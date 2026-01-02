చైనా మాంజాతో ముంచుకొస్తున్న ప్రమాదం - అప్రమత్తంగా లేకుంటే గాల్లోకి ప్రాణం!
నిషేధం ఉన్నప్పటికీ యథేచ్ఛగా విక్రయాలు- ద్విచక్ర వాహనదారుల మెడకు చుట్టుకుని ప్రమాదం- పక్షులకు కూడా తప్పని ముప్పు- ఈ సమయం కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి- ప్రమాదకరమైన వాటితో తయారైన మాంజా
Published : January 2, 2026 at 10:31 AM IST
Dangerous Manja Thread Causing Accidents : జనవరి నెల వచ్చేసింది. ఇక అందరూ రానున్న సంక్రాంతి పండగ గురించి ఏర్పాట్లు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి అనగానే పిల్లలకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది వాళ్లు ఎంతో సరదాగా ఎగురవేసే గాలిపటాలు. అందుకే జనవరి నెల మొదలవగానే గాలిపటాలతో పిల్లలు సిద్ధంగా ఉంటారు. అంతే కాకుండా గాలి పటాలను ఎగురవేసేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎంతో సరదాగా ఆడుకునే ఈ ఆటలో ఇంకా ఎన్నో ప్రమాదాలు కూడా దాగి ఉన్నాయి. పండగ వేళల్లో సందడిగా ఉండాల్సిన కొందరి ఇళ్లు విషాదంగా మారుతున్నాయి. దానికి కారణం గాలిపటాలు ఎగురవేసేందుకు ఉపయోగించే చైనా మాంజా దారం.
మనుషులు, పక్షులకూ ప్రమాదమే : చైనా మాంజా పంజా విసురుతోంది. నిషేధం ఉన్నప్పటికీ యథేచ్ఛగా విక్రయాలు సాగుతున్నాయి. చాలామంది వాటి బారిన పడుతున్నారు. మేడలు, అపార్ట్మెంట్లపైకి వెళ్లి పతంగులను ఎగురవేస్తుండగా కొన్నిసార్లు అవి చెట్లకు చిక్కుకొని తెగిపోతున్నాయి. ఆ మాంజా అలాగే వేలాడుతుంటుంది. ఆ మార్గంలో వెళ్లే ద్విచక్ర వాహనదారుల మెడకు అది చుట్టుకొని గాయపడుతున్నారు. బైక్ వేగాన్ని బట్టి ప్రమాద తీవ్రత పెరిగి కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. పక్షులు కూడా వాటికి చిక్కుకొని చనిపోయిన ఘటనలున్నాయి.
మొక్కుబడి చర్యలతో అధికారులు : ఇటీవల షంషీర్గంజ్లో యువకుడు బైక్పై వెళ్తుండగా చైనా మాంజా గొంతుకు చుట్టుకొని తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. మల్లికార్జున్నగర్లో మరో యువకుడి మెడకు చుట్టుకోవడంతో గాయపడి ఆసుపత్రిలో చేరాడు. మెడ కింది వరకు 19 కుట్లు వేశారు. ఏటా ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా, అధికార యంత్రాంగం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఎక్కడపడితే అక్కడ వాటి అమ్మకాలు జరుగుతున్నప్పటికీ మొక్కుబడి చర్యలతో సరిపెడుతున్నారు.
తీసుకోవల్సిన జాగ్రత్తలు :
- బైక్పై వీధులు, సందుల్లో వెళ్లేటప్పుడు పరిసరాలను గమనిస్తూ తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించాలి. గాలి పటం తెగితే ఎగరేసిన వ్యక్తే మాంజా తొలగించాలి.
- ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఫుల్హెల్మెట్ ధరించాలి. మాంజా, రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినా కాపాడుతుంది. నిరంతరం తిరిగేవారు బైక్ హ్యాండిల్పై కైట్ గార్డ్లు అమర్చుకోవాలి.
- గాలిపటాలను ఎగరవేసేందుకు కాటన్, పర్యావరణ హిత దారాలు వాడటం మేలు. చైనా మాంజా వినియోగించొద్దు.
- రోడ్లు, విద్యుత్తు తీగలు, చెట్లు, పైవంతెనల సమీపంలో పతంగులు ఎగురవేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. రోడ్లపై మాంజా ఉంటే జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది తొలగించాలి.
తయారీ ప్రమాదకరం : చైనా మాంజా తయారీ ప్రమాదకరంగా ఉంటుందని నిపుణులు తెలిపారు. దీనిని నైలాన్, సింథటిక్ ఫైబర్ దారాలతో తయారుచేస్తారు. ఇందులో గాజుపొడి, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, లోహచూర్ణం, రంగులు, కృత్రిమ జిగురు మిశ్రమాన్ని పూసి ఎండలో ఆరబెడతారు. ఇలా చేయడం వల్ల తెగిపోకుండా పదునుగా ఉంటుంది. దారాన్ని గట్టిగా లాగితే చేయి తెగిపోయే పరిస్థితి. మెడలాంటి సున్నిత భాగానికి చుట్టుకుంటే గాయాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఒక్కోసారి తీవ్ర రక్తస్రావమై ప్రాణం పోయే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
మెడకు చుట్టుకుని క్షణాల్లో గాయం : తాజాగా హైదరాబాద్లో ఓ వ్యక్తి బైక్పై వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా మాంజా అతడి మెడకు చుట్టుకుంది. తీరా అతడు దాన్ని ఏంటని చూసే సరికే మెడ తెగిపోయింది. అటుగా వెళ్తున్న మరో వ్యక్తి దీన్ని గమనించి, వెంటనే సమీప ఆస్పత్రికి తరలించాడు. ఈ ప్రమాదంలో బాధితుడి రక్త నాళాలు కూడా తెగిపోయాయి. పండగకు ఇంకా సుమారు 10 రోజుల పైనే ఉన్నా, ఇప్పటి నుంచే వీటి ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి.
బైకర్ మెడకు చుట్టుకున్న గాలిపటం మాంజా - తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చేరిన యువకుడు
150 మిల్లీ గ్రాముల 'బంగారు' గాలిపటం - చూస్తే అవాక్కవ్వాల్సిందే!