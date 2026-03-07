గుంటూరు జిల్లాలో దారుణం - ఇల్లు లాక్కొని తల్లిని బయటకు గెంటేసిన కుమార్తె
ఆస్తి కోసం అల్లుడు, మనవరాలితో కలిసి కన్నతల్లిపై చిన్న కూతురు దాడి - కొట్టి, తిట్టి ఇంట్లో నుంచి గెంటేసిన వైనం - గుక్కెడు నీళ్లు కూడా ఇవ్వకుండా తలుపులు మూసేసిన కిరాతకులు
Daughter Kicks Mother Out for Property : డబ్బు వ్యామోహం ముందు రక్త సంబంధాలు చిన్నబోతున్నాయి. ఆస్తి కోసం కన్న పేగు సైతం కఠినంగా మారుతోంది. నవమాసాలు మోసి, కనిపెంచిన తల్లి అని కూడా చూడకుండా ఓ కూతురు కిరాతకానికి ఒడిగట్టింది. భర్త, కుమార్తెతో కలిసి కన్నతల్లిపైనే దాడికి దిగింది. ఆస్తిని మోసపూరితంగా రాయించుకుని, 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలిని అకారణంగా కొట్టి ఇంట్లో నుంచి రోడ్డుపైకి గెంటేసింది. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలంలో జరిగిన ఈ అమానవీయ ఘటన జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
భర్త మరణంతో మొదలైన కష్టాలు : నిడమర్రు గ్రామంలో పాములపాటి ఆదిలక్ష్మి (70) అనే వృద్ధురాలికి చిన్న కుమార్తె నరకం చూపించింది. ఆదిలక్ష్మి భర్త జనవరి 13వ తేదీన మరణించాడు. భర్త మరణంతో ఆ వృద్ధురాలికి కష్టాలు మొదలయ్యాయి. నిడమర్రులో ఆమెకు 180 గజాల స్థలంలో ఓ ఇల్లు ఉంది. 19 ఏళ్ల క్రితం పెద్ద కుమార్తె సాయంతో ఆ ఇంటిని ఎంతో కష్టపడి నిర్మించుకున్నారు. పెద్ద కుమార్తె మంగళగిరిలో నివాసం ఉంటోంది. ఆమె భర్తకు ఆపరేషన్ జరగడంతో ప్రస్తుతం వారు విజయవాడలోని ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. ఇదే అదనుగా భావించిన చిన్న కుమార్తె చైతన్య, ఒంటరిగా ఉన్న తల్లిపై, ఆమె ఆస్తిపై కన్నేసింది.
మోసపూరితంగా ఆస్తి లాక్కొని : ఈ క్రమంలో చిన్న కుమార్తె చైతన్య, తన భర్తతో కలిసి శనివారం తల్లి వద్దకు వచ్చింది. ఆ ఇంటిని తన తండ్రి తమకే రాసిచ్చాడని వాదించడం ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో తల్లిని నానా దుర్భాషలాడింది. కన్నతల్లి, వృద్ధురాలు అని కూడా చూడలేదు. కుమార్తె చైతన్య, అల్లుడు, మనవరాలు ముగ్గురూ కలిసి ఆదిలక్ష్మిపై భౌతికంగా దాడి చేశారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు బూతులు తిట్టారు. ఆ వయసులో ఆమెను మెడబట్టి ఇంట్లో నుంచి బయటికి గెంటేశారు.
"నా భర్త జనవరి 13వ తేదీన మరణించాడు. నా చిన్న కుమార్తె చైతన్య, అల్లుడు అసభ్య పదజాలంతో నన్ను తీవ్రంగా దూషించేవారు. మాకు 180 గజాల్లో ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇంటిని నా భర్త వాళ్లకే రాశాడని చెప్పి నన్ను ఇంట్లో నుంచి వెళ్లగొట్టారు. మనవరాలు, కుమార్తె, అల్లుడు ముగ్గురూ కలిసి నన్ను దారుణంగా కొట్టారు. కనీసం మంచినీళ్లు కూడా ఇవ్వకుండా ముఖం మీద తలుపేశారు. ఆ ఇల్లు మాదే. 19 ఏళ్ల ముందు కట్టుకున్నాం. దానికి నా పెద్ద కుమార్తె సాయం చేసింది. వాళ్లు మంగళగిరిలో ఉంటారు. పెద్ద అల్లుడికి ఆపరేషన్ చేస్తుంటే ప్రస్తుతం విజయవాడలో ఉన్నారు. నన్ను బయటకు గెంటేసిన సమయంలో ఒక వాచ్మెన్ నాకు నీళ్లు ఇచ్చి ఆదుకున్నాడు." - పాములపాటి ఆదిలక్ష్మి, బాధితురాలు
పోలీసుల ఎంట్రీ : సొంత కుమార్తె కాదనుకుని రోడ్డున పడేయడంతో ఆ వృద్ధురాలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది. దాహంతో అలమటిస్తున్న ఆమెకు పక్కనే ఉన్న ఓ వాచ్మెన్ సాయం చేశాడు. గుక్కెడు మంచి నీళ్లు ఇచ్చి ఆదుకున్నాడు. తనకు జరిగిన అన్యాయంపై ఆదిలక్ష్మి నేరుగా మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. వృద్ధురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు తక్షణమే స్పందించారు. మంగళగిరి రూరల్ ఎస్సై చిరుమామిళ్ల వెంకట్ వెంటనే చర్యలు చేపట్టారు. సిబ్బందితో నిడమర్రు వెళ్లి కన్నతల్లిని గెంటేసిన కుమార్తె, అల్లుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
"మంగళగిరి మండలం నిడమర్రు గ్రామానికి చెందిన పాములపాటి ఆదిలక్ష్మి(70)ని ఆమె చిన్న కుమార్తె చైతన్య గత రెండు నెలల నుంచి ఇంటి వద్దకు వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఈరోజు కూడా కుమార్తె, అల్లుడు ఇంటికి వచ్చి ఆమెను దూషించి, కొట్టారని వృద్ధురాలు పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై ప్రాథమికంగా విచారణ చేపట్టాం. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. అసలు ఏమి జరిగిందో పూర్తి విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. వృద్ధురాలికి న్యాయం చేస్తాం." - చిరుమామిళ్ల వెంకట్, ఎస్సై
