శ్రీరాజరాజేశ్వరీ దేవిగా దర్శనమిచ్చిన బెజవాడ దుర్గమ్మ - నేటితో ముగియనున్న శరన్నవరాత్రి వేడుకలు
Dasara celebrations on Indrakeeladri :విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాలు ఈరోజు ముగుస్తున్నాయి. మధ్యాహ్నం గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆలయానికి విచ్చేసి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం పొందనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:17 AM IST
Dasara celebrations on Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాలు ఈరోజు, పవిత్రమైన విజయదశమి రోజున ముగుస్తున్నాయి. దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా కనకదుర్గమ్మ రాజరాజేశ్వరీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల నుంచే భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఉదయం పదిన్నరకు దసరా ఉత్సవాల మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం అమ్మవారిని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ దర్శించుకోనున్నారు.
చివరి దశకు చేరుకున్న ఉత్సవాలు : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. ఇవాళ ఆఖరి రోజు అమ్మవారు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. దసరా ఉత్సవాల, మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ఉదయం 10:30 గంటలకు జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆలయానికి విచ్చేసి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం పొందనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల 45 నిమిషాలకు ఆలయం నుంచి ఆదిదంపతుల నగరోత్సవం జరుపుతారు. సాయంత్రం 5:30 గంటలకు కృష్ణానదిలో హంసవాహనంపై తెప్పోత్సవం నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు ఉత్సవమూర్తుల ఊరేగింపు ఉంటుంది.
ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాయకులు : విజయదశమి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నవరాత్రి వేడుకలు సనాతన ధర్మం గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటుతాయని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. దుర్గామాత దివ్య ఆశీస్సులు రాష్ట్ర ప్రజలందరిపై ఎప్పుడూ ఉండాలని, అందరి జీవితాల్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. రైతన్నకు శ్రమకు తగిన ఫలితం, మహిళలకు సాధికారత, యువతకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు అందించాలన్న ప్రభుత్వ సంకల్పానికి జగన్మాత ఆశీస్సులు లభించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
కనకదుర్గమ్మ అనుగ్రహంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో విజయాలు సాధిస్తూ అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలని ప్రార్థించారు. ప్రజలందరికీ జగన్మాత ఆశీస్సులు, సుఖసంతోషాలు, శాంతి, సౌభాగ్యాలు లభించాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆకాంక్షించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల ప్రజలకూ సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తూ, అందరి సర్వతోముఖాభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోందని వెల్లడించారు. అధర్మ రాజకీయాలకు ప్రజాతీర్పుతోనే అంతం పలకాలని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పిలుపునిచ్చారు.
నాడు మహిషాసురుడి అహంకారాన్ని దుర్గాదేవి అంతం చేస్తే నేడు రాజకీయ మహిషాసురుల అహంకారాన్ని ప్రజలు ఓటుతో అణచివేస్తారని వ్యాఖ్యానించారు. దుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో రైతుల ఇళ్లలో సిరులు పండాలని, రాష్ట్రం పాడిపంటలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని అచ్చెన్న ఆకాంక్షించారు. శక్తికి ప్రతీక అయిన దుర్గాదేవి ఆశీస్సులతో ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలని జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ కోరారు.
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