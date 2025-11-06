ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో ఆఫ్రికన్ నత్తలు - దాడి చేస్తే వృక్షాలు నేలకొరగాల్సిందే!

దాడి చేస్తే వృక్షాలూ నేలకొరగాల్సిందే! - శరవేగంగా విస్తరిస్తాయంటున్న నిపుణులు - సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ న్యూబోయిన్‌పల్లిలో మిలిటరీకి చెందిన పచ్చని వనంలో ఆఫ్రికన్‌ నత్తలు

African Snails in Hyderabad
African Snails in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

African Snails in Hyderabad : ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో? ఎలా వచ్చాయో తెలియదు. ఒకేసారి గుంపులు గుంపులుగా చేరి, పచ్చని చెట్లను మేసేస్తున్నాయి. వీటిని ఎలా నివారించాలో తెలియక అధికార యంత్రాంగం అయోమయంలో పడింది. ఆ చీడ పేరు ఆఫ్రికన్​ నత్తలు. ఉన్నట్టుండి సికింద్రాబాద్​ కంటోన్మెంట్​ న్యూబోయిన్​పల్లిలో మిలిటరీకి చెందిన మూడెకరాల విస్తీర్ణంలోని పచ్చని వనంలో వాలాయి. ఆ ఆఫ్రికన్​ నత్తలు కనిపించడంపై స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఈ నత్తలు ఆకులు, కాండం, చిగుళ్లు, పూత పిందెలనే కాకుండా ఏకంగా వృక్షాలే నేలకొరిగేలా చేస్తాయి. హైదరాబాద్​ అంతా విస్తరిస్తే ఉన్న కొద్దిపాటి పార్కులతో పాటు ఇళ్లలో పెంచుకునే మొక్కలూ మిగలవని అంతా భయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందే మేల్కొనాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

ప్రహరీ పక్కన కుప్పలుగా ఉన్న ఆఫ్రికన్‌ నత్తలు
ప్రహరీ పక్కన కుప్పలుగా ఉన్న ఆఫ్రికన్‌ నత్తలు (Eenadu)

జీవితకాలం, సంతానం ఎక్కువే! : ఈ రకం నత్తలు ఎక్కువగా కేరళలో ఉంటాయి. వీటి జీవిత కాలం ఐదు నుంచి ఆరేళ్ల వరకు ఉంటుంది. ఒక్కోటి నెలకు వందల సంఖ్యలో గుడ్లను పెట్టి విపరీతంగా సంతానోత్పత్తి వృద్ధి చేస్తుంది. కొద్ది నెలల క్రితం ఇవి ఏపీలోని ఉభయ గోదావరి, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని రైతులకు నిద్ర లేకుండా చేశాయి. బొప్పాయి, మిరప, ఆయిల్​పామ్​ తదితర పంటలను పూర్తిగా నాశనం చేయడంతో కర్షకులు గగ్గోలు పెట్టారు.

''ఈ ఆఫ్రికన్​ నత్తలు వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉంటే ఇవి వృద్ధి చెందుతాయి. ఆఫ్రికా నుంచి ఓడల ద్వారా వచ్చి ఉంటాయి. వీటిని పురుగు మందుల ద్వారా నివారించవచ్చు. కానీ పర్యావరణానికి ముప్పు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలుంటే వాటంతటవే తగ్గిపోతాయి.'' - రెడ్యా నాయక్​, ఓయూ జంతుశాస్త్ర విభాగాధిపతి

పిచికారీతో అదుపులో పెట్టొచ్చు : నిపుణుల సూచనలతో ఉప్పు ద్రావణం, స్నెయిల్​ కిల్లర్​, కాపర్​ సల్ఫేట్ మందులను పిచికారీ చేసి అదుపులోకి తెచ్చారు. ​నత్తలు రాత్రి సమయాల్లో భూమిలో నుంచి పైకి వచ్చి పంటలను ఆశిస్తాయి. తెల్లవారే సమయానికి మొక్కల కింద, తోటల్లోని చెత్తా చెదారాల్లో ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి.

''న్యూబోయిన్​పల్లిలోని ఏ1 మిలిటరీ స్థలంలో వృద్ధి చెందుతున్న ఆఫ్రికా నత్తల నివారణకు వెంటనే చర్యలు చేపడతాం. ఆ ప్రాంతంలో పెరిగిన పిచ్చిమొక్కలను తొలగించాక, ఉప్పు ద్రావణాన్ని చల్లిస్తాం.'' - అశుతోష్​ చౌహాన్​, బోయిన్​పల్లి సర్కిల్​ శానిటరీ ఇన్​స్పెక్టర్​

రాష్ట్రంలో నత్తల ఉనికి తక్కువే : సాధారణంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో నత్తల ఉనికి చాలా తక్కువ. ఇక్కడ ఉన్న పొడిబారిన నేలలు, మెట్ట భూముల్లో నత్తలు జీవించలేవు. బాగా తడి ప్రాంతంలో, తేమ కూడిన వాతావరణంలో ఇవి మనుగడ సాగిస్తాయి. అయితే ప్రస్తుతం కనిపించే నత్తలు బహుశా ఆఫ్రికా నుంచి నర్సరీ మొక్కల ద్వారా ఇక్కడికి దిగుమతి అయి ఉంటాయని ఉద్యాన నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఈ సారి నిత్యం కురిసే వానలతో అవి బాగా వృద్ధి చెంది ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ నత్తల నివారణకు నాలుగు లీటర్ల నీటిలో కిలో ఉప్పు కలిపి ద్రావణంగా తయారు చేసి, అందులో గోనె సంచిని ముంచి నత్తలు గుంపులుగా ఉన్న చోట వేయటం ద్వారా ఉప్పు ఘాటుకు నత్తలు చనిపోతాయని ఉద్యానవన నిపుణులు చెబుతున్నారు.

6 నిమిషాల్లో ఎకరం పొలానికి మందు పిచికారి.. డ్రోన్లతో సాగులో దూసుకెళ్తున్న రైతన్న

అన్నదాతల యూటర్న్​ - ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్​తో లాభాల బాట

TAGGED:

AFRICAN SNAILS IN HYDERABAD
DANGEROUS AFRICAN SNAILS
GIANT AFRICAN SNAILS
జైంట్ ఆఫ్రికన్ నత్తలు
AFRICAN SNAILS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.