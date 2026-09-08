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నాతో కూడా నీతులు చెప్పించుకునే స్థాయికి జగన్ దిగజారారు: దస్తగిరి

సీఎంను కలిసి వినతిపత్రం ఇచ్చేందుకు అమరావతికి వచ్చిన దస్తగిరి దంపతులు - తనను ఇబ్బందిపెడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని వినతి

Dastagiri Couple at TDP Office
అమరావతికి వచ్చిన వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్‌ దస్తగిరి దంపతులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:02 PM IST

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Dastagiri Couple at TDP Office : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తనను చంపేస్తామని బెదిరించిన అధికారులే ఇప్పటికీ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి వైఎస్​ వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్​గా మారిన నిందితుడు దస్తగిరి ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుని కలిసి తమ సమస్యలను వివరించేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​కు దస్తగిరి దంపతులు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా తమను ఇబ్బంది పెడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.

రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే ముందు జగన్‌ సొంత బాబాయ్‌ కుమార్తెకు న్యాయం చేయాలని దస్తగిరి డిమాండ్‌ చేశారు. వివేకా హత్య కేసులో వాస్తవాలు, మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన వివరాలను సీఎంకు అందిస్తానన్నారు. సిద్దార్థ్‌ లూథ్రా వద్ద తాను వకాలత్‌ తీసుకున్నట్లు జగన్ నిరూపిస్తే జైలుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమని, నిరూపించలేకపోతే జగన్‌ రాజకీయాలు వదులుకుంటారా అని సవాల్‌ విసిరారు.

నాతో కూడా నీతులు చెప్పించుకునే స్థాయికి జగన్ దిగజారారు: దస్తగిరి (ETV Bharat)

వివేకా హత్య కేసు దర్యాప్తులో జగన్‌, భారతి దర్యాప్తు సంస్థలకు సహకరించాలని కోరారు. పులివెందులకు వెళ్లాలంటే తమకు భయంగా ఉందని దస్తగిరి భార్య షభానా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దస్తగిరికి న్యాయం చేయాలని చంద్రబాబును కోరారు. తమపై ఉన్న కేసుల గురించి కాకుండా వివేకా హత్య కేసులో న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

"నాతో కూడా నీతులు చెప్పించుకునే స్థాయికి జగన్ దిగజారారు. రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే ముందు బాబాయి కుమార్తెకు న్యాయం చేయాలి. వివేకా కేసులో వాస్తవాలు, మనీలాండరింగ్‌పై సీఎంకు వివరాలు అందిస్తా. సిద్ధార్థ లూథ్రా వద్ద వకాల్తా తీసుకున్నట్లు నిరూపిస్తే జైలుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధం అని సవాల్. నిరూపించలేకపోతే జగన్ రాజకీయాలు వదులుకుంటారా? వివేకా కేసులో జగన్, భారతి దర్యాప్తు సంస్థలకు సహకరించాలి" - దస్తగిరి, అప్రూవర్‌గా మారిన వివేకా హత్యకేసు నిందితుడు

" దస్తగిరికి న్యాయం చేయాలని సీఎంను కోరుతున్నాం. సీఎంను కలిసి మా గోడు చెప్పుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలి. పులివెందులకు వెళ్లాలంటే భయంగా ఉంది, మాకు ప్రాణభయం ఉంది. మాపై ఉన్న కేసుల గురించి కాకుండా వివేకా కేసులో న్యాయం చేయాలి" - షబానా, దస్తగిరి భార్య

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