ఆస్తి కోసం అమ్మను చంపేసి - కడియాల కోసం కాలు కోసేసిన కుమార్తె

తల్లి అదృశ్యమైందని పది రోజుల క్రితం కేసు పెట్టిన కుమార్తె - పోలీసుల దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు - కుమార్తెనే తన భర్త, పెద్దమ్మ కుమారుడితో హత్య చేయించినట్లు గుర్తింపు

Daughter who Murdered her Mother
Daughter who Murdered her Mother (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Daughter who Murdered her Mother in Medak District : ప్రస్తుత రోజుల్లో మానవ సంబంధాలకు విలువే లేకుండా పోతుంది. ఆస్తి కోసం నా అనుకునే వాళ్లనే చంపుతున్నారు. ప్రాణం కన్నా ఆస్తి ముఖ్యం అన్నట్లు కొందరి తీరు ఉంటుంది. ఆస్తి కోసం ఎంతటి అఘాయిత్యానికైనా వెనకాడటం లేదు. కేవలం డబ్బు వ్యామోహంలో బంధాలను పూర్తిగా తెంచుకొని జైల్లో ఊచలు లెక్కించుకుంటున్నారు. కన్న తల్లిదండ్రులనే కుమారుడు హత్య చేశాడని, డబ్బుల కోసం భార్యను భర్త హత్య చేశాడనే వార్తలను తరచూ వింటున్నాం. అయితే తాజాగా ఉమ్మడి మెదక్​ జిల్లాలో భూమి, డబ్బుల కోసం కన్నతల్లినే కుమార్తె హత్య చేసింది.

తల్లి అదృశ్యమైందని పది రోజుల క్రితం కేసు పెట్టిన కుమార్తెనే, మరో ఇద్దరితో కలిసి హత్య చేసిందని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఆమెనే నిందితురాలని స్పష్టం చేశారు. ఆమె తన భర్త, పెద్దమ్మ కుమారుడితో కలిసి తల్లిని హత్య చేసింది. తర్వాత కన్నతల్లి మృతదేహాన్ని కవర్లో కట్టి, చెరువులో పడేసింది. ఈ ఘటన మెదక్​ జిల్లాలోని వర్గల్​ మండలం మీనాజీపేటలో జరిగింది.

గజ్వేల్​ గ్రామీణ సీఐ మహేందర్​ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మీనాజీపేట గ్రామానికి చెందిన మంకని బాలమణి (55)కి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె లావణ్యను ములుగు మండలం తున్కిబొల్లారం గ్రామానికి చెందిన బిక్షపతికి ఇచ్చి ఎనిమిదేళ్ల క్రితం వివాహం చేశారు. రెండో కుమార్తె నవనీతను గజ్వేల్​కు చెందిన మధుకు ఇచ్చి ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం జరిపించారు. బాలమణి ఇంట్లోనే మధు, నవనీత ఉంటున్నారు.

బాలమణి తన రెండెకరాల భూమిలో కొంత నవనీతకు రాసి ఇచ్చింది. మరికొంత అమ్మేసి డబ్బును నవనీతకే ఇచ్చింది. మిగిలిన భూమిలో కొంత లావణ్యకు ఇస్తానని చెప్పేది. ఈ విషయాన్ని నవనీత వ్యతిరేకిస్తుండటంతో గొడవలు ప్రారంభమయ్యాయి. తల్లిని చిన్న కుమార్తె తీవ్రంగా బెదిరించింది. బాలమణి అక్క కుమారుడు రాయని గౌరయ్య తూప్రాన్​ మండలం యావాపూర్​లో ఉంటున్నాడు. అతడి అవసరానికి రూ.3 లక్షలను బాలమణి ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో గౌరయ్యతో నవనీత ఒప్పందం చేసుకుంది. బాలమణిని చంపేస్తే రూ.3 లక్షల అప్పు మాఫీ చేస్తానని చెప్పింది.

కడియాల కోసం కాళ్లు కోసేసిన నిందితులు : ఈ నెల 10న రాత్రి ఇంట్లో పడుకున్న బాలమణిని నవనీత, ఆమె భర్త మధు, పెద్దమ్మ కుమారుడు గౌరయ్య కలిసి కాళ్లూ చేతులు, నోరు, ముక్కు పట్టి ఊపిరి ఆడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం ఆటోలో అయ్యప్ప చెరువు వద్ద మృతదేహాన్ని వేశారు. అక్కడ కడియాలు తీసుకోవడానికి మృతదేహం ఒక కాలును కోసేశారు. తర్వాత కాలు ఒక దగ్గర, మృతదేహాన్ని మరోచోట పడేశారు. తల్లి కనిపించడం లేదని ఈ నెల 12న గౌరారం పోలీస్​ స్టేషన్​లో నవనీత ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు, మృతదేహం ఆధారంగా వివరాలన్నీ సేకరించి నిందితులెవరో తేల్చారు. ఈ హత్య చేసింది ఫిర్యాదు చేసిన నవనీతనే అని దర్యాప్తులో తేలడంతో ముగ్గురిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

TELANGANA CRIME NEWS
తల్లిని చంపిన కుమార్తె
DAUGHTER KILLS MOTHER FOR PROPERTY
DAUGHTER KILLS MOTHER IN MEDAK
DAUGHTER MURDERED HER MOTHER

