గుంటూరు మిలియన్ ప్లస్ సిటీపై నీలినీడలు
జీఎంసీ కౌన్సిల్ ఆమోదించి నెల రోజులు గడిచినా ఇప్పటికీ గుంటూరులోనే ఫైలు - రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు విశాఖపట్నం, విజయవాడ మాత్రమే మిలియన్ ప్లస్ సిటీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 11:47 AM IST
Guntur Is A Million Plus City: మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా గుంటూరు నగరం రూపాంతరం చెందబోతోందన్న కల చెదిరిందా? అంటే అవుననే సమాధానం వస్తోంది. జీఎంసీ కౌన్సిల్ ఆమోదించి నెల రోజులు గడిచినా ఇప్పటికీ గుంటూరులోనే శాఖల మధ్య ఫైలు చక్కర్లు కొడుతోంది. గత నెల 31వ తేదీనే అవకాశం ముగియడంతో ఏం చేయాలన్న దానిపై అధికారులు సైతం అయోమయంలో చిక్కుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు విశాఖపట్నం, విజయవాడ మాత్రమే మిలియన్ ప్లస్ సిటీలుగా ఉన్నాయి. గుంటూరు నగరాన్ని ఆ జాబితాలో చేర్చేందుకు అధికారులు గత నెల 27న ప్రాథమిక కసరత్తు పూర్తి చేశారు. 18 గ్రామాల విలీన తీర్మానాన్ని జీఎంసీ కౌన్సిల్ ఆమోదించి కలెక్టర్కు పంపింది. ఇందులో 11 గ్రామాలకు గ్రామసభలు ఇప్పటికే పూర్తి కాగా మిగిలిన వాటికి నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయి ప్రభుత్వ ఆమోదముద్ర పడితే మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరించినట్లేనని అంతా భావించారు. కానీ గత నెలలో కౌన్సిల్ సమావేశం తరువాత గడువు మూడు రోజులే ఉండడంతో విలీన ప్రక్రియ సాధ్యమా? అన్న ప్రశ్న మొదలయింది.
మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా మారితే ఎన్నో ఉపయోగాలు: మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులకు అవకాశం ఉంటుంది. నిధులొస్తాయి. ప్రతిపాదిత విలీన గ్రామాల్లో సుమారు 3 వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. భవిష్యత్తులో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిశ్రమలు ఏర్పాటై ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయన్నది నిపుణుల భావన. విలీన గ్రామాల గుండా ఓఆర్ఆర్ వెళ్తుండడం మరో సానూకూలాంశం. జీఎంసీలో అదనపు కమిషనర్ పోస్టు సహా కొన్ని ప్రత్యేక విభాగాలు ఏర్పాటైతే పరిపాలన సులభతరం అవుతుంది. సర్కిళ్లు, జోన్లు ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. నిర్వహణపరమైన సమస్యలొస్తాయని కొంతమంది కార్పొరేటర్ల వాదన. వీటిపై చర్చించిన కౌన్సిల్, తీర్మానాన్ని ఆమోదించి కలెక్టర్కు నివేదిక పంపింది.
మిలియన్ ప్లస్ సిటీ అంటే: పది లక్షల జనాభా దాటిన నగరాలు. 2011 లెక్కల ప్రకారం గుంటూరు నగర జనాభా 7.43 లక్షలు. ఈ 14 సంవత్సరాల్లో పెరిగిన జనసంఖ్య, మైగ్రేషన్ సిటీ నేపథ్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ప్రస్తుతం 9.40 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ప్రతిపాదిత విలీన గ్రామాల జనాభా 65 వేల వరకు ఉంది.
తాజాగా డీపీవోకు: రెండు రోజుల క్రితం కలెక్టరేట్ నుంచి దస్త్రం డీపీవోకు చేరింది. మిగిలిన ఏడు గ్రామాల గ్రామసభల తీర్మానాలు ప్రభుత్వానికి పంపడానికి అవకాశం లేదు. కారణం జనాభా లెక్కలపై కేంద్రం దృష్టి పెట్టడం. జనవరి 1 నుంచి సరిహద్దుల మార్పులు, చేర్పులపై నిషేధం ఉండడం.
ఆఖరిలో హడావుడి: గతేడాదంతా సైలెంట్గా ఉన్న అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చివరి నిమిషాల్లో విలీన ప్రతిపాదనపై హడావుడి చేశారు. ప్రతిపాదనలు పంపాలని జీఎంసీ అధికారులు ముందుగానే లేఖ రాసినా గతేడాది డిసెంబరులో డీపీవో నుంచి ప్రత్యుత్తరం వచ్చింది.
విశ్లేషకుల అభిప్రాయం: గుంటూరు మిలియన్ ప్లస్ సిటీగా అవతరించడం అందులోనూ రాజధాని అమరావతికి దగ్గరలో ఉండటం సానుకూలాంశమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. గుంటూరు-అమరావతి మధ్య ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు అయ్యేందుకు అస్కారం ఉంటుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఫలితంగా స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభిస్తుందంటున్నారు. గుంటూరు 1994లో నగరపాలక సంస్థగా అవతరించింది. జీఎంసీ పరిధిలో గుంటూరు తూర్పు, పశ్చిమ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలతో పాటు పత్తిపాడు నియోజకవర్గం కొంత మేర ఉంది.
