'దానం పిటిషన్ అత్యవసరంగా విచారించండి - లేట్ అయితే ఉప ఎన్నిక తప్పదు'
తనపై తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఆయన తరఫు న్యాయవాది ముకుల్ రోహద్గి మెన్షన్ చేశారు.
Published : September 21, 2026 at 12:24 PM IST
Danam Nagender Moves Supreme Court : దానం నాగేందర్ అనర్హత పిటిషన్పై ముకుల్ రోహత్గీ సుప్రీంకోర్టులో మెన్షన్ చేశారు. హైకోర్టు తీర్పును దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. స్పీకర్ తిరస్కరించిన పిటిషన్ను అనుమతించి హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేసిందన్న రోహత్గీ, అత్యవసరంగా విచారణ జరపకపోతే ఉప ఎన్నిక వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. రేపే విచారణ జరపాలని కోరగా, తమ వాదన పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ప్రతివాదులు కోరారు. ఇప్పటికే కేవియట్ దాఖలు చేసినట్లు ఏలేటి, కౌశిక్ రెడ్డి తరఫు న్యాయవాదులు తెలిపారు. రేపు కాకుండా మరో రోజు విచారణకు తీసుకోవాలని ప్రతివాద న్యాయవాదులు కోరగా, బుధవారం కేసు విచారణ జరుపుతామని సీజేఐ ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.