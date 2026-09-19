అనర్హత వేటుపై సుప్రీంను ఆశ్రయించిన దానం నాగేందర్
దానం నాగేందర్ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై అనర్హత వేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఎస్ఎల్పీ వేశారు. మరోవైపు బీజేపీ కూడా కెవియట్ దాఖలు చేసింది
Published : September 19, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 7:38 PM IST
Danam Nagender files SLP in Supreme Court : దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై అనర్హత వేటు వేస్తూ హైకోర్టు ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పుపై స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ వ్యాజ్యాన్ని సుప్రీంకోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది వేచిచూడాల్సి ఉంది. ఈ పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు విచారణకు స్వీకరిస్తుందనే విషయంపైనా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ దానం నాగేందర్ దాఖలు చేసిన ఎస్ఎల్పీని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం విచారణకు స్వీకరించి అప్పీలు దాఖలుకు అనుమతిస్తే, హైకోర్టు తీర్పుపై దానం నాగేందర్ అప్పీలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
దానం నాగేందర్పై హైకోర్టు నిన్న (శుక్రవారం) అనర్హత వేటు వేసింది. బీఆర్ఎస్లో గెలిచిన దానం నాగేందర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడంతోపాటు లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేశారంటూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ శాసన సభ్యుడు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వేర్వేరుగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై విచారణ నిర్వహించిన సీజే ధర్మాసనం, దానంపై అనర్హత వేటు వేస్తూ తీర్పు వెలువరించింది. స్పీకర్, ఎన్నికల కమిషన్కు ఈ తీర్పు కాపీలు అందించాలంటూ రిజిస్ట్రీని ఆదేశించింది. అయితే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దానం నాగేందర్ వ్యాజ్యం దాఖలు చేస్తే తన వాదనలు కూడా వినాలని కౌశిక్ రెడ్డి పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.