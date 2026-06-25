గాలి ఆడట్లేదు - పెరిగిన ఉక్కపోత రోజులు
రెండింతలు దాటిన అధిక వేడి రోజులు - సగటున 10 నుంచి 23 రోజులకు పెరుగుదల - ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్లైమేట్ సెంట్రల్ అధ్యయనం - మానవ తప్పిదాలతో వాతావరణ మార్పులు
Published : June 25, 2026 at 1:13 PM IST
Dangerous Humid Heat in Telangana : మానవ తప్పిదాలతో వాతావరణ మార్పులు, భూతాపం కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రమాదకరమైన ఉక్కపోత రోజులు పెరిగాయని క్లైమేట్ సెంట్రల్ అధ్యయనం తెలిపింది. 1970 సంవత్సరంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఉక్కపోత రోజులు పది ఉంటే, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 23కి చేరాయని వివరించింది. గత 50 ఏళ్లలో ఇప్పటి వరకు నమోదవుతున్న అత్యధిక ఉక్కపోత రోజులకు 64 శాతం మానవ తప్పిదాలే కారణమని తేటతెల్లం చేసింది.
సగటు ఉష్ణోగ్రతల కన్నా 1.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడి ఎక్కువగా ఉంటోందని క్లైమెట్ సెంట్రల్ తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అరుదుగా, అసాధ్యంగా కనిపించే వేడి రోజులు సాధారణంగా మారడంతో లక్షల జీవుల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. వీటి ప్రభావం ఎక్కువగా వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలున్న వారు, గర్భిణులు, పిల్లలు, చల్లదన (ఏసీ, కూలర్, ఫ్యాన్) సదుపాయాల్లేని వారిపై ఎక్కువ ఉన్నట్లు తెలిపింది.
1970తో పోల్చితే ప్రస్తుతం ఆరు రెట్లు ఎక్కువ ఉక్కపోత రోజులు సంభవిస్తున్నాయన్న క్లైమెట్ సెంట్రల్ అధ్యయనం 2025లో ప్రమాదకరమైన ఉక్కపోత రోజులు 23 ఉంటే, వీటిలో 19 వాతావరణ మార్పులతో ఏర్పడినవేనని పేర్కొంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన తేమతో కూడిన ఉక్కపోత రోజులున్న 50 నగరాల జాబితాలో మన దేశం నుంచి నాలుగు ఉండటం గమనార్హం. దేశంలోనూ ఉక్కపోత రోజులు 101 నుంచి 141కి చేరినట్లు వెల్లడించింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇలా : విజయవాడలో 1970-79 కాలంలో ఉక్కపోత రోజుల సంఖ్య 211 కాగా వీటిలో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా వచ్చినవి కేవలం 18 మాత్రమే. అయితే 2016-25 నాటికి ఇవి 251, 65 రోజులకు చేరాయి. విశాఖపట్నం, రాసపూడిపాలెం ప్రాంతాల్లో 1970లో ఉక్కపోత రోజుల సంఖ్య 208 నుంచి 2025 నాటికి 233కి చేరాయి. వాతావరణ మార్పుల కారణమైన రోజులు కూడా 10 నుంచి 41కి చేరాయి. విశ్వనగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న హైదరాబాద్లో 1970లో రెండు రోజులు అత్యధిక ఉక్కపోత ఉంటే ఇప్పుడు 31 రోజులకు చేరింది.
దేశవ్యాప్తంగా పరిశీలించి చూస్తే ఇలా
- దేశంలో 1970-79 కాలంలో ఏడాదికి ఉక్కపోత రోజులు 101 ఉంటే అవి 2025 నాటికి ఏకంగా 141కి పెరిగాయి. అప్పట్లో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా 8 రోజులు పెరిగితే, ఇప్పుడు అవి 49 రోజులుగా ఉన్నాయి.
- ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన వేడి రోజులున్న ప్రాంతాల్లో తమిళనాడులోని తిరునల్వేలి 34వ స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ 273 రోజులు ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీల పైనే నమోదవుతుంది. వాతావరణ మార్పులతో కారణమైనవి 197 రోజులు ఉండగా ఆ తరువాత చెన్నై(39), తిరుచురాపల్లి(43), విజయవాడ(45వ స్థానంలో) ఉన్నాయి.
- వాతావరణ మార్పులతో ఉక్కపోత రోజులు పెరిగిన 5 ప్రధాన నగరాల్లో తమిళనాడుకు చెందిన తిరునల్వేలి, మధురై, తిరుచిరాపల్లి, కల్లకురిచి ఉండటం గమనార్హం. ముంబయి ఐదోస్థానంలో ఉంది. ఉక్కపోత రోజులు పెరగని టాప్-5 నగరాల్లో శ్రీనగర్, బెంగళూరు, తేని(తమిళనాడు), శివాజీనగర్(మహారాష్ట్ర), పుణె చోటు సంపాదించాయి.
- అత్యధిక ఉక్కపోత రోజులున్న టాప్-5 నగరాల్లో తిరునల్వేలి(273 రోజులు), చెన్నై (257), తిరుచిరాపల్లి(251), విజయవాడ(251), రాసపూడిపాలెం(233) స్థానంలో ఉన్నాయి.
పరిశోధనలో ఇలా లెక్కించింది : గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 25 డిగ్రీలు దాటితే ఆ రోజును ప్రమాదకరమైన ఉక్కపోత రోజుగా క్లైమేట్ సెంట్రల్ స్టడీ సూచి పేర్కొంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 254 దేశాలు, 961 నగరాల ఉష్ణోగ్రతల డేటాను విశ్లేషణ చేసింది. శిలాజ ఇంధనాలను ఎక్కువగా మండించడంతో భూమి వేడెక్కడం, వాతావరణ మార్పులతో ఉక్కపోత కలిగిన రోజుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. 1970 నుంచి 2025 వరకు నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు, గణాంకాల ఆధారంగా క్లైమెట్ సెంట్రల్ అధ్యయనం చేసింది.
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