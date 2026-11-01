'సొంత బాబాయ్ని చంపించి మా జీవితాలను నాశనం చేశావ్' - జగన్ ఎదుటే దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు
పులివెందులలో జగన్ వాహనశ్రేణికి వివేకా హత్య కేసు అప్రూవర్ దస్తగిరి అడ్డుపడటం కాసేపు గందరగోళం నెలకొంది. సొంత బాబాయ్ని చంపించి మా జీవితాలు నాశనం చేశావంటూ జగన్ ఎదుటే దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 12:38 PM IST
Dastagiri Obstructs YS Jagan Convoy in Pulivendula : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వైఎస్ జగన్ ఓటేసేందుకు పులివెందుల చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో జగన్కు ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఎదురైంది. పులివెందుల హెలిప్యాడ్ నుంచి నివాసానికి బయల్దేరిన ఆయన కాన్వాయ్కు వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్గా మారిన దస్తగిరి అడ్డుపడ్డాడు. ఈ విషయంపై కార్యకర్తలు దస్తగిరి వచ్చాడంటూ జగన్కు సమాచారం ఇచ్చారు.
'సొంత బాబాయ్ వివేకాను చంపించి మా జీవితాలను నాశనం చేశావు నీకెందుకు ఓటు వేయాలి జగన్' అంటూ జగన్ ఎదుటే దస్తగిరి వ్యాఖ్యలు చేయటం కలకలం రేపింది. జగన్ వైపు వెళ్తున్న అతడిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దస్తగిరి వాహనాన్ని డీఎస్పీ బాలస్వామిరెడ్డి, ఇతర పోలీసులు పక్కకు తీసి అతడిని పంపారు. దస్తగిరిని చూసీచూడనట్లు జగన్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ రోజు పోలింగ్ సరళిపై పార్టీ నేతలతో జగన్ సమీక్షించనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఓటు వేసి తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు.