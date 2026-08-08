చుట్టుముట్టిన గోదావరి - ములకల్లంకకు వెళ్లాలంటే దారేది?
గోదావరి ఉప్పొంగితే, గ్రామానికి దారి పోయినట్టే - పడవలపైనే ప్రయాణం సాగించాల్సిన పరిస్థితి - ప్రమాదకర ప్రయాణంతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న జనం - వంతెన నిర్మాణాన్ని సగంలోనే ఆపేసిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 12:19 PM IST
Dangerous Boat Journey Of Mulakallanka Residents : చుట్టూ గోదావరి పరవళ్లు. స్వచ్ఛమైన గాలి. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం. కనువిందు చేసే కొబ్బరి చెట్లు. వింటుంటేనే ఆ గ్రామాన్ని చూడాలని ఉంది కదా.! ఒక్కసారి వెళ్తే, అక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. అంతటి అందం రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని ములకల్లంక సొంతం. కానీ అక్కడికి వెళ్లాలంటే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే గోదావరి ఉప్పొంగితే గ్రామానికి దారి మూసుకుపోతుంది. బయటకు రావాలన్నా, లోపలికి వెళ్లాలన్నా ప్రమాదకర పడవ ప్రయాణమే దిక్కు. ఈ కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారంగా బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. పనులు మాత్రం సగంలోనే ఆపేశారు.
రాజమహేంద్రవరం సమీపంలో ఉన్న ఈ ములకల్లంక చూసేందుకు భూలోక స్వర్గంలా ఉంది కదా. కానీ ఇక్కడ ఉండేవారికి మాత్రం ఇదో నరకం లాంటిది. అర్థం కాలేదా.? అయితే ఈ గ్రామం గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే. తల్లిదండ్రులకు భయం, పిల్లల్ని స్కూల్కు పంపించాలంటే. వృద్ధులకు బెరుకు ఏ అర్ధరాత్రి ఏదైనా అత్యవసరం ఎదురైతే మా పరిస్థితి ఏంటి అని. ఇంటి పెద్దకు వణుకు నాకేదైనా అయితే నా కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటి అని. ఈ భయాలన్నింటికీ ఒకటే కారణం. ఈ ప్రమాదకర పడవ ప్రయాణం.
ఏడాదిలో 6 నెలలు పడవ ఎక్కాల్సిందే: గోదావరికి వరద వచ్చినప్పుడల్లా ఈ లంక బాహ్య ప్రపంచానికి దూరమవుతుంది. వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లాలంటే పడవలే దిక్కు. పాఠశాలకు వెళ్లే విద్యార్థి నుంచి అనారోగ్యంతో ఉండే వృద్ధుడి వరకు. ప్రసవ వేదనతో ఆసుపత్రికి వెళ్లే గర్భిణి నుంచి జీవనాధారం కోసం వెళ్లే ఇంటి పెద్ద వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఏడాదిలో 6 నెలల పాటు పడవ ఎక్కాల్సిందే. బిక్కుబిక్కుమంటూ గోదారిని దాటాల్సిందే. ప్రవాహం ఉద్ధృతి పెరిగినా, గాలి బలంగా వీచినా, విద్యార్థులు హడలెత్తిపోతారు.
"రోజూ స్కూల్కి పడవ మీద వెళ్లాలంటే చాలా భయమేస్తోంది. బ్రిడ్జి కడితే మాకు చాలా సంతోషం. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ స్పందించి మాకు ఎలాగైనా బ్రిడ్జి వేయాలని కోరుకుంటున్నాం. వర్షం వచ్చినప్పుడు అంతా బురదమయమై జారిపోతుంది. నావ ఎక్కడం అస్సలు కుదరడం లేదు. స్కూల్కి సెలవు పెట్టాల్సి వస్తాది. ఆ భయం కారణంగానే కొన్నిసార్లు స్కూల్ మానేస్తున్నాం. సంవత్సరంలో దాదాపు ఆరు నెలల పాటు మేము ఇలా పడవల్లోనే ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోంది. గోదావరి ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పడవల్లో ప్రయాణమంటే చాలా భయమేస్తోంది. వరదలు వచ్చినప్పుడు పడవలు నడవడం కష్టం. దీంతో స్కూల్కి సమయానికి వెళ్లలేక పోతున్నాం. దయచేసి మా ఊరికి వంతెన నిర్మించాలి" - విద్యార్థులు
వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలని గ్రామస్థుల వేడుకోలు: 2016 వరదల సమయంలో ఇక్కడి వచ్చిన అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు వీరి కష్టాలకు చెక్ పెట్టేందుకు రూ.35 కోట్లతో వంతెన నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఐతే ప్రభుత్వం మారాక నిధులివ్వలేదు. పనులు సగంలోనే ఆగిపోయాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా పనులు పునఃప్రారంభం కాలేదు. దీంతో వంతెన చూస్తామా అని వృద్ధులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డిసెంబర్లో ఏటా రూ.15 లక్షలు వెచ్చించి నది మధ్యలో తాత్కాలిక మట్టి రోడ్డు వేస్తారు. జూన్లో వరదలు రాగానే అది కొట్టుకుపోతుంది. అదే బ్రిడ్జి నిర్మిస్తే ఈ అగచాట్లు ఉండవని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
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