కాళ్లు, చేతులు కట్టేసినా ఈదేస్తాడు - గంటకు 5 కిలోమీటర్ల దూరంతో అదరగొడుతాడు

గతేడాది ఏలూరులో ఎస్‌జీఎఫ్‌ (స్కూల్‌గేమ్స్‌ ఫెడరేషన్‌) ద్వారా బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌ విభాగంలో 2వ, ఫ్రీ స్టెల్‌లో తొలి స్థానం పొందాడు - నరసరావుపేటలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు వెళ్లి నాలుగో స్థానం

Darla Shiva Satyatej Hayagriva Young Swimmer of East Godavari District
Darla Shiva Satyatej Hayagriva Young Swimmer of East Godavari District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Darla Shiva Satyatej Hayagriva Young Swimmer of East Godavari District : దార్ల శివ సత్యతేజ్‌ హయగ్రీవ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కొవ్వూరులోని పీఎంఎంఎం (PMMM) ఉన్నత పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థి. పట్టుమని 15 ఏళ్లు కూడా లేవు. తండ్రి, ఈత కొలనుల్లోని నిఫుణుల వద్ద మెలకువలు నేర్చుకుని గంటకు 5 కిలోమీటర్లు ఈత కొడుతూ ఫ్రీస్టెల్, బ్రెస్ట్‌ స్ట్రోక్, బటర్‌ఫ్లై, బ్యాక్‌స్ట్రోక్‌ విభాగాలను దాటి ఈతలో మేటిగా మారాడు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చి త్వరలో దక్షిణాది రాష్ట్రాల సాయి పోటీలకు వెళ్లే సత్తా సాధించాడు.

ప్రశంసలు - పతకాలు : గతేడాది ఏలూరులో ఎస్‌జీఎఫ్‌ (స్కూల్‌గేమ్స్‌ ఫెడరేషన్‌) ద్వారా బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌ విభాగంలో 2వ, ఫ్రీ స్టెల్‌లో తొలి స్థానం పొందాడు హవగ్రీవ. నరసరావుపేటలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు వెళ్లి నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. అంతే కాకుండా ఈ ఏడాది జిల్లాస్థాయి ఎస్‌జీఎఫ్‌లో 400, 800 మీటర్లలో ప్రథమ స్థానం సాధించాడు. గత నెల 26న రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్‌ స్థాయిలో బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌లో 50 మీటర్లలో బంగారు పతకం, 100 మీటర్లలో రజిత పతకం కైవసం చేసుకున్నాడు. సౌత్‌జోన్‌ పోటీల్లో బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌ 100, 200 మీటర్లలో రెండో స్థానంలో నిలవడంతో ఈనెల 22, 23 తేదీల్లో విశాఖ పట్టణంలో జరిగే సౌత్‌జోన్‌ స్టేట్‌మీట్‌కు ఎంపికయ్యాడు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం రోజున గోష్పద క్షేత్రంలో సుమారు 2 గంటలు ఆసనాలు వేసి అందరి ప్రశంసలు పొందాడు.

తనకంటూ ప్రత్యేకత ఉండాలని : తనకంటూ ప్రత్యేకత ఉండాలన్న హయగ్రీవ పట్టుదలను చూసిన తండ్రి సూర్య ప్రోత్సహించారు. కాళ్లు, చేతులను తాళ్లతో గట్టిగా కట్టి గోదావరిలో దింపి ముందు 10, ఆ తర్వాత 20, 30 మీటర్లు అలా పెంచుకుంటూ ఈత కొట్టించారు. కేవలం అరిచేతులు, అరికాళ్లు మాత్రమే కొంచెం కదిలే స్థితిలో ఉంటుంది. అలాగే పట్టుదలతో చేయించగా ప్రస్తుతం దండకుంట రేవు వద్ద గామన్‌ వంతెన నుంచి గోష్పద క్షేత్రానికి సుమారు 4.5 కిలోమీటర్లు గంటన్నరలో చేరుకుంటున్నాడు.

ప్రపంచ స్థాయి రికార్డు సాధిస్తా : ఎప్పటికైనా ప్రపంచ స్థాయి ఈత పోటీలకు వెళ్లి ప్రతిభ చూపిస్తానని సత్యతేజ్​ హయగ్రీవ తెలిపారు. గిన్నిస్‌ రికార్డు సాధించాలని పట్టుదలతో ఉన్నట్లు వివరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే రాష్ట్రానికి పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొస్తానవి హయగ్రీవ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు బుడిబుడి నడకలతో కనపడుతున్న ఇద్దరు చిన్నారుల పేర్లు తమోజ్ఞ, ఆర్య నైకీ. ప్రపంచం ఏంటో స్పష్టంగా తెలియని ఈ చిన్నారులు నీటిలో దిగితే చేపకన్నా వేగంగా ఈదేస్తారు. విజయవాడకు చెందిన ఈ ఇద్దరు చిన్నారులు 15 డిగ్రి సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత ఉండే నీటిలో ఏకంగా 3 గంటల 47 నిమిషాలపాటు 6.3 కిలోమీటర్లు ఈత కొట్టి తమ సత్తా చాటారు. ఐదేళ్ల వయస్సులోనే ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించారు.

