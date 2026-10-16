ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - విజయవాడ నుంచి విశాఖ, పలాసకు 'జనసాధారణ్' ప్రత్యేక రైళ్లు
దసరా పండుగ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ ప్రయాణికులకు శుభవార్త చెప్పింది. విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం, పలాసకు అక్టోబర్ 19 వరకు జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:39 PM IST
Janasadharan Special Trains : దసరా పండుగ రద్దీని తగ్గించేందుకు విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సామాన్య ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రేపటి నుంచి ఈ నెల 19 వరకు 'జనసాధారణ్' (అన్రిజర్వ్డ్) ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించింది. పండుగ ముగించుకుని తిరిగి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే వారి కోసం విజయవాడ-విశాఖపట్నం, విజయవాడ-పలాస మార్గాల్లో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఎలాంటి ముందస్తు రిజర్వేషన్ లేకుండా నేరుగా స్టేషన్కు వెళ్లి జనరల్ టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఈ జనసాధారణ్ రైళ్లలో ఉంటుంది.
రైల్వే అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడకు అక్టోబర్ 17న (రేపు) ఓ జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైలు నడవనుంది. అలాగే, విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నంకు అక్టోబర్ 19న మరో ప్రత్యేక రైలును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ రెండు రైళ్లు మార్గమధ్యంలో ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమహేంద్రవరం, సామర్లకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ రైల్వే స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. ప్రయాణికులు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరారు.
పలాసకు ప్రత్యేక సర్వీసులు : ఉత్తరాంధ్ర వాసుల కోసం విజయవాడ నుంచి పలాసకు సైతం రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. అక్టోబర్ 17, 18 తేదీల్లో విజయవాడ నుంచి పలాసకు ఈ జనసాధారణ్ రైళ్లు నడుస్తాయి. తిరుగు ప్రయాణంలో పలాస నుంచి విజయవాడకు అక్టోబర్ 18, 19 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
పలాస రైలు ఆగే స్టేషన్లు ఇవే : విజయవాడ నుంచి బయలుదేరే పలాస రైళ్లు పలు ప్రధాన స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమహేంద్రవరం, సామర్లకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ, విశాఖపట్నం స్టేషన్లలో ఇవి ఆగుతాయి. ఆ తర్వాత సింహాచలం, పెందుర్తి, కొత్తవలస, విజయనగరం, చీపురుపల్లి, పొందూరు, శ్రీకాకుళం రోడ్, నౌపడ రైల్వే స్టేషన్ల మీదుగా పలాస చేరుకుంటాయి. దసరా సెలవులు ముగుస్తుండటంతో రద్దీ తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని, ప్రయాణికులు రద్దీకి అనుగుణంగా ఈ జనసాధారణ్ రైళ్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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