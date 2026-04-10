డ్రగ్స్ రహిత ఏపీ లక్ష్యంగా 'దండి యాత్ర 2.0' - తిరుపతి నుంచి విశాఖకు 1000 కి.మీల భారీ సైకిల్ ర్యాలీ

యువతను పట్టిపీడిస్తున్న డ్రగ్స్ మహమ్మారిని తరిమికొట్టేందుకు మహా సంకల్పం - తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్నం దాకా వెయ్యి కిలోమీటర్ల ప్రయాణం - లక్ష మంది విద్యార్థులతో సే నో టు డ్రగ్స్ ప్రతిజ్ఞ

Published : April 10, 2026 at 5:02 PM IST

AP Anti-Drug Cycle Rally : సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య డ్రగ్స్ (మాదకద్రవ్యాలు). యువత ఉజ్వల భవిష్యత్తును బుగ్గిపాలు చేస్తున్న ఈ మత్తు మహమ్మారిని రాష్ట్రం నుంచి తరిమికొట్టేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, పోలీస్ శాఖ సంయుక్తంగా నడుం బిగించాయి. మత్తు రహిత రాష్ట్రమే (డ్రగ్ ఫ్రీ ఏపీ) లక్ష్యంగా ఒక మహా యజ్ఞానికి శ్రీకారం చుట్టాయి. ఉప్పుపై పన్నును నిరసిస్తూ నాడు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ చేపట్టిన చారిత్రక 'దండియాత్ర' మనందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు సరిగ్గా అదే స్ఫూర్తితో డ్రగ్స్ వలయాలను ఛేదించేందుకు 'దండి యాత్ర 2.0' పేరుతో తిరుపతిలో భారీ సైకిల్ ర్యాలీ మొదలైంది.

మహాత్ముని స్ఫూర్తితో దండి యాత్ర 2.0 : బ్రిటీష్ కాలంలో ఉప్పు చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ గాంధీజీ శబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి దండి వరకు సుమారు 390 కిలోమీటర్ల మేర చారిత్రక పాదయాత్ర చేశారు. నాడు పరాయి పాలన నుంచి విముక్తి కలిగించేందుకు ఆ యాత్ర సాగితే, నేడు మత్తు నుంచి యువతను విముక్తి చేసేందుకు 'దండి యాత్ర 2.0' ప్రారంభమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకు చెందిన ప్రత్యేక విభాగం 'ఈగల్ టీమ్', స్వచ్ఛంద సంస్థ 'వైబ్రెంట్స్ ఆఫ్ కలాం' సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ యాత్రను డిజైన్ చేశారు.

తిరుపతి నుంచి విశాఖపట్నం దాకా : ఈ భారీ సైకిల్ యాత్ర తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నుంచి ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైంది. ఇక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది. మొత్తం 1000 కిలోమీటర్ల మేర ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సాగనుంది. సైకిల్ యాత్ర బృందం ప్రతిరోజూ 60 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణిస్తుంది.

"డ్రగ్స్ నిర్మూలనే లక్ష్యంగా దాదాపు 1000 కిలోమీటర్ల వరకు మేము యాత్ర చేస్తున్నాం. మా వైబ్రెంట్స్ ఆఫ్ కలాం సంస్థకు చెందిన ఏడుగురు సభ్యుల బృందం ఈ సైకిల్ యాత్రలో పాల్గొంటోంది. 13 జిల్లాల మీదుగా 25 యూనివర్సిటీలు, కాలేజీలకు వెళ్తాం. దాదాపు లక్ష మంది యువతను ప్రత్యేకంగా కలుసుకుని, వారితో 'సే నో టు డ్రగ్స్' అనే ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తూ యాత్రను ముందుకు నడిపిస్తాం. సీఎం చంద్రబాబుని కలిసి ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టాం. దీనికి ఐజీ ఆర్కే రవికృష్ణ పూర్తి సహకారాలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు ఎస్వీ యూనివర్శిటీ నుంచి యాత్ర మొదలైంది." - విజయ్ కల్లాం, ఫౌండర్, వైబ్రెంట్స్ ఆఫ్ కలాం సంస్థ

లక్ష మంది యువతే టార్గెట్ : ఈ యాత్ర ప్రధాన ఉద్దేశం యువత ఆలోచనా విధానంలో మార్పు తీసుకురావడమే. యాత్ర మొత్తం మీద రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల గుండా ఈ బృందం ప్రయాణిస్తుంది. ఆయా జిల్లాల్లో దారి పొడవునా ఉన్న సుమారు 25 విశ్వవిద్యాలయాలు (యూనివర్సిటీలు), ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ కళాశాలలను వీరు సందర్శిస్తారు. దాదాపు ఒక లక్ష మంది యువతను ప్రత్యక్షంగా కలుసుకుని, వారితో మమేకం అవుతారు. డ్రగ్స్ వినియోగం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా ఎదురయ్యే అనర్థాల గురించి వివరిస్తారు.

"-డ్రగ్స్ ఉపయోగిస్తే జరిగే నష్టాలను వివరిస్తూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడమే ఈ ర్యాలీ ఉద్దేశం. 'డ్రగ్స్ వద్దు - సైకిల్ ముద్దు' అనే నినాదంతో ఈ దండి యాత్ర 2.0 కొనసాగుతుంది. 13 జిల్లాల్లో ఈ యాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. దీనివల్ల ప్రజలంతా మత్తు పదార్థాల అనర్థాల గురించి తెలుసుకుని, డ్రగ్స్‌కు వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా పోరాడాలని మేము తెలియజేస్తున్నాం." - తిరుపతి పోలీసులు

ప్రభుత్వం, పోలీసుల మద్దతు : 'డ్రగ్స్ వద్దు సైకిల్ ముద్దు' అనే పవర్‌ఫుల్ నినాదంతో ఈ యాత్ర ముందుకు సాగుతోంది. ఈ బృందానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పోలీస్ శాఖ నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభించింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మార్గదర్శకత్వంలో ఈ యాత్ర రూపుదిద్దుకోగా, పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఐజీ ఆర్కే రవికృష్ణ దీనికి పూర్తి సహకారాలు అందిస్తున్నారు.

