తర్వాతే ఎవరైనా. అందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై ఎంత ప్రేమ చూపుతారో పిల్లలు కూడా అమ్మనాన్నలపై అంతే ప్రేమ కురిపిస్తారు. కానీ ఇటీవల కాలంలో ఈ ధోరణిలో మార్పు వస్తోంది. ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్న అమ్మనాన్నలను సైతం కాదనుకుంటున్నారు. పిల్లల బాగు కోసం చెప్పిన మంచిమాటలు వారికి రుచించడం లేదు. పైగా తల్లిదండ్రులపైనే కక్షపెంచుకుంటున్నారు. తమ ఆనందానికి అడ్డుపడుతున్నారని తెలిస్తే అడ్డు తొలగించుకునేందకూ కొందరు వెనకాడటం లేదు. వికారాబాద్‌ జిల్లాలో సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. మంచి చదువులు చదివించి తనకు ఇష్టమైన కొలువులో చేర్పిస్తే ఆ వృత్తిని అడ్డుపెట్టుకుని ఏకంగా తల్లిదండ్రులనే హతమార్చింది ఓ కుమార్తె.

ప్రేమను కాదన్నందుకు కక్ష కట్టింది : వికారాబాద్‌ జిల్లా బంట్వారం మండలం యాచారానికి చెందిన దశరథ్‌, లక్ష్మీ దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. చిన్న కుమార్తె సురేఖ సంగారెడ్డిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ యువకుడిని ప్రేమించింది. ఈ విషయం ఇంట్లో తెలిసి తల్లిదండ్రులు కాస్త మందలించారు. వారికున్న ఇతరత్రా కారణాలతో పెళ్లికి వద్దని నిరాకరించారు. ఆ అబ్బాయితో మాట్లాడొద్దని పదేపదే మందలించడంతో సురేఖ కన్నవారిపైనే తీవ్రమైన కక్షపెంచుకుంది. వారి అడ్డు తొలగించుకుంటే తప్ప ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుని ఆనందంగా గడపలేనని భావించింది. తల్లిదండ్రులను చంపేందుకు పకడ్బందీగా పథకం వేసింది.

ప్రేమ పెళ్లికి నిరాకరించిన తల్లిదండ్రులు - విషం ఇంజక్షన్‌ ఇచ్చి చంపిన కుమార్తె (ETV)

జబ్బులు నయం కావడానికి ఇంజక్షన్ ఇస్తానని : సురేఖ తాను పని చేస్తున్న ఆస్పత్రి నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన మత్తు మందు ఇంజక్షన్‌ను యాచారంలోని ఇంటికి తీసుకొచ్చింది. తల్లిదండ్రుల అనారోగ్య సమస్యలను ఆసరాగా చేసుకుని జబ్బులు త్వరగా నయమవ్వడానికి ఇంజక్షన్ ఇస్తానని నమ్మబలికింది. కుమార్తె నర్సు అయినందున నిజమేనని నమ్మిన వారు ఇంజక్షన్‌ చేయించుకోవడానికి ముందుకొచ్చారు. తొలుత తల్లికి అధిక మోతాదులో మత్తుమందు ఇవ్వడంతో ఆమె క్షణాల్లో స్పృహ కోల్పోయి చనిపోయింది. తండ్రి దశరథ్‌ వచ్చి తల్లి గురించి అడగ్గా అమ్మ నిద్రపోతోందని అబద్ధం చెప్పింది. ఆ తర్వాత తండ్రికి కూడా కీళ్ల నొప్పులు తగ్గడానికి ఇంజక్షన్‌ చేస్తానని చెప్పి మత్తు ఇంజక్షన్ ఇవ్వడంతో ఆయన కూడా ప్రాణాలు విడిచారు. తల్లిదండ్రులను హత్య చేసిన అనంతరం తనకు ఏమీ తెలియనట్లు తెల్లవారుజామున తన అన్న అశోక్‌కు ఫోన్‌చేసి అమ్మానాన్న చనిపోయారని ఏడుస్తూ కపట నాటకమాడింది.

తమ గ్రామంలో అందరూ వారు అప్పుల బాధతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని తొలుత భావించారు. కానీ, ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న వికారాబాద్ పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా, అక్కడ వాడి పారేసిన ఇంజక్షన్లు కనిపించాయి. దశరథ్ లక్ష్మి మృతి అనుమానాస్పదంగా ఉండడంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. సురేఖను విచారించగా, ఆమె పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పింది. తన వృత్తి గురించి, ఇంజక్షన్ల గురించి పోలీసులు లోతుగా ప్రశ్నించడంతో సురేఖ అసలు నిజాన్ని ఒప్పుకున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అనంతరం ఆమెను రిమాండ్​కు తరలించారు.

"బంట్వారం మండలం యాచారం గ్రామానికి చెందిన నక్కలి అశోక్​ అనే వ్యక్తి నుంచి ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది. తన తల్లిదండ్రులు చనిపోయినట్లుగా చెప్పారు. వారి మృతి అనుమానాస్పదంగా ఉందని పరిశీలిస్తే అక్కడ రెండు ఇంజక్షన్లు లభించాయి. దర్యాప్తులో నిందితురాలు మృతుల కుమార్తె సురేఖ వారిని హత్య చేసినట్లుగా తేలింది. సురేఖపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశాం." -శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వికారాబాద్​ డీఎస్పీ

