విశాఖ జిల్లాలో దారుణం - అత్తపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిన కోడలు
విశాఖ జిల్లాలో దారుణం - అత్తకు నిప్పంటించి హత్య చేసిన కోడలు - మంటల్లో కాలిపోతున్నప్పుడు కేకలు వినిపించకుండా పెద్దగా టీవీ సౌండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 4:58 PM IST
Daughter in Law Set Her Mother in Law on Fire in Visakha District: తనకు అత్తపై విపరీతమైన కోపం. ఎలాగైనా ఆమెను అంతమొందించాలని ప్లాన్ వేసింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా కడతేర్చాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేసింది. కానీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి తమదైన శైలిలో విచారణ చేపట్టగా కోడలి నేరం రుజువైంది. ఈ ఘటన విశాఖ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే?: విశాఖపట్నం జిల్లాలోని వేపగుంట ప్రాంతం అప్పన్నపాలెం వర్షిణి అపార్ట్మెంట్లో అగ్ని ప్రమాద ఘటనలో జయంతి కనకమహాలక్ష్మి అనే వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. టీవీ వద్ద షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగినట్లు కోడలు లలిత పోలీసులకు తెలిపింది. కానీ కనకమహాలక్ష్మి మృతదేహం కాలిపోయిన తీరుపై పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
అనంతరం ఇంట్లో పరిశీలించగా ఎక్కడా విద్యుదాఘాతం కాలేదని ప్రాథమికంగా నిర్ధరించారు. అర్ధరాత్రి వరకు జరిపిన విచారణలో కోడలే పథకం ప్రకారం హత్యకు పాల్పడినట్టు ఆధారాలు లభించాయి. అనంతరం దీనిపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేసినట్లు పెందుర్తి పోలీసులు వెల్లడించారు. క్లూస్ టీమ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని అన్ని ఆధారాలను సేకరించి పరిశీలించారు. దీంతో లలితను పలు కోణాల్లో ప్రశ్నించగా చివరకు తానే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు ఆమె అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 'విశాఖ జీవీఎంసీలోని 98వ వార్డు అప్పన్నపాలెంలోని వర్షిణి అపార్టమెంట్లో జయంతి కనకమహాలక్ష్మి (66), కుమారుడు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ, కోడలు లలిత, వారి పిల్లలతో నివాసం ఉంటున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ బయటకు వెళ్లారు. అదే సమయంలో వారి ఇంట్లో నుంచి అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ మంటల్లో కనకమహాలక్ష్మి సజీవ దహనమైంది. తమకు సమాచారం అందటంతో అక్కడికి చేరుకుని విచారణ జరిపాం. షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగిందని కోడలు తెలిపింది.
కానీ ఆమెపై అనుమానంతో విచారిస్తే అసలు విషయం బయట పడిందన్నారు. తన అత్త మీద కోపంతో కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి, కళ్లకు గంతలు కట్టి ఆపై ఒంటిపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించిదన్నారు. అంతేకాకుండా ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు నిప్పంటించిన తర్వాత కుర్చీని పక్కకు తోసేసిందన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా అత్త కేకలు బయట వాళ్లకు వినిపించకుండా టీవీ సౌండ్ పెంచేసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడిందన్నారు'.
అయితే లలిత తన అత్తను హతమార్చేందుకు "హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ" అనే వీడియోలు చూసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని విశాఖ కేజీహెచ్కు తరలించారు.
