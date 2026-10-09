దసరాకు సాధారణ దర్శన టిక్కెట్ల రద్దు - ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డుపై క్యూ లైన్ల ఏర్పాటు
Dasara Celebrations on Indrakeeladri :2026 దసరా ఉత్సవాలకు ఇంద్రకీలాద్రి సిద్ధమైంది.రూ. 100, రూ. 300 రూ. 500 దర్శన టిక్కెట్లను పూర్తిగా రద్దు చేశారు.
దసరాకు సిద్ధమవుతున్న విజయవాడ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:17 PM IST
Dasara Celebrations Setting up on Indrakeeladri In Vijayawada : 2026 దసరా ఉత్సవాలకు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి సిద్ధమైంది. అక్టోబర్ 11 నుంచి 20 వరకు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో, భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఐదు క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. రూ. 100, రూ. 300 రూ. 500 దర్శన టిక్కెట్లను పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఈ క్యూ లైన్లను ఉచితంగా మార్చి, దర్శన ప్రక్రియ వేగంగా జరిగేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. 'శ్రీఘ్ర దర్శనం' కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక లైన్ను కేటాయించారు.
- ప్రోటోకాల్ సమయాల్లోనే రాక : ఈసారి, వీఐపీ, ప్రోటోకాల్ భక్తులకు ఉదయం 6:00 నుంచి 8:00 గంటల మధ్య ,రాత్రి 8:00 నుంచి 10:00 గంటల మధ్య మాత్రమే ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
- రూ. 1,000 టిక్కెట్ లైన్ : రూ. 1,000 టిక్కెట్ కొనుగోలు చేసే భక్తులను కుమ్మరిపాలెంలోని టీటీడీ స్థలం నుంచి ఆలయ వాహనాల్లో కొండపైకి తీసుకెళ్తారు. వారిని ప్రత్యేక 'త్వరిత దర్శనం' క్యూ లైన్ ద్వారా అమ్మవారి దర్శనానికి పంపుతారు. 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ సేవ ద్వారా టిక్కెట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- ముఖ గుర్తింపు : కొండపైకి వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరికీ ముఖ గుర్తింపు సాంకేతికత ద్వారా స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తారు. అది ద్రూవీకరించిన తర్వతే కొండపైకి వాహనాలను అనుమతిస్తారు.
- 54 తాగునీటి కేంద్రాలు : క్యూ లైన్లు, హోల్డింగ్ సెంటర్ల వంటి ప్రాంతాల్లో 54 చోట్ల తాగునీటి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అదనంగా, 370 మరుగుదొడ్లు, స్నానాలకోసం 600 షవర్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మూడు షిఫ్టులలో 5,000 మంది సిబ్బందిని విధుల్లో ఉంచారు.
- 1,650 మీటర్ల క్యూ లైన్లు : కొండపై ఉన్న వినాయక ఆలయం నుంచి 1,650 మీటర్ల మేర క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి పూర్తిగా నిండినప్పుడు, ఒకేసారి 8,500 మంది భక్తులు ఇందులో వేచి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కొత్త అన్నదాన భవనంలో ప్రతిరోజూ 15,000 మందికి ఉచిత భోజనం అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కనకదుర్గ నగర్లో 'లడ్డూ ప్రసాదం' పంపిణీ కోసం 18 కౌంటర్లు, ఒక 'లడ్డూ ఏటీఎం'ను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల రవాణా కోసం ఎనిమిది ఆలయ బస్సులతో పాటు అదనంగా మినీ-బస్సులు, టెంపో ట్రావెలర్లను ఏర్పాటు చేశారు. దివ్యాంగులకు ఉచిత రవాణా సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు.
- అవిశ్రాంత సేవలో వేలాది మంది సిబ్బంది : దసరా ఉత్సవాల్లో ఎటువంటి ఆటంకం కలుగకుండా విజయవంతం చేసేందుకు దేవాదాయ శాఖ, పోలీసు, ఇతర విభాగాలకు చెందిన 5,000 మందికి పైగా సిబ్బంది నిరంతరం విధుల్లో ఉంటారు. భక్తులు అమ్మవారిని క్రమపద్ధతిలో దర్శించుకునేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని దుర్గా ఆలయం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వి.కె. సీనా నాయక్ తెలిపారు.
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