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విజయ డెయిరీకి కొత్త బాస్​ - ఛైర్మన్‌గా బాలవర్ధనరావు బాధ్యతలు స్వీకరణ

కృష్ణా మిల్క్‌ యూనియన్ నూతన ఛైర్మన్‌గా దాసరి వెంకట బాలవర్ధనరావు ఎన్నికయ్యారు. ఇటీవల ఛైర్మన్ పదవికి చలసాని ఆంజనేయులు రాజీనామా చేశారు. తనకు ఛైర్మన్‌గా అవకాశం కల్పించినందుకు చంద్రబాబుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Vijaya Dairy New Chairman Balavardhana Rao
కృష్ణా మిల్క్‌ యూనియన్ ఛైర్మన్‌గా దాసరి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 2:25 PM IST

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Balavardhana Rao on Vijaya Dairy : కృష్ణా జిల్లా పాల ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహాయక సహకార సమితి (కృష్ణా మిల్క్‌ యూనియన్) విజయ డెయిరీ నూతన ఛైర్మన్‌గా దాసరి వెంకట బాలవర్ధనరావు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇటీవల డెయిరీ ఛైర్మన్‌ చలసాని ఆంజనేయులు ఛైర్మన్‌ పదవితోపాటు డైరెక్టర్‌ పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో డెయిరీ నూతన ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక విషయంలో అనేక ఊహాగానాలు తలెత్తాయి. వీటన్నింటినీ తోసిపుచ్చుతూ రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా దశాబ్దంన్నర నుంచి పాల సొసైటీ డైరెక్టర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న సీనియర్‌ టీడీపీ నేత బాలవర్ధనరావును ఛైర్మన్‌గా అవకాశం ఇవ్వాలని పార్టీ హైకమాండ్ భావించింది.

ఈ మేరకు మంగళవారం నాడు విజయ డెయిరీ కార్యాలయంలో సమావేశమైన డైరెక్టర్లు బాలవర్దనరావు పేరును ఛైర్మన్​గా ప్రతిపాదిస్తూ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. అనంతరం ఆయన నూతన ఛైర్మన్‌గా లాంఛనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విజయ డెయిరీలో డైరెక్టరుగా అనుభవాన్ని, పార్టీకి చేస్తోన్న సేవలను గుర్తించి తనకు ఛైర్మన్‌గా అవకాశం కల్పించినందుకు సీఎం చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి నారా లోకేశ్​కు బాలవర్ధనరావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జిల్లాలోని పాడి రైతుల సంక్షేమానికి, విజయ డెయిరీని మరింత లాభాల బాటలో నడిపించేందుకు తనవంతు కృషి చేస్తానని చెప్పారు.

విజయ డెయిరీకి కొత్త బాస్​ - ఛైర్మన్‌గా బాలవర్ధనరావు బాధ్యతలు (ETV Bharat)

"12 సంత్సరాల తర్వాత అందరి సహకారంతో ఛైర్మన్ పదవి దక్కింది. భవిష్యత్​లో యూనియన్​ను బలోపేతం చేస్తాను. జిల్లాలోని పాడి రైతుల సంక్షేమానికి, విజయ డెయిరీని మరింత లాభాల బాటలో నడిపించేందుకు నా వంతు కృషి చేస్తాను." - దాసరి వెంకట బాలవర్ధనరావు, విజయ డెయిరీ నూతన ఛైర్మన్‌

ఉంగుటూరు మండలం ఆముదాలపల్లికి చెందిన దాసరి వెంకట బాలవర్ధనరావు పశువైద్య వృత్తికి స్వస్తి పలికి 1993లో రాజకీయాల్లో వచ్చారు. 1994లో టీడీపీ తరఫున గన్నవరం శాససనసభ స్థానానికి పోటీ చేసి పరాజయం పాలయ్యారు. ఆ తర్వాత ఉడా ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరించారు. 1999లో ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందగా 2004లో ఓటమి చవిచూశారు. తిరిగి 2009లో పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు. 2013 నుంచి విజయ డెయిరీ డైరెక్టర్‌గా కొనసాగుతున్నారు.

2014లో గన్నవరం సిట్టింగ్‌ ఎమ్మెల్యే దాసరి బాలవర్ధనరావు స్థానంలో తెలుగుదేశం నుంచి వల్లభనేని వంశీకి సీటు కేటాయించాలనుకున్నారు. ఆ లోటును భర్తీ చేసేందుకు అప్పట్లో దాసరికి ఛైర్మన్‌ పదవి ఇవ్వాలనుకున్నారు. కానీ అప్పట్లో ఛైర్మన్‌గా ఉన్న మండవ జానకిరామయ్యను రాజీనామా చేయించేందుకు జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు ప్రయత్నించినా ససేమిరా అన్నారు. దీంతో ఆయనకు చుక్కెదురైంది. 2019లో అనారోగ్య కారణాలతో మండవ రాజీనామా చేయడం, వంశీతో పొసగక దాసరి బాలవర్ధనరావు వైఎస్సార్సీపీకి మద్దతు ప్రకటించారు. దీంతో అనూహ్యంగా చలసాని ఆంజనేయులు ఛైర్మన్‌గా ఎన్నికయ్యారు. తాజాగా చలసాని రాజీనామాతో దాసరికి ఇన్నేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత ఈ అవకాశం వచ్చింది.

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