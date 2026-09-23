ఖైరతాబాద్ గణేశుడి దర్శనానికి నేడే చివరి రోజు - 25న శోభాయాత్ర
ఖైరతాబాద్ గణపతి దర్శనాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. గడిచిన పదిరోజులలో దాదాపు 20 లక్షలకు పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 25న ఉదయం 6 గంటల నుంచి స్వామివారి శోభాయాత్ర నిర్వహించనున్నారు.
Published : September 23, 2026 at 1:25 PM IST
Last Day Darshan of Khairatabad Ganesh : ఖైరతాబాద్ గణేశుడంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియని వారు ఉండరు. ప్రతి ఏడాదీ ఇక్కడ గణేశుని నవరాత్రుల వేడుకలు కన్నుల పండువగా సాగుతాయి. గణేశుడు ఈ ఏడాది పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతిగా దర్శనమిచ్చాడు. ఈ రోజుతో దర్శనాలు పూర్తి అయ్యాయి. గడిచిన పదిరోజుల పాటు దాదాపు 20 లక్షలకు పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మొదటి రోజు నుంచి నేటి దాకా గణేశుడికి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు, హారతులు, అభిషేకాలతో పాటుగా ఆయన సన్నిధిలో మహాహోమం, శివపార్వతుల కళ్యాణం, మహిళలతో ప్రత్యేక హారతి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ముంబయి బ్యాండ్తో ఎంతో ఘనంగా వేడుకలు జరిగాయి.
మహాగణపతితో పాటు ఇతర దేవతా మూర్తులు
ఖైరతాబాద్ గణేశుడు ఈ ఏడాదికి 72 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా 69 అడుగుల ఎత్తులో పంచముఖాలతో సంకటాలు తొలగించే మహాగణపతిగా ఈ ఏడాది ఆయన దర్శనమిచ్చాడు. ప్రధాన వినాయకునితో పాటు ప్రతిమకు ఇరువైపులా ప్రసిద్ధ సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం ప్రతిరూపం, కాళికామాత విగ్రహాన్ని కొలువుదీర్చారు. వీరితో పాటు శ్రీ మహావిషువు, విశ్వకర్మ ఇలా ప్రధాన దేవుళ్లందరూ ఖైరతాబాద్ గణేశుడి వద్ద కొలువుదీరి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఎక్కడైనా గణేశుడి విగ్రహాలు మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రమే గణపతితో పాటు ఇతర దేవతామూర్తుల విగ్రహాలను కొలువుదీరుస్తారు.
వేడుకలకు పలువురు ప్రముఖుల హాజరు
ఇలా 72 ఏళ్ల వైభవాన్ని చాటేలా ఈ సంవత్సరం గణేశ్ నవరాత్రుల వేడుకులు ఘనంగా సాగాయి. నవరాత్రుల వేడుకలకు సాధారణ భక్తులతో పాటు రాజకీయ ప్రముఖులు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్ రావు, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, బండారు దత్తాత్రేయ, దానం నాగేందర్ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వీరితో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి గణేశుడిని దర్శించుకున్నారు.
ఈ ఏడాది ఒకటే వీకెండ్
సెప్టెంబర్ 14న గవర్నర్ దంపతుల తొలిపూజ అనంతరం ఖైరతాబాద్ పంచముఖ గణపతి దర్శనాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. అప్పటి నుంచి నేటి దాకా నిర్విరామంగా దర్శనాలు కొనసాగాయి. ఈ ఏడాది ఒకటే వీకెండ్ అవ్వటంతో శని ఆదివారాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వీకెండ్ తర్వాత 3 రోజులు మాత్రమే దర్శనాలకు అనుమతి ఉండటంతో వరుసగా 5 రోజుల గణేశుడి వద్ద ఎక్కువగా భక్తుల కోలాహలం కనిపించింది.
600 మంది పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తు
పది రోజులలో దాదాపుగా 20 లక్షలకు పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తుల దర్శనాలు ప్రశాంతంగా సాగేలా ప్రతి రోజు 600 మంది పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ విద్యార్థులు, కమిటీకి చెందిన వాలంటీర్లు దర్శనాలు సజావుగా సాగేలా చేశారు. గణేశుడికి నలువైపులా ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్స్ ఏర్పాటుతో తొక్కిసలాంటి పరిస్థితి లేకుండా దర్శనాలు ప్రశాంతంగా సాగాయి.
శోభాయాత్రకు లక్షలాది మంది హాజరు
నిమజ్జనానికి ఒక రోజు ముందే గణేశుడి దర్శనాలు ఆపేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం శోభాయాత్రకు సంబంధించి మండపం తొలగింపు, టస్కర్పై విగ్రహాలను తీసుకురావటం ఇలా వీటన్నింటి కోసం ఒక రోజు సమయం పడుతుంది. 25న ఉదయం 6 గంటల నుంచి స్వామివారి శోభాయాత్ర జరుగుతుంది. లక్షలాది మంది భక్తుల మధ్యలో కన్నుల పండువగా సాగుతుంది.
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