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జలకళతో నిండుకుంటున్న ప్రాజెక్టులు - ఆద మరిచి రీల్స్​, సెల్ఫీలంటే అంతే సంగతి!

రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల నిండుతున్న ప్రాజెక్టులు - చూడడానికి వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పర్యాటకులు - జలాశయాలు, రిజర్వాయర్ల వద్ద జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

Dangers Of Swimming In Water Filled Projects
Dangers Of Swimming In Water Filled Projects (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 1:17 PM IST

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Dangers Of Swimming In Water Filled Projects : గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో, ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల వాగులు, నదులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. నిజాంసాగర్, శ్రీరాంసాగర్, కౌలాస్‌నాలా, పోచారం జలాశయాలకు వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. జలపాతాల హోరును చూడటానికి, నీటిలో ఈత కొట్టడానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే 'రీల్స్' చేయడం, సెల్ఫీలు తీసుకోవాలనే ఉత్సాహం లేదా మద్యం మత్తులో నీటిలోకి దిగడం వంటి కారణాల వల్ల యువత ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా జరిగే ప్రాంతాలు సుమారు 10 నుంచి 15 వరకు ఉన్నాయి. స్థానిక అధికారులు ఈ ప్రమాదకర ప్రాంతాల వద్ద ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • వరద ఉద్ధృతి పెరిగినప్పుడు ప్రాజెక్టు గేట్లను ఒక్కసారిగా ఎత్తుతారు. ప్రజలకు హెచ్చరికలు అందకముందే దిగువ ప్రాంతాలు నీట మునిగే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయం తెలియక నదుల్లోకి దిగి కొట్టుకుపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించి, ఎవరూ ప్రవహించే నీటి దగ్గరకు వెళ్లకూడదు.
  • పైకి ప్రశాంతంగా కనిపించే నీటిలో లోతైన గుంతలు, ఊబి లేదా సుడిగుండాలు ఉండవచ్చు. ప్రమాదాలు తెలియకుండా అలాంటి నీటిలోకి దిగితే ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కష్టం. వరద సమయంలో లోతైన నీటిలోకి వెళ్లడం ప్రాణాంతకం.
  • పర్యాటకులు, యువత క్షణికానందంలో ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్నారు. కేవలం రీల్స్ చేయడం కోసం ఉప్పొంగి ప్రవహించే వాగులను దాటడానికి ప్రయత్నించవద్దు. సెల్ఫీల కోసం నీటిలోకి దిగవద్దని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు సూచించాలి. అలాగే వారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో గమనిస్తూ అవసరమైనప్పుడు హెచ్చరించాలి.
  • జలాశయాలు, నదులు, వాగుల సమీపంలోని ప్రమాదకర ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని పోలీసులు, మండల అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరించాలి. నదీ తీరాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రజలు లోతైన నీటిలోకి వెళ్లకుండా ఘాట్లు, పర్యాటక ప్రాంతాల వద్ద రక్షణ కంచెలు, గోడలను నిర్మించాలి. నిపుణులైన ఈతగాళ్లను అందుబాటులో ఉంచాలి.

పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు ఇవే :

  • శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు బ్యాక్‌వాటర్ ప్రాంతాలు, వరద గేట్ల దిగువన, కాజ్‌వేల వద్ద వరద నీరు ఒక్కసారిగా పెరగవచ్చు.
  • రెంజల్ వద్ద మంజీరా నది ఉప్పొంగినప్పుడు, ప్రవాహ తీవ్రత చుట్టుపక్కల నదీ తీరాలపై ప్రభావం చూపుతుంది.
  • కందకుర్తి వద్ద గోదావరి, మంజీరా, హరిద్ర నదులు సంగమిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలో నీటి అడుగున ఊబి, సుడిగుండాలు ఏర్పడతాయి.
  • బాన్సువాడలోని సలాబత్‌పూర్ వాగులో వరద ఉద్ధృతి ఒక్కసారిగా పెరగవచ్చు. భారీ వర్షాల సమయంలో మద్నూర్ - బిచ్కుంద మధ్య ఉన్న పెద్దవాగు కాజ్‌వేల పైనుంచి నీరు ప్రవహించినప్పుడు వాహనాలు కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆ ప్రవాహాన్ని దాటడానికి ప్రయత్నించడం లేదా అందులో ఈత కొట్టడం ప్రాణాంతకం.
  • కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్ట్ వద్ద, పర్యాటకులు తరచుగా కంచెను దాటి లోతైన నీటిలోకి వెళ్తుంటారు, దీనివల్ల ఏ క్షణమైనా నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఇవి పాటించాలి :

  • నీటిలోకి దిగతద్దు ప్రాజెక్టుల దగ్గర నీటి ప్రవాహం చాలా వేగంగా ఉంటుంది. లోతు అంచనా వేయడం అసాధ్యం. లోపలికి దిగడం లేదా ఈత కొట్టడం పూర్తిగా నివారించాలి.
  • సెల్ఫీల పిచ్చి వద్దు. ప్రమాదకరమైన అంచులు, జారుడు బండలపై నిలబడి సెల్ఫీలు దిగొద్దు. ఒక్క అడుగు తప్పినా ప్రాణాలకే ప్రమాదం కావచ్చు.
  • హెచ్చరిక బోర్డులను గమనించాలి. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన 'నో ఎంట్రీ', 'ప్రమాదం' బోర్డులను ఖచ్చితంగా పాటించాలి.
  • భద్రతా సిబ్బంది చెప్పే సూచనలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
  • పిల్లలు, వృద్ధుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఎప్పుడూ ఒంటరిగా వదిలేయాలి. వారి చేయి పట్టుకునే ఉండడం మంచిది.
  • గేట్లు ఎత్తినప్పుడు, డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నప్పుడు శబ్దం, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటాయి.ఆ సమయంలో నీటి ఉద్ధృతి అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. అందువల్ల సురక్షిత దూరంలో నిలబడాలి.

సరదాకని వెళితే ప్రాణాలకే ముప్పు - వర్షాకాలంలో జలాశయాలలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే సేఫ్​

వర్షాకాలంలో జలపాతాల హోరు - అప్రమత్తంగా లేకుంటే ప్రమాదం తప్పదంటున్న అధికారులు

TAGGED:

SRSP NIJAM SAGAR PROJECTS
DANGERS OF SWIMMING IN WATER
నీటితోనిండినప్రాజెక్టులలోజాగ్రత్తలు
DANGERS OF WATERFILLED PROJECTS
SWIMMING IN WATER FILLED PROJECTS

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